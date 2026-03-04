Разбираемся в отличиях: экологический и утилизационный сбор в России
В России продолжает активно использовать два важных инструмента регулирования обращения с отходами — экологический сбор и утильсбор. Кажется, что эти слова звучат похоже, но на самом деле у них разные цели и механизмы. Разберемся, что такое каждый из них, кому и за что нужно платить, и почему это важно для бизнеса и окружающей среды.
Что такое экологический сбор?
Экологический сбор — это обязательный платеж, который появляется в результате закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления правительства № 284 от 2016 года. Он платится производителями и импортерами товаров и упаковки, предназначенной для последующей утилизации.
Цель и область применения
• Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.
• Обеспечить переработку товаров, упаковки и материалов после их использования.
• Финансировать развитие отрасли переработки отходов.
Кто платит
• Производители товаров, подлежащих утилизации*.
• Импортеры товаров, подлежащих утилизации*.
* При условии, что они не обеспечивают самостоятельное выполнение нормативов утилизации таких товаров и упаковки.
Какие товары попадают под экосбор?
• Электроника и бытовая техника.
• Шины и покрышки.
• Аккумуляторы и батареи.
• Ткани, одежда, обувь.
• Практически вся упаковка, в том числе из пластика, стекла, картона, металла.
• Средства индивидуальной защиты, медицинские изделия.
Полный перечень товаров и упаковки, которые попадают под расширенную ответственность производителей и импортёров можно посмотреть в ПП РФ № 2414 от 29.12.2023 г.
Важно! Производители и импортеры могут выбрать — либо выполнить нормативы утилизации (законные обязанности по переработке), либо уплатить сбор. Этот механизм стимулирует ответственность и развитие перерабатывающих предприятий.
Как рассчитывать?
Формула:
Сумма = Масса товаров (тонн) × Норматив утилизации (%) × Ставка (руб./тонна)
Пример:
• 10 тонн товара.
• Норматив утилизации — 30%.
• Ставка — 5 000 рублей за тонну.
10 × 0,3 × 5 000 = 15 000 рублей.
Ставки утверждаются Минприродой России и могут меняться ежегодно.
Сроки
• Отчётность по экологическому сбору нужно сдать до 15 апреля 2026 года.
· Осуществить оплату экологического сбора до 15 апреля 2026 года.
• Документы подаются через личный кабинет Росприроднадзора.
Что такое утилизационный сбор?
Утилизационный сбор – это специальный платеж, который нужно вносить один раз при ввозе импортного транспортного средства в Россию или при выпуске в продажу автомобиля или самоходной машины российского производства. Он установлен постановлением № 1291 и законом № 89-ФЗ.
Кто платит
• Импортеры и производители автомобилей, автоприцепов и спецтехники.
• Внесение происходит при ввозе техники или выпуске в обращение внутри страны.
Какие транспортные средства подлежат сбору?
• Легковые и грузовые автомобили.
• Автобусы, прицепы, спецтехника.
• Электромобили, мотоциклы — в отдельных случаях.
Почему платим?
• Сбор предназначен на утилизацию старых транспортных средств и техники.
• Влияет на экологическую безопасность и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.
Как считается и где?
• По фиксированным ставкам, в зависимости от вида транспортного средства, его массы, объема двигателя, года выпуска.
• Оплата — при ввозе на границу или выпуске в обращение внутри страны.
Пример:
• Базовая ставка — 20 000 рублей.
• Для авто с двигателем до 1,5 л — коэффициент 1,2.
Итог: 24 000 рублей.
Важное отличие:
• Этот сбор касается именно транспортные средства.
• Самостоятельной переработки (утилизации старых автомобилей) не предусматривается — только уплата при ввозе или выпуске.
В чем главное отличие между экосбором и утилизационным сбором?
Параметр
Экологический сбор
Утилизационный сбор
Правовое основание
Закон № 89-ФЗ, постановление № 284
Закон № 89-ФЗ, постановление № 1291
Объекты сбора
Товары и упаковка
Транспортные средства
Кто платит
Производители и импортеры товаров
Импортеры и производители авто
Как считается
По массе, нормативам утилизации, ставкам
По фиксированным ставкам
Возможна самостоятельная переработка
Да
Нет
Отчетность
Отчёты в Росприроднадзор
Нет
Сроки уплаты
До 15 апреля следующего года
При ввозе или выпуске в обращение
Область применения
Товары, упаковка, одежда и др.
Автомобили, спецтехника
Итоги
• Экологический сбор — платите за утилизацию товаров и упаковки, связанных с продукцией.
• Утилизационный сбор — обязательный платеж за транспортные средства, ввозимые или выпускаемые в обращение.
Оба сбора помогают снизить экологический след и развивать переработку — только делают это для разных категорий товаров.
Заключение: зачем знать разницу?
Понимать, кто и за что платит, помогает бизнесу быть более ответственным и соблюдать законодательство. А еще — снизить риски штрафов и требований от регуляторов.
