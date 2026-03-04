Разбираемся в отличиях: экологический и утилизационный сбор в России

Пояснение о различиях между экологическим и утилизационным сбором в России. Узнайте, кто и за что платит, как рассчитывать сборы, а также как эти платежи влияют на бизнес и окружающую среду. Настоящее руководство поможет вам быть в курсе актуальных налоговых обязательств и подготовиться к новым требованиям.

В России продолжает активно использовать два важных инструмента регулирования обращения с отходами — экологический сбор и утильсбор. Кажется, что эти слова звучат похоже, но на самом деле у них разные цели и механизмы. Разберемся, что такое каждый из них, кому и за что нужно платить, и почему это важно для бизнеса и окружающей среды.

Что такое экологический сбор?

Экологический сбор — это обязательный платеж, который появляется в результате закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления правительства № 284 от 2016 года. Он платится производителями и импортерами товаров и упаковки, предназначенной для последующей утилизации.

Цель и область применения

• Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.

• Обеспечить переработку товаров, упаковки и материалов после их использования.

• Финансировать развитие отрасли переработки отходов.

Кто платит

• Производители товаров, подлежащих утилизации*.

• Импортеры товаров, подлежащих утилизации*.

* При условии, что они не обеспечивают самостоятельное выполнение нормативов утилизации таких товаров и упаковки.

Какие товары попадают под экосбор?

• Электроника и бытовая техника.

• Шины и покрышки.

• Аккумуляторы и батареи.

• Ткани, одежда, обувь.

• Практически вся упаковка, в том числе из пластика, стекла, картона, металла.

• Средства индивидуальной защиты, медицинские изделия.

Полный перечень товаров и упаковки, которые попадают под расширенную ответственность производителей и импортёров можно посмотреть в ПП РФ № 2414 от 29.12.2023 г.

Важно! Производители и импортеры могут выбрать — либо выполнить нормативы утилизации (законные обязанности по переработке), либо уплатить сбор. Этот механизм стимулирует ответственность и развитие перерабатывающих предприятий.

Как рассчитывать?

Формула: Сумма = Масса товаров (тонн) × Норматив утилизации (%) × Ставка (руб./тонна)

Пример:

• 10 тонн товара.

• Норматив утилизации — 30%.

• Ставка — 5 000 рублей за тонну.

10 × 0,3 × 5 000 = 15 000 рублей.

Ставки утверждаются Минприродой России и могут меняться ежегодно.

Сроки

• Отчётность по экологическому сбору нужно сдать до 15 апреля 2026 года.

· Осуществить оплату экологического сбора до 15 апреля 2026 года.

• Документы подаются через личный кабинет Росприроднадзора.

Что такое утилизационный сбор?

Утилизационный сбор – это специальный платеж, который нужно вносить один раз при ввозе импортного транспортного средства в Россию или при выпуске в продажу автомобиля или самоходной машины российского производства. Он установлен постановлением № 1291 и законом № 89-ФЗ.

Кто платит

• Импортеры и производители автомобилей, автоприцепов и спецтехники.

• Внесение происходит при ввозе техники или выпуске в обращение внутри страны.

Какие транспортные средства подлежат сбору?

• Легковые и грузовые автомобили.

• Автобусы, прицепы, спецтехника.

• Электромобили, мотоциклы — в отдельных случаях.

Почему платим?

• Сбор предназначен на утилизацию старых транспортных средств и техники.

• Влияет на экологическую безопасность и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.

Как считается и где?

• По фиксированным ставкам, в зависимости от вида транспортного средства, его массы, объема двигателя, года выпуска.

• Оплата — при ввозе на границу или выпуске в обращение внутри страны.

Пример:

• Базовая ставка — 20 000 рублей.

• Для авто с двигателем до 1,5 л — коэффициент 1,2.

Итог: 24 000 рублей.

Важное отличие: • Этот сбор касается именно транспортные средства. • Самостоятельной переработки (утилизации старых автомобилей) не предусматривается — только уплата при ввозе или выпуске.

В чем главное отличие между экосбором и утилизационным сбором?

Параметр Экологический сбор Утилизационный сбор Правовое основание Закон № 89-ФЗ, постановление № 284 Закон № 89-ФЗ, постановление № 1291 Объекты сбора Товары и упаковка Транспортные средства Кто платит Производители и импортеры товаров Импортеры и производители авто Как считается По массе, нормативам утилизации, ставкам По фиксированным ставкам Возможна самостоятельная переработка Да Нет Отчетность Отчёты в Росприроднадзор Нет Сроки уплаты До 15 апреля следующего года При ввозе или выпуске в обращение Область применения Товары, упаковка, одежда и др. Автомобили, спецтехника

Итоги • Экологический сбор — платите за утилизацию товаров и упаковки, связанных с продукцией. • Утилизационный сбор — обязательный платеж за транспортные средства, ввозимые или выпускаемые в обращение.

Оба сбора помогают снизить экологический след и развивать переработку — только делают это для разных категорий товаров.

Заключение: зачем знать разницу?

Понимать, кто и за что платит, помогает бизнесу быть более ответственным и соблюдать законодательство. А еще — снизить риски штрафов и требований от регуляторов.

