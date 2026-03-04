Разбираемся в отличиях: экологический и утилизационный сбор в России

Акция Женская сила моб
В России продолжает активно использовать два важных инструмента регулирования обращения с отходами — экологический сбор и утильсбор. Кажется, что эти слова звучат похоже, но на самом деле у них разные цели и механизмы. Разберемся, что такое каждый из них, кому и за что нужно платить, и почему это важно для бизнеса и окружающей среды.

Что такое экологический сбор?

Экологический сбор — это обязательный платеж, который появляется в результате закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановления правительства № 284 от 2016 года. Он платится производителями и импортерами товаров и упаковки, предназначенной для последующей утилизации.

Цель и область применения

•         Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.

•         Обеспечить переработку товаров, упаковки и материалов после их использования.

•         Финансировать развитие отрасли переработки отходов.

Кто платит

•         Производители товаров, подлежащих утилизации*.

•         Импортеры товаров, подлежащих утилизации*.

* При условии, что они не обеспечивают самостоятельное выполнение нормативов утилизации таких товаров и упаковки.

Какие товары попадают под экосбор?

•         Электроника и бытовая техника.

•         Шины и покрышки.

•         Аккумуляторы и батареи.

•         Ткани, одежда, обувь.

•         Практически вся упаковка, в том числе из пластика, стекла, картона, металла.

•         Средства индивидуальной защиты, медицинские изделия.

Полный перечень товаров и упаковки, которые попадают под расширенную ответственность производителей и импортёров можно посмотреть в ПП РФ № 2414 от 29.12.2023 г.

Важно! Производители и импортеры могут выбрать — либо выполнить нормативы утилизации (законные обязанности по переработке), либо уплатить сбор. Этот механизм стимулирует ответственность и развитие перерабатывающих предприятий.

Как рассчитывать?

Формула:

Сумма = Масса товаров (тонн) × Норматив утилизации (%) × Ставка (руб./тонна)

 Пример:

•         10 тонн товара.

•         Норматив утилизации — 30%.

•         Ставка — 5 000 рублей за тонну.

10 × 0,3 × 5 000 = 15 000 рублей.

 Ставки утверждаются Минприродой России и могут меняться ежегодно.

 

Сроки

•         Отчётность по экологическому сбору нужно сдать до 15 апреля 2026 года.

·     Осуществить оплату экологического сбора до 15 апреля 2026 года.

•         Документы подаются через личный кабинет Росприроднадзора.

 

Что такое утилизационный сбор?

Утилизационный сбор – это специальный платеж, который нужно вносить один раз при ввозе импортного транспортного средства в Россию или при выпуске в продажу автомобиля или самоходной машины российского производства. Он установлен постановлением № 1291 и законом № 89-ФЗ.

 Кто платит

•         Импортеры и производители автомобилей, автоприцепов и спецтехники.

•         Внесение происходит при ввозе техники или выпуске в обращение внутри страны.

 

Какие транспортные средства подлежат сбору?

•         Легковые и грузовые автомобили.

•         Автобусы, прицепы, спецтехника.

•         Электромобили, мотоциклы — в отдельных случаях.

 

Почему платим?

•         Сбор предназначен на утилизацию старых транспортных средств и техники.

•         Влияет на экологическую безопасность и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.

 

Как считается и где?

•         По фиксированным ставкам, в зависимости от вида транспортного средства, его массы, объема двигателя, года выпуска.

•         Оплата — при ввозе на границу или выпуске в обращение внутри страны.

 

Пример:

•         Базовая ставка — 20 000 рублей.

•         Для авто с двигателем до 1,5 л — коэффициент 1,2.

Итог: 24 000 рублей.

Важное отличие:

•         Этот сбор касается именно транспортные средства.

•         Самостоятельной переработки (утилизации старых автомобилей) не предусматривается — только уплата при ввозе или выпуске.

 

В чем главное отличие между экосбором и утилизационным сбором? 

Параметр

Экологический сбор

Утилизационный сбор

Правовое основание

Закон № 89-ФЗ, постановление № 284

Закон № 89-ФЗ, постановление № 1291

Объекты сбора

Товары и упаковка

Транспортные средства

Кто платит

Производители и импортеры товаров

Импортеры и производители авто

Как считается

По массе, нормативам утилизации, ставкам

По фиксированным ставкам

Возможна самостоятельная переработка

Да

Нет

Отчетность

Отчёты  в Росприроднадзор

Нет

Сроки уплаты

До 15 апреля следующего года

При ввозе или выпуске в обращение

Область применения

Товары, упаковка, одежда и др.

Автомобили, спецтехника

 

Итоги

•         Экологический сбор — платите за утилизацию товаров и упаковки, связанных с продукцией.

•         Утилизационный сбор — обязательный платеж за транспортные средства, ввозимые или выпускаемые в обращение.

 Оба сбора помогают снизить экологический след и развивать переработку — только делают это для разных категорий товаров.

 

Заключение: зачем знать разницу?

Понимать, кто и за что платит, помогает бизнесу быть более ответственным и соблюдать законодательство. А еще — снизить риски штрафов и требований от регуляторов.

Если вам нужно решить вопрос с экосбором — обращайтесь в компанию ПЕТРОМАКС. АО «ПЕТРОМАКС» — это больше, чем утилизатор. Это ваш стратегический партнер в построении экологически ответственного и юридически безупречного бизнеса в России.

Мы берем на себя все риски и сложности, связанные с РОП, позволяя вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

 

Сделайте выбор в пользу легитимности, экспертизы и реального вклада в экологию!

АО «ПЕТРОМАКС» — выполняем обязательства, чтобы думать о будущем нашего будущего поколения.

Если понадобится дополнительная информация, то ведущий менеджер проекта РОП Попова Вита АО «ПЕТРОМАКС» всегда готова помочь.

Реклама: АО «ПЕТРОМАКС», ИНН: 7810925261, erid: 2W5zFGGZzS5

