УПАКОВКА ЧУЖАЯ, А ЭКОСБОР — ВАШ? Как понять, кто отвечает за утилизацию
Разбор того, кто отвечает за утилизацию и как избежать проблем с расширенной ответственностью производителя (РОП)
Вы покупаете импортную пленку для упаковки нового гаджета и считаете: мы не производим упаковку — значит, за утилизацию отвечает поставщик. Однако, госорганы могут потребовать отчетность по РОП и уплату экосбора именно от вас. Кто же реальный производитель упаковки и кто несет ответственность за утилизацию? Разбираемся, еще раз, подробно.
Что такое РОП и зачем он нужен
· РОП — расширенная ответственность производителей. Если вы производите или импортируете товары и/или упаковку к ним, вы обязаны думать об их утилизации.
· Принцип: «загрязнитель платит». Тот, кто вывел товар на рынок, должен организовать или оплатить его утилизацию.
· По закону у компании есть три основных пути исполнения обязанности: самостоятельная утилизация, уплата экологического сбора или передача ответственности утилизатору.
Ключевая задача: понять, к какой категории вы принадлежите
В законе № 89-ФЗ есть две нормы, которые часто вызывают путаницу:
Пункт 6: если вы просто используете готовую пленку для упаковки товара (даже если подгоняете, нагреваете или растягиваете) — ответственность по утилизации скользит на поставщика.
Пункт 7: если из пленки вы делаете самостоятельный вид продукции — вы становитесь производителем упаковки и несете ответственность за утилизацию.
Как понять, к какой позиции вы относитесь — ключ к ответу лежит в документах.
Какие документы помогают определить вашу роль
Совокупность документов играет решающую роль:
· технологический регламент,
· техническая документация на оборудование,
· договор поставки исходных материалов.
Эти источники показывают реальный характер вашего процесса: просто упаковка или фактическое производство упаковки как изделия, которое требует утилизации.
Что это значит на практике:
· Если вы закупаете готовую пленку и упаковываете ею товар, ответственность обычно лежит на поставщике.
· Если же вы из пленки создаете нечто расширенного типа (конкретный вид упаковки, который теперь подлежит утилизации как продукт), вы становитесь производителем упаковки и отвечаете за ее утилизацию.
Три пути выполнения обязанности по РОП
1. Самостоятельная утилизация
· Вы получаете лицензии, организуете сбор, транспортировку и переработку своих отходов.
· Это фактически целый завод по утилизации внутри вашей компании.
2. Уплата экологического сбора
· Вы платите сбор по полной ставке.
· Для импортеров добавляются требования по банковской гарантии, чтобы обеспечить обеспечение утилизации.
· Чаще всего это дорого и требует тщательной банковской подготовки.
3. Передача ответственности утилизатору
· Вы делегируете обязанность профессиональной компании-утилизатору.
· Самый популярный и удобный способ: вы экономите время, избегаете организационных затрат и получаете документацию «под ключ».
· Данная схема позволяет работать по всей стране без необходимости держать собственную сеть региональных мощностей.
Почему работать с утилизатором выгодно:
· Не нужно организовывать сбор и логистику отходов самостоятельно.
· Часто стоимость услуг утилизатора ниже, чем прямой экосбор.
· Получаете полный пакет документов для Росприроднадзора.
· Готовность к 2026 году: помощь с банковской гарантией и упрощение импорта.
Как работает идея «утилизация в рамках существующих мощностей»:
· Не требуется перемещать все отходы в ваш регион. Государство допускает использование мощности утилизатора в рамках всей цепочки поставщиков.
· Пример: компания из любого региона может обратиться к крупному утилизатору и передать обязательства по утилизации через готовые процедуры и документы (акты утилизации и т. п.).
· Это позволяет работать по всей стране, сохраняя единый стандарт документов и процедур.
Ваши выгоды от такого сотрудничества:
· Не нужно строить и поддерживать собственную инфраструктуру утилизации.
· Экономия времени и средств.
· Готовый комплект документов для представителей надзорных органов.
· Соответствие действующему законодательству и снижение рисков штрафов.
Пошаговый план действий:
1. Вы отправляете партнеру данные о вашей компании: название, ИНН и количество товаров/упаковки.
2. Рассчитывают ваш норматив утилизации и стоимость услуг; консультируют по условиям банковской гарантии (для импортеров).
3. Заключаете договор (электронный или бумажный).
4. Получаете документы и подтверждение выполнения работ: пакет электронных актов утилизации для Росприроднадзора.
5. Спите спокойно: ваши обязательства перед государством выполнены; минимальные риски штрафов и задержек на таможне.
РОП — не штраф, а возможность делегировать задачу профессионалам
Сотрудничество с профессиональным утилизатором позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса и снизить риски.
Ключевые выводы:
· Ваша ответственность за утилизацию определяется документами и реальным характером производства упаковки.
· В большинстве случаев, если вы используете готовую пленку для упаковки, ответственность за утилизацию обычно остается за поставщиком. Но при изменении характера продукции — вы становитесь производителем упаковки.
· Сотрудничество с утилизатором может быть выгоднее и проще, чем самостоятельная утилизация или полный экосбор, и позволяет работать по всей стране.
Если хотите сделать ваш бизнес экологически и юридически безупречным и подготовиться к требованиям 2026 года, рассмотрите партнерство с профессиональной компанией по утилизации. Это поможет вам снизить риски, получить документы «под ключ» и сосредоточиться на росте вашего дела.
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