Разбор того, кто отвечает за утилизацию и как избежать проблем с расширенной ответственностью производителя (РОП)

Вы покупаете импортную пленку для упаковки нового гаджета и считаете: мы не производим упаковку — значит, за утилизацию отвечает поставщик. Однако, госорганы могут потребовать отчетность по РОП и уплату экосбора именно от вас. Кто же реальный производитель упаковки и кто несет ответственность за утилизацию? Разбираемся, еще раз, подробно.

Что такое РОП и зачем он нужен · РОП — расширенная ответственность производителей. Если вы производите или импортируете товары и/или упаковку к ним, вы обязаны думать об их утилизации. · Принцип: «загрязнитель платит». Тот, кто вывел товар на рынок, должен организовать или оплатить его утилизацию. · По закону у компании есть три основных пути исполнения обязанности: самостоятельная утилизация, уплата экологического сбора или передача ответственности утилизатору.

Ключевая задача: понять, к какой категории вы принадлежите

В законе № 89-ФЗ есть две нормы, которые часто вызывают путаницу:

Пункт 6: если вы просто используете готовую пленку для упаковки товара (даже если подгоняете, нагреваете или растягиваете) — ответственность по утилизации скользит на поставщика.

Пункт 7: если из пленки вы делаете самостоятельный вид продукции — вы становитесь производителем упаковки и несете ответственность за утилизацию.

Как понять, к какой позиции вы относитесь — ключ к ответу лежит в документах.

Какие документы помогают определить вашу роль

Совокупность документов играет решающую роль:

· технологический регламент,

· техническая документация на оборудование,

· договор поставки исходных материалов.

Эти источники показывают реальный характер вашего процесса: просто упаковка или фактическое производство упаковки как изделия, которое требует утилизации.

Что это значит на практике: · Если вы закупаете готовую пленку и упаковываете ею товар, ответственность обычно лежит на поставщике. · Если же вы из пленки создаете нечто расширенного типа (конкретный вид упаковки, который теперь подлежит утилизации как продукт), вы становитесь производителем упаковки и отвечаете за ее утилизацию.

Три пути выполнения обязанности по РОП

1. Самостоятельная утилизация

· Вы получаете лицензии, организуете сбор, транспортировку и переработку своих отходов.

· Это фактически целый завод по утилизации внутри вашей компании.

2. Уплата экологического сбора

· Вы платите сбор по полной ставке.

· Для импортеров добавляются требования по банковской гарантии, чтобы обеспечить обеспечение утилизации.

· Чаще всего это дорого и требует тщательной банковской подготовки.

3. Передача ответственности утилизатору

· Вы делегируете обязанность профессиональной компании-утилизатору.

· Самый популярный и удобный способ: вы экономите время, избегаете организационных затрат и получаете документацию «под ключ».

· Данная схема позволяет работать по всей стране без необходимости держать собственную сеть региональных мощностей.

Почему работать с утилизатором выгодно:

· Не нужно организовывать сбор и логистику отходов самостоятельно.

· Часто стоимость услуг утилизатора ниже, чем прямой экосбор.

· Получаете полный пакет документов для Росприроднадзора.

· Готовность к 2026 году: помощь с банковской гарантией и упрощение импорта.

Как работает идея «утилизация в рамках существующих мощностей»:

· Не требуется перемещать все отходы в ваш регион. Государство допускает использование мощности утилизатора в рамках всей цепочки поставщиков.

· Пример: компания из любого региона может обратиться к крупному утилизатору и передать обязательства по утилизации через готовые процедуры и документы (акты утилизации и т. п.).

· Это позволяет работать по всей стране, сохраняя единый стандарт документов и процедур.

Ваши выгоды от такого сотрудничества:

· Не нужно строить и поддерживать собственную инфраструктуру утилизации.

· Экономия времени и средств.

· Готовый комплект документов для представителей надзорных органов.

· Соответствие действующему законодательству и снижение рисков штрафов.

Пошаговый план действий:

1. Вы отправляете партнеру данные о вашей компании: название, ИНН и количество товаров/упаковки.

2. Рассчитывают ваш норматив утилизации и стоимость услуг; консультируют по условиям банковской гарантии (для импортеров).

3. Заключаете договор (электронный или бумажный).

4. Получаете документы и подтверждение выполнения работ: пакет электронных актов утилизации для Росприроднадзора.

5. Спите спокойно: ваши обязательства перед государством выполнены; минимальные риски штрафов и задержек на таможне.

РОП — не штраф, а возможность делегировать задачу профессионалам

Сотрудничество с профессиональным утилизатором позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса и снизить риски.

Ключевые выводы:

· Ваша ответственность за утилизацию определяется документами и реальным характером производства упаковки.

· В большинстве случаев, если вы используете готовую пленку для упаковки, ответственность за утилизацию обычно остается за поставщиком. Но при изменении характера продукции — вы становитесь производителем упаковки.

· Сотрудничество с утилизатором может быть выгоднее и проще, чем самостоятельная утилизация или полный экосбор, и позволяет работать по всей стране.

Если хотите сделать ваш бизнес экологически и юридически безупречным и подготовиться к требованиям 2026 года, рассмотрите партнерство с профессиональной компанией по утилизации. Это поможет вам снизить риски, получить документы «под ключ» и сосредоточиться на росте вашего дела.

АО «ПЕТРОМАКС» — это больше, чем утилизатор. Это ваш стратегический партнер в построении экологически ответственного и юридически безупречного бизнеса в России. Мы берем на себя все риски и сложности, связанные с РОП, позволяя вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Сделайте выбор в пользу легитимности, экспертизы и реального вклада в экологию! АО «ПЕТРОМАКС» — выполняем обязательства, чтобы думать о будущем нашего будущего поколения.

Реклама: АО «ПЕТРОМАКС», ИНН 7810925261, erid: 2W5zFGViYKB