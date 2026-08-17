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Экологические платежи
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УПАКОВКА ЧУЖАЯ, А ЭКОСБОР — ВАШ? Как понять, кто отвечает за утилизацию

Разбор того, кто отвечает за утилизацию и как избежать проблем с расширенной ответственностью производителя (РОП)

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УПАКОВКА ЧУЖАЯ, А ЭКОСБОР — ВАШ? Как понять, кто отвечает за утилизацию
АО ПЕТРОМАКС

Вы покупаете импортную пленку для упаковки нового гаджета и считаете: мы не производим упаковку — значит, за утилизацию отвечает поставщик. Однако, госорганы могут потребовать отчетность по РОП и уплату экосбора именно от вас. Кто же реальный производитель упаковки и кто несет ответственность за утилизацию? Разбираемся, еще раз, подробно.

Что такое РОП и зачем он нужен

·         РОП — расширенная ответственность производителей. Если вы производите или импортируете товары и/или упаковку к ним, вы обязаны думать об их утилизации.

·         Принцип: «загрязнитель платит». Тот, кто вывел товар на рынок, должен организовать или оплатить его утилизацию.

·         По закону у компании есть три основных пути исполнения обязанности: самостоятельная утилизация, уплата экологического сбора или передача ответственности утилизатору.

Ключевая задача: понять, к какой категории вы принадлежите

В законе № 89-ФЗ есть две нормы, которые часто вызывают путаницу:

  • Пункт 6: если вы просто используете готовую пленку для упаковки товара (даже если подгоняете, нагреваете или растягиваете) — ответственность по утилизации скользит на поставщика.

  • Пункт 7: если из пленки вы делаете самостоятельный вид продукции — вы становитесь производителем упаковки и несете ответственность за утилизацию.

Как понять, к какой позиции вы относитесь — ключ к ответу лежит в документах.

Какие документы помогают определить вашу роль

Совокупность документов играет решающую роль:

·         технологический регламент,

·         техническая документация на оборудование,

·         договор поставки исходных материалов.

Эти источники показывают реальный характер вашего процесса: просто упаковка или фактическое производство упаковки как изделия, которое требует утилизации.

Что это значит на практике:

·         Если вы закупаете готовую пленку и упаковываете ею товар, ответственность обычно лежит на поставщике.

·         Если же вы из пленки создаете нечто расширенного типа (конкретный вид упаковки, который теперь подлежит утилизации как продукт), вы становитесь производителем упаковки и отвечаете за ее утилизацию.

Три пути выполнения обязанности по РОП

1.     Самостоятельная утилизация

·         Вы получаете лицензии, организуете сбор, транспортировку и переработку своих отходов.

·         Это фактически целый завод по утилизации внутри вашей компании.

2. Уплата экологического сбора

·         Вы платите сбор по полной ставке.

·         Для импортеров добавляются требования по банковской гарантии, чтобы обеспечить обеспечение утилизации.

·         Чаще всего это дорого и требует тщательной банковской подготовки.

3. Передача ответственности утилизатору

·         Вы делегируете обязанность профессиональной компании-утилизатору.

·         Самый популярный и удобный способ: вы экономите время, избегаете организационных затрат и получаете документацию «под ключ».

·         Данная схема позволяет работать по всей стране без необходимости держать собственную сеть региональных мощностей.

Почему работать с утилизатором выгодно:

·         Не нужно организовывать сбор и логистику отходов самостоятельно.

·         Часто стоимость услуг утилизатора ниже, чем прямой экосбор.

·         Получаете полный пакет документов для Росприроднадзора.

·         Готовность к 2026 году: помощь с банковской гарантией и упрощение импорта.

Как работает идея «утилизация в рамках существующих мощностей»:

·         Не требуется перемещать все отходы в ваш регион. Государство допускает использование мощности утилизатора в рамках всей цепочки поставщиков.

·         Пример: компания из любого региона может обратиться к крупному утилизатору и передать обязательства по утилизации через готовые процедуры и документы (акты утилизации и т. п.).

·         Это позволяет работать по всей стране, сохраняя единый стандарт документов и процедур.

Ваши выгоды от такого сотрудничества:

·         Не нужно строить и поддерживать собственную инфраструктуру утилизации.

·         Экономия времени и средств.

·         Готовый комплект документов для представителей надзорных органов.

·         Соответствие действующему законодательству и снижение рисков штрафов.

Пошаговый план действий:

1.     Вы отправляете партнеру данные о вашей компании: название, ИНН и количество товаров/упаковки.

2.     Рассчитывают ваш норматив утилизации и стоимость услуг; консультируют по условиям банковской гарантии (для импортеров).

3.     Заключаете договор (электронный или бумажный).

4.     Получаете документы и подтверждение выполнения работ: пакет электронных актов утилизации для Росприроднадзора.

5.     Спите спокойно: ваши обязательства перед государством выполнены; минимальные риски штрафов и задержек на таможне.

РОП — не штраф, а возможность делегировать задачу профессионалам

Сотрудничество с профессиональным утилизатором позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса и снизить риски.

Ключевые выводы:

·         Ваша ответственность за утилизацию определяется документами и реальным характером производства упаковки.

·         В большинстве случаев, если вы используете готовую пленку для упаковки, ответственность за утилизацию обычно остается за поставщиком. Но при изменении характера продукции — вы становитесь производителем упаковки.

·         Сотрудничество с утилизатором может быть выгоднее и проще, чем самостоятельная утилизация или полный экосбор, и позволяет работать по всей стране.

Если хотите сделать ваш бизнес экологически и юридически безупречным и подготовиться к требованиям 2026 года, рассмотрите партнерство с профессиональной компанией по утилизации. Это поможет вам снизить риски, получить документы «под ключ» и сосредоточиться на росте вашего дела.

АО «ПЕТРОМАКС» — это больше, чем утилизатор. Это ваш стратегический партнер в построении экологически ответственного и юридически безупречного бизнеса в России. Мы берем на себя все риски и сложности, связанные с РОП, позволяя вам сосредоточиться на развитии своего бизнеса.

Сделайте выбор в пользу легитимности, экспертизы и реального вклада в экологию!

АО «ПЕТРОМАКС» — выполняем обязательства, чтобы думать о будущем нашего будущего поколения.

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Забота о будущем через бизнес и экологию

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