ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам

Каждый предприниматель может проверить, не находится ли он в зоне риска. Концепция планирования проверок общедоступна — ее можно посмотреть в приказе ФНС от 30.05.07 № ММ-3-06/333. И все-таки выездная налоговая проверка (ВНП) — практически всегда неприятная неожиданность. Возникает множество вопросов, на самые популярные ответим прямо сейчас.

1. ВНП может покрывать период свыше трех лет?

Верно. Несмотря на то, что глубина налоговой проверки — три года (ст. 89 НК), которые непосредственно предшествуют году вынесения решения о ВНП, НК не содержит запрета на проверки и текущего года.

Правда, потребуется вынести отдельное решение, но это не проблема (определение ВС от 09.09.14 № 304-КГ14-737). Также налоговики вправе проверить период, за который подана уточненка, даже если по общему правилу он находится за пределами трех лет (п. 1.3.2 письма ФНС от 25.07.13 № АС-4-2/13622, письмо ФНС от 17.04.19 № ЕД-4-2/7305, вердикт ВС от 16.03.18 № 305-КГ17-19973).

2. Разве нет ограничений по времени проведения дополнительных мероприятий по ВНП?

НК отводит на них месяц (п. 6 ст. 101 НК) и не дает права продлевать его или повторно проводить допмероприятия за пределами месяца (на это обратил внимание Минфин, письмо от 21.11.18 № 03-02-07/1/83852).

Подчеркнем, что если речь идет о новых мероприятиях по той же ВНП, а не о повторных, то нарушений нет.

Так, ВС разъяснял, что законодатель в НК ограничил лишь срок проведения допмероприятий, а не количество их (см. определения от 13.02.20 № 301-ЭС19-27446, от 30.11.20 № 309-ЭС20-15596).

3. ИФНС затягивает ВНП, можно ли снизить размер пеней?

Нет, это не основание для отмены доначислений (определение КС от 20.04.17 № 790-О). По своей природе пени — это мера компенсационного характера потерь бюджета (ст. 72, 75 НК), не мера ответственности (п. 18 совместного постановления Пленумов ВС и ВАС от 11.06.99 № 41/9, постановление 6 ААС от 19.10.21 № 06АП-4739/2021). Кстати, срок ВНП не сдвигается, если уклоняться от получения решения о ней.

4. Назначат ли проверку по жалобе конкурента, кредитора при банкротстве?

Опасаться ВНП только на этом основании не стоит, одно лишь заявление третьего лица, равно как и нерешенный спор в банкротном деле, не являются поводами для ВНП (см. разъяснения ФНС от 10.09.21 № СД-4-2/12900). Но письменный «стук» конкурента может выступить катализатором, если ваша фирма уже попала в поле зрения налоговиков.

Контролеры не назначают ВНП, если нет уверенности в успехе (возможности произвести доначисления). Если на фирму поступают сигналы из ГИТ (в т.ч. в связи с использованием труда самозанятых), муниципалитетов, есть данные о том, что организация участвует в налоговых схемах, связана с сомнительными компаниями и т.п., то налоговики проведут предпроверочный анализ и уже потом решат вопрос о целесообразности назначения ВНП.

Помните о том, что основная задача ВНП — это выявить нарушения и заставить вас их оплатить. Мероприятие это хлопотное и дорогостоящее, поэтому затевают его лишь тогда, когда есть надежда получить максимальную «прибыль».

5. Назначат ли ВНП, если фирма сменит юрадрес?

Необязательно, но налоговики, бесспорно, вправе провести ВНП. Налоговая миграция всегда вызывает вопросы. Например, если фирма переезжает в регион с более благоприятным налоговым режимом, при этом она уже попала в поле зрения старой ИФНС (осуществляется предпроверочный анализ), то ВНП, скорее всего, будет назначена сразу, причем в ней будет принимать участие и новая ИФНС.

Это законно, как указал еще Пленум ВАС (постановление от 30.07.13 № 57). И хотя старая ИФНС может устроить ВНП лишь до тех пор, пока в ЕГРЮЛ не появится новый адрес, она передаст результаты своих изысканий коллегам из новой ИФНС, и уже они могут назначить ВНП. На такую возможность указал, в частности, ВС (определение от 27.09.21 № 304-ЭС21-16917).

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6. Следует ли представлять документы по невнятному запросу?

Разумнее отправить в ответ письменную просьбу уточнить, какие конкретно документы, сделки интересуют налоговиков. Это позволит избежать штрафов за непредставление документов.

Налоговики вправе запрашивать документы и информацию вне ВНП — это позволяет п. 2 ст. 93.1 НК, но лишь по конкретной сделке.

Так что при оформлении требования налоговики должны указать сведения, которые позволят эту сделку определить (см., например, п. 2.1 приложения № 17 к приказу ФНС от 07.11.18 № ММВ-7-2/628). В противном случае есть возможность добиться отмены штрафа за непредставленные документы (см. постановление АС Восточно-Сибирского округа от 20.09.21 № Ф02-4438/2021).

И, конечно, представлять документы просто потому что инспектор попросил — большая ошибка. С другой стороны, неразумно уходить в глухую оборону, не давать вообще никаких документов налоговикам. Напротив, чем вы больше представите их, тем лучше, главное, чтобы документы были правильные, подтверждающие вашу позицию, не ИФНС.

7. Могут ли изъять наши документы при проверке контрагента?

Несмотря на то что выемка проводится на территории проверяемой организации (п. 3, 5 ст. 94 НК), суды нередко признают законной выемку и чужих документов, при наличии подозрений во взаимозависимости (см., например, определение ВС от 13.06.19 № 305-ЭС19-7994). Налоговики в своем этом праве не сомневаются (см. письмо ФНС от 17.09.21 № СД-4-2/13234). И да, у вас документооборот может быть идеальным, а у ваших контрагентов нет. И прошли те времена, когда можно было создать «щит» из контролируемых фирм и спать спокойно. Сотрудники ФНС легко вскрывают имитации «независимости» и «неподконтрольности».

8. Свидетели допрошены до ВНП, почему их показания принимают во внимание?

Налоговики вправе использовать не только свидетельские показания, но и вообще документы, полученные до начала ВНП.

Не стоит и пытаться отклонить протоколы допросов свидетелей лишь на том основании, что они составлены до старта ВНП или в период приостановления ее, если в целом они являются допустимыми доказательствами.

Налоговики вправе представлять суду все доказательства, имеющиеся у них (п. 4 ст. 101 НК, ст. 7–9, 65, 200 АПК, определение ВС от 25.11.20 № 307-ЭС20-18832, постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.09.20 № Ф04-2361/2020 и т.п.).

Иное дело, если нарушения серьезны, например, не соблюдены требования по проведению и оформлению допроса, допрошены ненадлежащие свидетели, не доказано, что свидетелю вообще могли быть известны обстоятельства, по поводу которых его допрашивали и т.п., — тогда в суде удается добиться отмены доначислений.

9. Обжаловать ВНП бесполезно?

Для обжалования ВНП есть множество действенных инструментов:

апелляционная жалоба , которая подается в вышестоящий налоговый орган до вступления решения по ВНП;

просто жалоба (которая пусть и не приостанавливает вступление решения в силу, но помогает добиться справедливости);

обращение в суд.

На каждом из этих этапов можно ставить вопрос о нарушениях при ВНП, которые могут повлечь отмену, снижение доначислений. Не следует думать, что раз более 80% споров выигрывают налоговики, то «все бесполезно».

Сами налогоплательщики «помогают» им в этом, — экономя на юристе, сдавая доказательства, «сотрудничая» с налоговиками, халатно относясь к составлению возражений на акт ВНП.

Кстати, о возражениях на акт ВНП. Большинство налогоплательщиков просто переписывают формулировки налоговиков, выказывают несогласие и приводят противоположную судебную практику. А ведь у нас не прецедентное право, каждая ситуация оценивается судом независимо от того, что решили коллеги. Под крышей одного и того же суда по схожим обстоятельствам арбитры могут вынести противоположные решения. Так что составление акта ВНП — это почти то же самое, что и выстраивание позиции защиты по уголовному преследованию.

10. Правда ли, что налоговая возместит расходы на юриста?

Если речь идет о досудебном обжаловании, то добровольного возмещения ожидать не приходится. Однако если решение отменено до суда, то при грамотном подходе можно по суду взыскать расходы на юриста с налоговиков, поскольку досудебная процедура обязательна при обжаловании решения ИФНС (п. 2 ст. 138 НК, определение ВС от 12.03.20 № 307-ЭС20-546).

Чаще всего ВНП заканчивается доначислениями именно тогда, когда налогоплательщик целиком полагается на штатного юриста. Но правовед, который «сидит» на договорах, текущих операциях и т.п. не всегда досконально разбирается в контрольных процедурах и (или) обжаловании действий чиновников. Это нормально, ведь, например, терапевт, может провести несложную операцию, но в тяжелых случаях обращаются к хирургу.

Адвокат, специализирующийся на сопровождении ВНП, — этот тот самый «хирург», который пресечет проблему в самом начале, выявит и использует ошибки и (или) нарушения проверяющих, обратит их недоработки в вашу пользу.

И траты эти будут не сопоставимы с тем, что придется выложить в качестве возмещения ущерба бюджету. Сюда же надо прибавить штрафы, пени (а то и субсидиарную ответственность, когда придется за свои деньги платить долги фирмы).

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