ФАС ведет «черный список» неблагонадежных участников госзакупок. Присутствие в нем бросает тень на бизнес и негативно отражается на деловой репутации. Узнайте, что такое реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и как из него выйти. Полное руководство по поводу включения в РНП, последствий для бизнеса и шагов по удалению из реестра. Важная информация.

Что такое РНП

В реестр недобросовестных поставщиков попадают участники закупок, которые не выполнили обязательства перед заказчиком, например, отказались подписывать контракт после победы или сорвали согласованные сроки (постановление Правительства от 30.06.2021 № 1078).

Прежде всего, для государства это способ обезопасить самого себя от рискового сотрудничества и финансовых потерь в будущем. Два года исполнитель, попавший «на карандаш», не сможет принимать участие в других тендерах.

Механизм включения в РНП: заказчик направляет жалобу в ФАС, и ведомство после проверки заносит ненадежного исполнителя в «черный список».

Несмотря на название, в реестр попадают не только поставщики товара, но и подрядные организации, исполнители услуг (по 44-ФЗ, 223-ФЗ и постановлению Правительства № 615).

Реестр размещен в открытом доступе Единой информационной системе (ЕИС закупки). Поэтому проверить актуальную информацию могут не только госзаказчики, но и коммерческие предприятия, которые собирают информацию о контрагентах.

За что можно попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Включение в реестр происходит по следующим причинам:

1. Исполнитель уклонился от подписания контракта или не предоставил вовремя обеспечение к нему.

Заказчик устанавливает четкий срок для оформления сделки на электронной площадке. Нельзя откладывать это на последний момент или наивно полагать, что незначительная задержка ничего не изменит.

2. Исполнитель нарушил условия контракта, и заказчик отказался от него в одностороннем порядке (ч. 9, 15 ст. 95 закона № 44-ФЗ).

Такое право есть у госзаказчика, например, в случаях, когда подрядчик не приступил к выполнению работ вовремя (п. 2 ст. 715 ГК) или несколько раз допустил недопоставку продукции.

3. Исполнитель нарушил условия контракта, но оснований у заказчика для одностороннего отказа нет — в таком случае сделка расторгается по решению суда, а ФАС по заявлению заказчика включает компанию в РНП.

Важно: если будет установлено, что нарушение условий контракта произошло вопреки намерению и желанию исполнителя, то есть по независящим от него причинам, ФАС отменит включение в реестр (см. письмо Минфина от 08.04.2022 № 24-01-09/29768).

Оцените свои шансы на положительное разрешение спора — закажите консультацию в Московской коллегии адвокатов «Петухов и партнеры».

Как не попасть в РНП

Соблюдайте несколько простых рекомендаций, которые помогут минимизировать риски:

Изучите внимательно условия контракта. Выделите для себя предельные сроки — даты подписания документа, поставки товара, начала и окончания работ, а также другие существенные условия, которые нарушать никак нельзя: объем партии, количество товара, порядок расчетов и т.д. Если какое-то положение контракта вас не устраивает, направьте протокол разногласий и попытайтесь договориться с заказчиком на новых условиях. Планируйте время, когда отправляете заявку. Не всегда выходит оперативно найти обеспечение или получить независимую гарантию. Не откладывайте подписание контракта на последний момент. Когда уже все готово для сотрудничества, подвести могут самые нелепые технические причины. Банальное отключение интернета или поломка компьютера может стоить потери выгодной сделки. Не молчите. Если что-то идет не так, и исполнить согласованные условия сделки у вас не получается, предупредите об этом заказчика. Объясните причины и предложить расторгнуть контракт по обоюдному соглашению сторон. Такой подход не испортит деловой репутации компании и обезопасит от включения РНП.

Что делать, если вы попали в реестр

Во-первых, присутствие в реестре — не вечно: автоматически поставщик исключается из РНП через 2 года после внесения.

Пример с сайта ЕИС закупки

Но такой срок может стать критическим для бизнеса, который плотно связан с исполнением госзаказов. Не будет новых контрактов — упадет объем продаж и привычная прибыль. Придется либо полностью менять схему работы, либо закрываться.

Можно ли обжаловать в суде включение поставщика в РНП и как это сделать

Чтобы не ждать два года, можно попытаться обжаловать решение ФАС через суд. Для этого соберите доказательства невиновности и аргументируйте свою позицию. Обратиться с заявлением в суд нужно не позднее трех месяцев после включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.

По статистике, более 40% дел об оспаривании решений ФАС разрешаются в пользу поставщиков. Поэтому у компании, которая считает свое присутствие в РНП незаконным и несправедливым, есть высокие шансы на победу.

Чтобы инициировать судебное разбирательство:

напишите заявление, изложите свою правовую позицию;

приложите к нему письменные доказательства;

подайте документы в арбитражный суд по месту регистрации поставщика.

Имейте в виду, что обжалование акта ФАС не приостанавливает его действия, то есть пока идет процесс, фирма так и будет висеть в «черном списке». Но есть возможность ходатайствовать о приостановке (ч. 3 ст. 199 АПК) — такого права поставщик не лишен, и есть положительные судебные прецеденты.

В ходатайстве о приостановлении решения ФАС аргументируйте, что:

компания временно не может участвовать в госзакупках;

фирма не имеет возможности перейти на сотрудничество с частными контрагентами (особая специфика товара, отсутствие спроса и т.п.);

в связи с включением в РНП, от работы с компанией начинают отказываться другие контрагенты (приложите такие отказы к ходатайству);

неучастие в госзакупках создает для поставщика риск просрочки по кредитным договорам.

Убедить суд в необходимости принятия обеспечительных мер — непросто, поэтому оптимальным решением будет обратиться за помощью к квалифицированным юристам.

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» специализируется на защите клиентов в сфере налоговых, экономических и должностных преступлений. Эксперты проведут анализ вашей ситуации, помогут подготовить документы к суду с ФАС и надежно аргументируют позицию, что станет залогом победы.

Последствия внесения в список РНП

Включение компании в реестр недобросовестных поставщиков чревато рядом негативных последствий:

Запрет на участие в госзакупках на два года (по 44-ФЗ и 223-ФЗ). Потеря обеспечения заявки, которое подлежит возврату (ч. 15 ст. 44 закона 44-ФЗ). Репутационный ущерб. Отказ частных контрагентов от сотрудничества — многие компании перед заключением договора проверяют потенциальных партнеров, чтобы минимизировать риски, и в числе прочего мониторят РНП. Возмещение ущерба, причиненного в результате незаключения контракта: заказчик вправе потребовать его в судебном порядке от победителя торгов.

Подведем итоги: внесение в реестр недобросовестных поставщиков — событие для бизнеса неприятное, но поправимое. При грамотном и своевременном обжаловании есть шанс снять ограничения досрочно, без последствий для исполнителя. Вспомним, что процент успешных исходов в аналогичных делах — более 40%. Чтобы подготовить обращение в ФАС используйте форму, утв. Правительством в приложении № 5 к постановлению от 30.06.2021 № 1078.

Судебные разбирательства делегируйте профессионалам!

Исключить компанию из РНП поможет Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» — эксперты специализируются на экономических, налоговых спорах и взаимодействии с госорганами.

ТОП-10 вопросов бизнеса по выездным налоговым проверкам Забирайте бесплатную памятку, чтобы важные ответы всегда были под рукой! Заполните форму вышлем материалы вам на e-mail: Отправить

Реклама: Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры», ИНН 9728124664, erid: LjN8KcCxZ