Как коммерческой фирме снять блокировку со счета

Если она вообще не была подана, то подайте ее и дождитесь решения о «разморозке» счета. Оно должно быть принято до конца рабочего дня, следующего за датой подачи отчетности (что следует из положений ст. 6.1, 76, 80 НК). Что делать, если отчетность подана, а счет все равно заблокирован?

Проверьте, считается ли отчетность представленной? Отсутствуют ли обстоятельства, при наличии которых отчетность может считаться неподанной? Они перечислены в п. 4.1 ст. 80 НК, например:

декларация (расчет) подписаны лицом, не уполномоченным на это;

законный представитель налогоплательщика, подписавший декларацию (расчет), на дату представления отчетности все еще дисквалифицирован;

по данным Единого госреестра записей актов гражданского состояния законный представитель скончался до даты подписания;

в ЕГРЮЛ имеется отметка о недостоверных сведениях в отношении законного представителя и т.п.

ИФНС должна уведомить о том, что декларация (расчет) признана непредставленной (п. 4.1 ст. 80 НК), но вне зависимости от этого надо представить отчетность вновь, устранив причину ее непринятия. Решение о разморозке должно быть принято до конца рабочего дня, следующего за днем представления.

Что делать, если отчетность подана, оснований считать ее неподанной нет, а счет все равно заморожен? Представить в ИФНС документальное подтверждение подачи. Например, копия декларации (расчета), на которой стоит отметка налогового инспектора о принятии (при личной подаче), квитанция об отправке с описью вложения (при отправке почтой). По аналогии с вышеописанными ситуациями разморозка счета должна быть проведена до конца рабочего дня, следующего за представлением подтверждающих документов.