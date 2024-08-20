Как коммерческой фирме снять блокировку со счета

Причина: неподача отчетности
Если она вообще не была подана, то подайте ее и дождитесь решения о «разморозке» счета. Оно должно быть принято до конца рабочего дня, следующего за датой подачи отчетности (что следует из положений ст. 6.1, 76, 80 НК). Что делать, если отчетность подана, а счет все равно заблокирован?
Проверьте, считается ли отчетность представленной? Отсутствуют ли обстоятельства, при наличии которых отчетность может считаться неподанной? Они перечислены в п. 4.1 ст. 80 НК, например:
декларация (расчет) подписаны лицом, не уполномоченным на это;
законный представитель налогоплательщика, подписавший декларацию (расчет), на дату представления отчетности все еще дисквалифицирован;
по данным Единого госреестра записей актов гражданского состояния законный представитель скончался до даты подписания;
в ЕГРЮЛ имеется отметка о недостоверных сведениях в отношении законного представителя и т.п.
ИФНС должна уведомить о том, что декларация (расчет) признана непредставленной (п. 4.1 ст. 80 НК), но вне зависимости от этого надо представить отчетность вновь, устранив причину ее непринятия. Решение о разморозке должно быть принято до конца рабочего дня, следующего за днем представления.
Что делать, если отчетность подана, оснований считать ее неподанной нет, а счет все равно заморожен? Представить в ИФНС документальное подтверждение подачи. Например, копия декларации (расчета), на которой стоит отметка налогового инспектора о принятии (при личной подаче), квитанция об отправке с описью вложения (при отправке почтой). По аналогии с вышеописанными ситуациями разморозка счета должна быть проведена до конца рабочего дня, следующего за представлением подтверждающих документов.
Блокировка по причине неуплаты
Если ИФНС выставила требование в связи с невнесением обязательных платежей, штрафов, пеней, процентов, а налогоплательщик его не оплатил, то ИФНС:
размещает решение о взыскании долга в соответствующем реестре;
выставляет на сумму долга поручение;
списывает со счета должника (ст. 46 НК).
В реестре появится информация о том, что на едином налоговом счете сформировано положительное или нулевое сальдо. Не позднее конца следующего рабочего дня кредитная организация должна возобновить расходные операции (ст. 6.1, 76 НК).
Есть вероятность ускорить разморозку, оперативно передав в ИФНС документальное подтверждение погашения задолженности (ст. 76 НК, разъяснение Минфина от 24.07.18 № 03-02-08/51856) через ЛК или посредством сервиса «Оперативная помощь: разблокировка счета» на сайте ФНС. Срок разблокировки — стандартный.
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Заморозка в обеспечение решения по проверке
Возможно в порядке п. 11 ст. 101 НК ходатайствовать о замене обеспечительных мер на:
банковскую гарантию кредитной организации, указанной в списке на сайте Минфина;
залог имущества (ст. 73 НК);
поручительство (ст. 74 НК).
Бланк такого ходатайства не утвержден, так что можно составить его в свободной форме.
По возможности имеет смысл уплатить требуемые суммы и представить в ИФНС документальное подтверждение уплаты. Если вы не согласны с выводами налоговиков, то позже можно оспорить решение и вернуть излишне взысканные суммы.
Также возможно, при наличии оснований, обжаловать в вышестоящий орган, в суд:
итоговое решение по проверке, в связи с которым применены обеспечительные меры (ст. 101, 137, 138 НК).
Если решение будет принято в вашу пользу, нужно представить в ИФНС заявление об отмене с приложением копий решения УФНС или арбитража.
ИФНС не получила электронную квитанцию о приеме документации
Возможно применение одного из двух вариантов (подп. 2 п. 3.1 ст. 76 НК):
направить в ИФНС указанную электронную квитанцию;
выполнить требование, выраженное в полученном документе (представить пояснения, документы, явиться по вызову и т.п.).
До конца следующего дня после того, как будет принята одна из вышеописанных мер, счет должен быть разморожен (ст. 6.1, 76 НК).
Отсутствие ЭДО с налоговиками
Алгоритм действий очевиден: заключить договор с оператором ЭДО, приобрести квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП, направить в ИФНС копии договоров с оператором ЭДО и о приобретении ключа ЭП.
Если полномочия по ЭДО переданы посреднику, имеющему договорные отношения с оператором и ключ проверки ЭП, необходимо представить налоговикам документ, подтверждающий передачу полномочий указанному посреднику.
Как составить заявление об отмене заморозки счета
В свободной форме, официального бланка для оформления этой операции не утверждено. В заявлении должны присутствовать:
наименование ИФНС;
реквизиты налогоплательщика-заявителя;
реквизиты решения о заморозке;
причина блокировки;
реквизиты заблокированных счетов,
и, конечно, просьба отменить решение и указания на обстоятельства, по которым налоговики должны ее выполнить. Как правило, указывается на устранение причины блокировки. Или вообще не было причин для блокировки (укажите нормы НК, нарушенные налоговиками, опишите реальную ситуацию). В любом случае надо приложить документы, подтверждающие тезисы заявления.
Например, копия платежки и выписки по счету, подтверждающие, что долг погашен, Минфин считает это достаточным (см., например, депешу от 24.07.18 № 03-02-08/51856). Заявление подписывает законный представитель юридического лица или сам ИП. Возможно подать заявление через представителя — тогда обязательно приложить доверенность.
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