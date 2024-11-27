Порядок обжалования возбуждения уголовного дела
Уголовное производство — достаточно сложная и деликатная область юриспруденции, которая требует высокой квалификации и профессионализма.
Цель уголовного процесса — обеспечить надлежащее применение норм уголовного права. Оно и понятно: виновник преступления должен быть наказан, суд назначает наказание в соответствии с действующим законодательством. Но что, если постановление о возбуждении дела незаконно?
Неправомерное уголовное преследование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина, поэтому, первое, что нужно сделать — обжаловать возбуждение уголовного дела. Постановление отменят, а лицо, принявшее его, могут привлечь к ответственности.
Возбуждение дела представляет собой досудебную стадию уголовного процесса, которую регулируют нормы уголовно процессуального кодекса. Порядок обжалования регламентирован ст. 124 УПК, ст. 125 УПК. Ст. 124 предусматривает обжалование постановления прокурору или руководителю следственного органа, а ст. 125 закрепляет направление жалобы в суд. Но если постановление незаконно и необоснованно, значит есть основания для обжалования возбуждения уголовного дела.
Рассмотрим подробнее несколько таких оснований (приведенный перечень не является исчерпывающим):
Отсутствие состава преступления. Уголовно-процессуальный кодекс гласит: орган дознания или следователь возбуждает дело в соответствии со ст. 146 УПК при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 УПК. При этом основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Если постановление вынесено, исходя из подозрений, предположений, непроверенных данных, а на деле нарушения не было, постановление незаконно. Кроме того, каждое преступление, образуя состав противоправного деяния, имеет обязательные признаки. При отсутствии одного такого признака отсутствует состав преступления.
Срок давности. Если истек срок давности уголовного преследования, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению при наличии согласия подозреваемого (обвиняемого). При наличии возражений производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.
Процессуальные нарушения. Процедура расследования и возбуждения уголовного дела четко отражена в законе — в случае несоблюдения требований законодательства, даже несущественных, нарушения станут основанием для обжалования постановления.
Согласно законодательству у обвиняемого есть несколько способов обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела — через прокуратуру, суд или орган, возбудивший дело.
Порядок обжалования имеет три стадии:
подготовка жалобы;
направление на рассмотрение;
непосредственное рассмотрение — ожидание результата (удовлетворение, либо постановление об отказе с указанием причин).
Отметим, что направление жалобы в одну инстанцию не исключает возможности параллельного обжалования в других — действовать можно последовательно. Но важно понимать, что процедура обжалования — крайне сложный процесс и только квалифицированный адвокат определит, есть ли основание для подачи жалобы и каким образом действовать. К тому же профессиональная юридическая помощь — это безусловный шанс на отмену дела.
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры» обладает достаточным опытом в области обжалования постановлений о возбуждении уголовного дела. Оперативно составим жалобу, закроем производство по делу, прекратим уголовное преследование.
Какие сроки обжалования
Уголовно процессуальный кодекс закрепляет процесс обжалования возбуждения уголовного дела. Но информации о сроках обжалования нет — сроки не ограничены.
Подавать жалобу и оспаривать постановление заявитель вправе на протяжении всего расследования и рассмотрения дела в суде.
Разумеется, если суд вынес приговор, обжалование бессмысленно: придется оспаривать само судебное решение. В остальных случаях заинтересованное лицо, либо его представитель (адвокат) могут обжаловать постановление в любое время, и чем раньше они это сделают, тем лучше. Например, если оспорить постановление до того, как будет избрана мера пресечения, свобода передвижения обвиняемого ограничена не будет.
Куда обращаться для обжалования возбуждения уголовного дела
Заявитель вправе направить жалобу руководителю следственного органа, который вынес постановление, в прокуратуру или суд.
Если место организации предварительного следствия не совпадает с местом совершения преступления, жалобу по ч. 1 ст. 125 УПК рассматривает районный суд по месту нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.
Структуру, направление и рассмотрение жалобы на возбуждение уголовного дела фиксирует глава 16 УПК. В ней должны быть сведения:
о заявителе;
об обжалуемом постановлении и принявшем его органе;
основания — причины несогласия заявителя с принятым процессуальным актом;
каким образом принятый документ нарушает права заявителя.
Важно: при рассмотрении жалобы ни суд, ни должностные лица не вправе давать правовую оценку действиям обвиняемого, полноте и содержанию собранной информации, влияющих на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Данные вопросы рассматриваются непосредственно в ходе расследования и судебного процесса. Так, судья не может делать выводы о фактических обстоятельствах дела, оценивать доказательства и квалифицировать деяние. В связи с чем по факту единственное основание для удовлетворения жалобы — это выявленное нарушение процессуальных норм должностным лицом, принявшим решение о возбуждении дела.
Прокуратура
Прокуратура — контролирующий орган с надзорными полномочиями. Требование устранить нарушение или отменить незаконный акт, то есть проверить соответствие действий должностных лиц требованиям УПК — обязанность прокурора. Согласно ч. 1 ст. 124 УПК решение по жалобе принимается в течение трех дней (при необходимости дополнительных действий до 10), и направляется заявителю в виде соответствующего постановления прокурора.
Обжаловать возбуждение уголовного дела нужно в территориальную прокуратуру по месту рассмотрения дела. В результате прокурор примет одно из трех решений: удовлетворит жалобу в полном объеме, в частичном, либо же откажет в удовлетворении, обосновав свою позицию.
Подобные обращения внесудебного обжалования — действенная мера. На мотивированную, правильно составленную жалобу, прокуратура реагирует оперативнее и внимательнее.
Суд
Судебный контроль является наиболее эффективным методом выявления и устранения нарушений, ущемляющих права и свободы заинтересованных лиц до принятия окончательного решения по делу.
Процедура судебного обжалования предусмотрена ст. 125 УПК. Обращение направляют в адрес суда общей юрисдикции по месту совершения преступления либо по месту органа нахождения предварительного следствия.
В жалобе указывают:
реквизиты суда;
данные о заявителе;
предмет — основания для подачи и просительная часть;
информацию об органе, в производстве которого находится уголовное дело;
сведения о должностных лицах, чьи решения обжалуются;
дата и подпись заявителя (представителя).
К жалобе следует приложить:
копию постановления о возбуждении уголовного дела;
отказ в обжаловании на досудебной стадии, если таковой имеется;
Суть обращения — это подтверждение нарушений органов следствия, подкрепленное ссылками на конкретные законодательные нормы, поскольку цель жалобы указать на незаконность возбуждения дела с требованием его немедленного закрытия.
Судебный орган рассматривает обращение в ходе открытого судебного процесса при участии заявителя, прокурора и лица, возбудившего уголовное дело. Неявка лиц, извещенных о рассмотрении жалобы надлежащим образом, не будет препятствовать рассмотрению. Стороны могут знакомиться с материалами и представлять дополнительную информацию по существу.
В итоге суд выносит постановление:
о признании действия (бездействия) должностного лица незаконным или необоснованным с требованием устранить нарушение;
об оставлении жалобы без удовлетворения.
Руководитель следственного органа
Многие игнорируют данный этап внесудебного обжалования, считая его малоэффективным: разве будет начальник отменять действия своих подчиненных, еще и применять санкции за нарушение норм законодательства? Но обращение может иметь результат: когда налицо явные отклонения, следственный орган может отменить возбуждение дела, чтобы не портить собственную репутацию.
Важно аргументировать жалобу, обосновать незаконность возбуждения дела, указав на все имеющиеся доказательства. Руководитель следственного органа рассматривает обращение в течение 10 дней с момента регистрации и выносит соответствующее решение.
Заключение
Против вас возбудили уголовное дело?
Не стоит думать, что следователь осознает свои ошибки и обжаловать постановление о возбуждении дела не придется: сразу обращайтесь к специалисту, чтобы отменить незаконный акт.
Знайте, что правовой анализ процессуальных документов, выявление нарушений в действиях должностных лиц, а также сбор доказательств, которых нет в материалах дела — все это предмет адвокатского расследования, которое проведет Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры». В результате вы получите максимально эффективную жалобу с последующим закрытием уголовного дела.
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