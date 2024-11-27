Уголовное производство — достаточно сложная и деликатная область юриспруденции, которая требует высокой квалификации и профессионализма.

Цель уголовного процесса — обеспечить надлежащее применение норм уголовного права. Оно и понятно: виновник преступления должен быть наказан, суд назначает наказание в соответствии с действующим законодательством. Но что, если постановление о возбуждении дела незаконно?

Неправомерное уголовное преследование нарушает конституционные права и свободы человека и гражданина, поэтому, первое, что нужно сделать — обжаловать возбуждение уголовного дела. Постановление отменят, а лицо, принявшее его, могут привлечь к ответственности.

Возбуждение дела представляет собой досудебную стадию уголовного процесса, которую регулируют нормы уголовно процессуального кодекса. Порядок обжалования регламентирован ст. 124 УПК, ст. 125 УПК. Ст. 124 предусматривает обжалование постановления прокурору или руководителю следственного органа, а ст. 125 закрепляет направление жалобы в суд. Но если постановление незаконно и необоснованно, значит есть основания для обжалования возбуждения уголовного дела.

Рассмотрим подробнее несколько таких оснований (приведенный перечень не является исчерпывающим):

Отсутствие состава преступления. Уголовно-процессуальный кодекс гласит: орган дознания или следователь возбуждает дело в соответствии со ст. 146 УПК при наличии повода и основания, предусмотренных статьей 140 УПК. При этом основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Если постановление вынесено, исходя из подозрений, предположений, непроверенных данных, а на деле нарушения не было, постановление незаконно. Кроме того, каждое преступление, образуя состав противоправного деяния, имеет обязательные признаки. При отсутствии одного такого признака отсутствует состав преступления. Срок давности. Если истек срок давности уголовного преследования, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению при наличии согласия подозреваемого (обвиняемого). При наличии возражений производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. Процессуальные нарушения. Процедура расследования и возбуждения уголовного дела четко отражена в законе — в случае несоблюдения требований законодательства, даже несущественных, нарушения станут основанием для обжалования постановления.

Согласно законодательству у обвиняемого есть несколько способов обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела — через прокуратуру, суд или орган, возбудивший дело.

Порядок обжалования имеет три стадии:

подготовка жалобы;

направление на рассмотрение;

непосредственное рассмотрение — ожидание результата (удовлетворение, либо постановление об отказе с указанием причин).

Отметим, что направление жалобы в одну инстанцию не исключает возможности параллельного обжалования в других — действовать можно последовательно. Но важно понимать, что процедура обжалования — крайне сложный процесс и только квалифицированный адвокат определит, есть ли основание для подачи жалобы и каким образом действовать. К тому же профессиональная юридическая помощь — это безусловный шанс на отмену дела.