Должностные преступления: что относится, как и за что могут наказать

Что такое должностные преступления
Должностные преступления — это преступления против государственной власти (гл. 30 УК), противоправные деяния (действия или бездействие) должностных лиц, которые причиняют существенный вред государственным и общественным интересам.
У преступлений можно выделить определенные особенности:
Во-первых, особенности субъекта, то есть лица, совершающего преступление. Должностное лицо определяется совокупностью трех характеристик (прим. 1 к ст. 285 УК, постановление Пленума ВС № 19 от 16.10.2009):
вид выполняемых функций, которые имеют юридическое значение и последствия (функции представителя власти, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции);
период работы на занимаемой должности (постоянно, временно или по специальному полномочию);
место работы (госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, ГУП, МУП, АО, находящихся под контролем государства или муниципальных образований, а также ВС и иных воинских образованиях).
Во-вторых, объект должностных преступлений, имеется в виду совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование государственного аппарата управления, необходимого для обеспечения общественных интересов
В третьих, формы должностного преступления — они выражаются в действии или бездействии по отношению к совершенному нарушению. Действие и бездействие проявляется в поведении человека. В первом случае он проявляет «активность», нарушая законодательство. Во втором случае — «пассивность» (он мог предотвратить правонарушение, но не сделал это).
Виды должностных преступлений. За какие преступления привлекают к ответственности
К наиболее распространенным видам должностных преступлений относятся:
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК);
нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК);
превышение полномочий (ст. 286 УК);
служебный подлог (ст. 292 УК);
халатность (ст. 293 УК).
За данные виды преступлений привлекают к ответственности по УК.
Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий
Эти составы очень схожи между собой, в них одинаковый субъект — должностные лица, то есть, лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и т.д (ст. 285 УК, п. 2 постановление Пленума ВС от 16.10.2009 № 19).
По сути, одно из основных различий заключается в том, что злоупотребление предполагает совершение действия (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы. Например, злоупотреблением полномочиями является организация труда заключенных в личных целях.
А превышение — это совершение активных действий, ответственность за которые наступает, если они явно выходят за пределы его полномочий и повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций. Например, помещение автомобиля на штраф-стоянку за незначительные нарушения или подписание актов выполненных работ, если работы не были исполнены.
Санкции указанных норм предусматривают лишение свободы до 15 лет в зависимости от отягчающих обстоятельств.
Один из видов преступлений, которые относятся к злоупотреблению полномочиями, — преступления, совершаемые в сфере выполнения государственного оборонного заказа.
Статья 285.4 УК предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление должностными полномочиями в процессе выполнения государственного оборонного заказа.
Эти преступления классифицируются как тяжкие. В зависимости от квалифицирующих признаков они могут повлечь за собой наказания, которые варьируются от штрафа в размере от 1 млн рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Присвоение полномочий другого лица
Уголовный кодекс устанавливает ответственность за незаконное присвоение полномочий должностного лица. Согласно статье 288 УК, такое преступление могут совершить только государственные или муниципальные служащие, не обладающие статусом должностных лиц.
По разъяснениям Пленума Верховного суда от 16.10.2009 года № 19, должностными лицами считаются те, кто выполняет функции представителя власти либо осуществляет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственных органах, местных администрациях, государственных и муниципальных учреждениях, корпорациях, компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, а также в тех акционерных обществах, где контрольный пакет акций принадлежит государству, региональным или муниципальным властям, и в Вооруженных силах и других военных структурах.
Неправомерное присвоение полномочий должностного лица характеризуется тем, что государственный или муниципальный служащий, не имея на то полномочий, обманом выдает себя за должностное лицо. Такое поведение приводит к общественно опасным последствиям, серьезно ущемляющим права и законные интересы граждан или организаций.
За такое правонарушение предусмотрены следующие меры наказания:
штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработка или иного дохода осужденного за период до трех месяцев;
обязательные работы на срок до 360 часов;
исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до трех месяцев.
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Халатность
Халатностью признается неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч.1 ст. 293 УК).
При этом виновным признается именно должностное лицо, которое выполняло те или иные функции именно в этом качестве. Например, важно определить, выполнял человек свои обязанности как простой врач или как руководитель медицинского учреждения.
Обязательными признаками состава халатности являются: причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 293 УК), особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК), тяжкого вреда здоровью или смерти человека (ч. 2 ст. 292 УК), смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 293 УК), существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 293 УК).
Халатность будет отличаться от указанных выше составов тем, что вина при халатности будет выражаться в форме неосторожности, лицо самонадеянно рассчитывает на то, что последствия от его действий не наступят либо им или иными лицами последствия будут предотвращены, либо не предвидит последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Халатность является менее тяжким преступлением, максимальный срок лишения свободы ограничен семью годами.
Заключение
Должностные преступления — это противоправные деяния (действия или бездействие) должностных лиц, которые причиняют существенный вред государственным и общественным интересам.
Наиболее частые виды таких преступлений: злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение полномочий, получение взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность.
За должностные преступления виновных ждет ответственность по УК.
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