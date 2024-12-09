Должностные преступления: что относится, как и за что могут наказать

Эти составы очень схожи между собой, в них одинаковый субъект — должностные лица, то есть, лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и т.д (ст. 285 УК, п. 2 постановление Пленума ВС от 16.10.2009 № 19).

По сути, одно из основных различий заключается в том, что злоупотребление предполагает совершение действия (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки интересам службы. Например, злоупотреблением полномочиями является организация труда заключенных в личных целях.

А превышение — это совершение активных действий, ответственность за которые наступает, если они явно выходят за пределы его полномочий и повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций. Например, помещение автомобиля на штраф-стоянку за незначительные нарушения или подписание актов выполненных работ, если работы не были исполнены.

Санкции указанных норм предусматривают лишение свободы до 15 лет в зависимости от отягчающих обстоятельств.

Один из видов преступлений, которые относятся к злоупотреблению полномочиями, — преступления, совершаемые в сфере выполнения государственного оборонного заказа.

Статья 285.4 УК предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление должностными полномочиями в процессе выполнения государственного оборонного заказа.

Эти преступления классифицируются как тяжкие. В зависимости от квалифицирующих признаков они могут повлечь за собой наказания, которые варьируются от штрафа в размере от 1 млн рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.