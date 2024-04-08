Ленивое планирование для бухгалтера

Что общего у пилота и бухгалтера
Ценится их аккуратность, точность и пунктуальность. Ошибка пилота чревата жесткой посадкой, ошибка бухгалтера — проблемы с налоговой. Но и пилоту, и бухгалтеру необязательно держать все в голове — высоту, скорость, сроки, даты и формы отчетности. У командира борта есть автопилот, а что у бухгалтера? У бухгалтера может быть ПланФикс.
Планирование
Для отображения задач и планирования работы в ПланФиксе используют Планировщики — доски, на которых отображаются списки задач и контактов, расписания, календари, диаграммы связей, а также хроника комментариев и уведомлений.
Все эти инструменты помогают визуально отобразить распределение задач, показать на каком этапе находится работа. Что сделано, а что еще предстоит сделать.
Самый простой и часто встречающийся вариант планировщика — несколько колонок, в которых задачи распределены по этапам работы:
Помимо классики с тремя этапами можно использовать и более сложные варианты, с выделением всех стадий вашего процесса. Например, вот такой планировщик используют в компании «Дебит.Кредит» для отслеживания подготовки кадровой и зарплатной отчетности, которая давно перевела свои процессы в ПланФикс:
Еще в планировщик можно добавить календарь со сроками выполнения задач:
Задачи можно ставить прямо в календаре. И, чтобы ничего не забыть или не пропустить, сразу добавлять в них «напоминалки»:
В результате планирование работы из долгого и утомительного процесса превращается в задачу не сложнее покупки билета на самолет.
«Групповой полет»
Для того чтобы никого не потерять, в планировщике можно отслеживать загрузку сотрудников:
Такая доска поможет быстро посмотреть, кто чем занят и определить, у кого достаточно времени для выполнения нового поручения.
Еще один плюс ПланФикса в том, что в планировщике можно отобразить задачи, которые соответствуют нужным вам условиям.
Например, у вас есть сотрудник Елена Викторовна. Вы можете поставить ей задачу из любого раздела ПланФикса, мобильного приложения или через интеграцию с Телеграмом. Если она добавлена исполнителем, задача отобразится в ее списке. Главное задать нужные условия отображения задач в списке:
Аналогичным образом можно настраивать доски для мониторинга задач по разным клиентам:
«Автопилот»
Как пилот подключается к пилотированию лайнера только на самых сложных участках (взлет, посадка, турбулентность, нештатная ситуация), так и бухгалтер работает руками в ПланФиксе только тогда, когда без него не обойтись. Рутину выполняют «роботы». Так в ПланФиксе называют автоматизированные алгоритмы системы.
Например, есть планировщик со списками задач, разделенных на этапы:
Как только вы перетащите задачу из одного списка в другой, клиенту автоматически может быть отправлено письмо, например, о готовности задачи. Такое в ПланФиксе настраивается с помощью автоматических сценариев:
Вы заранее рассказываете ПланФиксу, что и когда сделать, и наслаждаетесь его автоматической работой.
«Посадка на борт»
ПланФикс упрощает работу бухгалтера, потому что:
Задачи никуда не теряются, их не нужно долго искать. В любой момент можно взглянуть на планировщик и посмотреть, на каком этапе находится задача.
Видно загрузку всех сотрудников или коллег. Легко ее оценить.
Автоматические сценарии минимизируют рутину.
Есть уведомления о «просрочках». Если исполнитель пропустил дедлайн, уведомление получит и руководитель.
Гибкая настройка напоминаний, чтобы не пропустить дедлайн или периодически возвращаться в задачу для контроля хода работ.
Комплекс этих инструментов позволяет планировать и контролировать работу компаний с минимальными усилиями. В результате будет больше времени для новых идей, взаимодействия с клиентами и улучшения процессов.
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