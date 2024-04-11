Как автоматически считать зарплаты, бюджет и не только

Начисление заработной платы, формирование отчетов, управление бюджетом и не только — задачи, которые знакомы каждому бухгалтеру. Обойти стороной эту рутинную работу, как ни старайся, не получится. А может все таки получится? Представьте, что отчет сформировался самостоятельно в заданное время и отправлен руководству. Далее расскажем, как это реализовать.

Фея

Помните Золушку? Милая девушка, которой Фея помогла избавиться от всех невзгод и проблем. Каждый бы хотел быть на ее месте, и бухгалтер Лариса Федоровна — не исключение. Более 10 лет она мечтала, чтобы все данные сами по себе собирались и формировались в отчеты или зарплатные листы.

Это время давно в прошлом. Сейчас Лариса Федоровна полностью перенесла бухгалтерию в ПланФикс:

Это инструмент для автоматизации рабочих процессов, который превратил мечту в реальность: данные можно легко накапливать внутри системы и кликом на одну кнопку формировать нужный отчет.

У Ларисы Федоровны наконец появилась собственная Фея, способная решить все проблемы взмахом волшебной палочки.

Волшебная палочка

Что еще за «волшебная палочка»? В ПланФиксе есть уникальный инструмент — Аналитика. С ее помощью можно хранить и накапливать данные: стоимость оказанной услуги, расходы и доходы, почасовую оплату труда и не только.

Внутри ПланФикса все вопросы клиента, да и вообще любая работа Ларисы Федоровны от полива цветов в офисе до подготовки годового отчета — это задачи.

Каждая задача — своего рода чат, в котором можно общаться с клиентом, отмечать сроки выполнения, прикреплять файлы и еще много чего, но самое главное — накапливать данные с помощью аналитик.

Например, так с помощью аналитики учитывается время и вид работы в задаче клиента:

Эту аналитику Лариса Федоровна создала самостоятельно, в соответствии со своим прайсом.

В итоге к концу месяца она видит полный перечень выполненной работы и время, затраченное на каждого клиента. На основе этих данных она автоматически формирует зарплатный лист.

Детали расскажем и покажем на примерах далее, а сейчас важно отметить, что настроить подобную аналитику с нуля — пятнадцатиминутное дело, если вы точно знаете, что считать и сколько это «что-то» стоит.

Также одно из главных преимуществ аналитики — это гибкость, в любой момент ее можно изменить, дополнить, обновить или вообще создать новую. Осталось только понять, как аналитика превращается в отчет.

Вжух и …

И отчет сформирован. Отчеты — это еще один инструмент ПланФикса. С его помощью вы можете отбирать, сортировать и группировать данные, а затем проводить над ними вычисления, анализировать, подводить итоги и создавать графики.

Вот так выглядит часть отчета Ларисы Федоровны за март:

Этот отчет она настроила один раз. Параметры отбора и формулы сохранены, их используют из месяца в месяц для формирования новых отчетов. Такой подход экономит время и делает рабочий процесс приятным и эффективным.

Важная особенность отчетов — это гибкость. Вы можете легко менять параметры отбора, формулы для вычисления прямо во время работы и сохранять разные версии одного и того же отчета.

Есть и другие приятные функции: экспорт в Excel, возможность распечатать, поделиться с коллегами, скрыть данные и не только.

До полудня

Волшебство Феи в сказке действовало до полуночи, а волшебство ПланФикса позволяет работать до полудня. Благодаря автоматизации рабочего процесса, Лариса Федоровна смогла упростить и ускорить выполнение повседневных задач. Теперь она не тратит время на скучные отчеты, а уделяет время более значимым делам.

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