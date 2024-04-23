Управление документооборотом: как упростить контроль и согласование

Документы, папки, таблицы, уведомления по электронной почте, мессенджеры… Все это — инструменты, которые многие используют для работы с документами. Однако, при таком подходе контроль и согласование документов часто становятся причиной недопониманий, задержек и ошибок. В этой статье мы попытаемся найти решение этой проблемы.

Новые берега

Представьте Ларису Федоровну, раньше она каждый день тратила огромное количество времени и сил на согласование документов. Бумажные копии, электронные файлы, многочисленные уведомления — этот водоворот бумажек иногда затягивал ее в такую пучину уныния и хаоса, что на работу идти не хотелось.

Лариса Федоровна — вымышленный бухгалтер, а проблемы и сложности, с которыми она столкнулась, очень даже реальные. Все «сложности» с документооборотом можно автоматизировать в ПланФиксе:

ПланФикс — это гибкий инструмент, который помогает «навести порядок» в любом рабочем процессе и автоматизировать рутинные задачи. Когда-то он был для Ларисы Федоровны «terra nova», а теперь он стал незаменимым инструментом для достижения целей.

Спасательный круг

Задачи ПланФикса — настоящий спасательный круг – это любое действие бухгалтера от подготовки годового отчета до согласования документов:

Задачи покорили Ларису Федоровну, потому что в них можно:

Указать в названии что и для кого согласуем.

Обозначить крайний срок согласования в датах задачи.

Прикрепить к задаче документ, который согласовываем.

Уведомить коллегу или клиента, который должен согласовать документ.

Это только базовые возможности задач, в которых не нужно разбираться, но уже их достаточно, чтобы упростить сам процесс согласования.

Шлюпка

Далеко на спасательном круге не поплывешь. Допустим, отправили мы документ на согласование, а дальше что? Работать с документами можно прямо в ПланФиксе — редактировать, скачивать, печатать, как и в любом редакторе:

А вот по-настоящему важные отличия и преимущества для бухгалтера:

Контроль доступа сотрудников к просмотру и редактированию документа.

Автоматическое формирование документов по заданному шаблону в заданное время.

Автозаполнение и автоподсчет данных прямо в документе.

Возможность поставить печать и подпись в документе прямо в ПланФиксе.

Такой подход к работе с документацией значительно ускорит ваши процессы. Теперь, чтобы сформировать «Счет от поставщиков», достаточно кликнуть на одну кнопку.

Парусник

Шлюпка — это хорошо, но грести руками — не наш удел. Пора приделать к ней парус, чтобы двигаться быстрее, легче и без особых усилий.

В данном случае парусом для любого бухгалтера будут Последовательные задачи ПланФикса. Это цепочки задач, в которых каждая следующая задача появляется после завершения предыдущей:

В чем преимущества последовательных задач?

Последовательные задачи создаются автоматически.

Можно предзаполнить поля, чтобы задачи сразу создавались с необходимыми данными.

В любой момент можно изменить или дополнить цепочку задач.

Не требуются специальные знания для настройки.

Последовательные задачи удобны, если согласование документов происходит в несколько этапов.

Пароход

«Хватит ждать у моря погоды» — подумала Лариса Федоровна и установила готовое решение ПлаФикса для согласования документов:

Сейчас готовых решений для автоматизации документооборота в ПланФиксе несколько. Они универсальны и могут подойти любителям как последовательного, так и параллельного согласования. А еще они гибкие и их можно подстроить под потребности. Используя готовые решения ПланФикса, вы упростите и ускорите свои процессы.

Вот так парусник стал пароходом, готовым к любым непогодам.

Техника безопасности

Вот несколько советов от Ларисы Федоровны для всех, кто хочет управлять пароходом и не страдать морской болезнью:

Определите цели и задачи перед внедрением автоматизации. Разработайте план действий и структуру процессов.

Начните с небольших и простых улучшений, чтобы освоиться в ПланФиксе, постепенно добавляйте новые функции.

Используйте готовые решения, чтобы достичь результатов быстрее. Изменяйте и настраивайте этот гибкий каркас, чтобы он идеально подходил под ваши процессы.

Отслеживайте результаты и собирайте обратную связь от сотрудников. Внедряйте улучшения для оптимизации процессов.

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