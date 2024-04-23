Управление документооборотом: как упростить контроль и согласование

Новые берега
Представьте Ларису Федоровну, раньше она каждый день тратила огромное количество времени и сил на согласование документов. Бумажные копии, электронные файлы, многочисленные уведомления — этот водоворот бумажек иногда затягивал ее в такую пучину уныния и хаоса, что на работу идти не хотелось.
Лариса Федоровна — вымышленный бухгалтер, а проблемы и сложности, с которыми она столкнулась, очень даже реальные. Все «сложности» с документооборотом можно автоматизировать в ПланФиксе:
ПланФикс — это гибкий инструмент, который помогает «навести порядок» в любом рабочем процессе и автоматизировать рутинные задачи. Когда-то он был для Ларисы Федоровны «terra nova», а теперь он стал незаменимым инструментом для достижения целей.
Спасательный круг
Задачи ПланФикса — настоящий спасательный круг – это любое действие бухгалтера от подготовки годового отчета до согласования документов:
Задачи покорили Ларису Федоровну, потому что в них можно:
Указать в названии что и для кого согласуем.
Обозначить крайний срок согласования в датах задачи.
Прикрепить к задаче документ, который согласовываем.
Уведомить коллегу или клиента, который должен согласовать документ.
Это только базовые возможности задач, в которых не нужно разбираться, но уже их достаточно, чтобы упростить сам процесс согласования.
Шлюпка
Далеко на спасательном круге не поплывешь. Допустим, отправили мы документ на согласование, а дальше что? Работать с документами можно прямо в ПланФиксе — редактировать, скачивать, печатать, как и в любом редакторе:
А вот по-настоящему важные отличия и преимущества для бухгалтера:
Контроль доступа сотрудников к просмотру и редактированию документа.
Автоматическое формирование документов по заданному шаблону в заданное время.
Автозаполнение и автоподсчет данных прямо в документе.
Возможность поставить печать и подпись в документе прямо в ПланФиксе.
Такой подход к работе с документацией значительно ускорит ваши процессы. Теперь, чтобы сформировать «Счет от поставщиков», достаточно кликнуть на одну кнопку.
Парусник
Шлюпка — это хорошо, но грести руками — не наш удел. Пора приделать к ней парус, чтобы двигаться быстрее, легче и без особых усилий.
В данном случае парусом для любого бухгалтера будут Последовательные задачи ПланФикса. Это цепочки задач, в которых каждая следующая задача появляется после завершения предыдущей:
В чем преимущества последовательных задач?
Последовательные задачи создаются автоматически.
Можно предзаполнить поля, чтобы задачи сразу создавались с необходимыми данными.
В любой момент можно изменить или дополнить цепочку задач.
Не требуются специальные знания для настройки.
Последовательные задачи удобны, если согласование документов происходит в несколько этапов.
Пароход
«Хватит ждать у моря погоды» — подумала Лариса Федоровна и установила готовое решение ПлаФикса для согласования документов:
Сейчас готовых решений для автоматизации документооборота в ПланФиксе несколько. Они универсальны и могут подойти любителям как последовательного, так и параллельного согласования. А еще они гибкие и их можно подстроить под потребности. Используя готовые решения ПланФикса, вы упростите и ускорите свои процессы.
Вот так парусник стал пароходом, готовым к любым непогодам.
Техника безопасности
Вот несколько советов от Ларисы Федоровны для всех, кто хочет управлять пароходом и не страдать морской болезнью:
Определите цели и задачи перед внедрением автоматизации. Разработайте план действий и структуру процессов.
Начните с небольших и простых улучшений, чтобы освоиться в ПланФиксе, постепенно добавляйте новые функции.
Используйте готовые решения, чтобы достичь результатов быстрее. Изменяйте и настраивайте этот гибкий каркас, чтобы он идеально подходил под ваши процессы.
Отслеживайте результаты и собирайте обратную связь от сотрудников. Внедряйте улучшения для оптимизации процессов.
Зарегистрируйтесь в ПланФиксе, чтобы пойти по пути Ларисы Федоровны самостоятельно, или запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать больше о возможностях ПланФикса:
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