Автоматизируем аутсорсинг бухгалтерских услуг: как не потеряться в потоке задач и клиентов

Автоматизация позволяет владельцу бизнеса выйти из рутины и операционки. При этом процессы останутся управляемыми. Разберемся, с какими трудностями автоматизация помогает справиться бухгалтерской аутсорсинговой фирме и какие возможности дает.

С какими сложностями сталкиваются бухгалтерии на аутсорсе

Типичная аутсорс-бухгалтерия — это 50 и больше разных клиентов на обслуживании, минимум 3–4 бухгалтера. Аутсорсинговая компания из маленького города часто сталкивается с проблемой дефицита кадров и приходит к тому, что бухгалтеров нужно искать на удаленке. Но из-за этого возникает проблема контроля удаленных работников.

Сотрудничество с клиентами тоже обычно происходит в дистанционном формате, они могут находиться в разных часовых поясах. Для ведения бухгалтерии и сдачи отчетности часто используют несколько программ: «1С:Бухгалтерия», «1С:Фреш», «Контур.Экстерн», «Контур.Бухгалтерия», «СБИС». Каждый сервис предлагает систему учета работы бухгалтерии, но только в рамках своей системы. В таком случае из-за большого потока клиентов часть задач может теряться, нарушаются сроки, а работу бухгалтеров сложнее контролировать.

Решить эти проблемы может универсальное решение, которое помогает без привязки к одной программе:

вести коммуникации;

быстро привлекать разных специалистов для решения задачи клиента;

отслеживать работу бухгалтеров и менеджеров.

На рынке есть системы управления взаимоотношениями с клиентами — CRM-системы. Но очень мало таких, которые подойдут именно для аутсорс-бухгалтерий.

Один из сервисов, который подойдет для решения задач аутсорсинговой бухгалтерии, — «ПланФикс». Он помогает комплексно управлять компанией и представляет собой конструктор, при помощи которого можно собрать CRM и управлять загрузкой сотрудников. Все это будет работать как единая система управления компанией, а не как набор отдельных блоков. Оставить заявку

Разберем, какие задачи позволяет автоматизировать «ПланФикс».

Какие процессы можно оцифровать

Систему можно гибко настроить под потребности конкретной компании. С одной стороны, такая настройка может потребовать больше времени. С другой стороны, вы сможете автоматизировать критически важные процессы.

В результате вы потратите время на первоначальную настройку системы, но впоследствии сэкономите гораздо больше часов, которое раньше уходили на выполнение этих задач вручную.

Процессы, которые важно автоматизировать каждой бухгалтерской фирме и которые можно настроить в системе «ПланФикс»:

Ведение клиентских проектов в одной системе.

Первое, с чем помогает автоматизация — собирать всю информацию о клиентах в одной системе и работать с проектом по каждому клиенту.

В карточке компании можно заполнить признаки: например, выбрать специфику деятельности — НКО, маркетплейс и т.д. После заполнения всех полей нажатием одной кнопки автоматически формируется Проект со списком задач, которые нужно выполнить по тому или иному клиенту, а также устанавливаются сроки задач согласно законодательству (например, сроки подачи отчетов).

Контроль работы удаленных сотрудников.

Дистанционные бухгалтеры не видят контактные данные клиентов, а значит, не смогут переманить их к себе, пообещав более низкий тариф.

Система планирования «ПланФикса» позволяет контролировать все задачи и коммуникации. Планировщики настраиваются под различные потребности и помогают отслеживать сроки и качество задач.

Система напоминает сотрудникам не затягивать с их выполнением: благодаря ей персонал более ответственно относится к дедлайнам. Если задача просрочена, уведомление о ней поступает сотруднику и руководителю.

Расчет справедливой цены (тарифа) для каждого клиента.

Чтобы установить правильную цену для клиентов, важно понимать, сколько времени занимает каждая операция. Вручную рассчитать это практически нереально. В «ПланФиксе» есть таймер для учета рабочего времени, который облегчает сбор статистики о затраченных на ту или иную операцию часах. С помощью таймера можно обосновать ценообразование и показать клиентам, что ваши тарифы экономически обоснованы.

Анализ эффективности работы компании и персонала.

С помощью системы аналитики можно в пару кликов собрать информацию о количестве клиентов, сумме услуг и времени, затраченном на обслуживание.

Руководитель может отследить, какой дополнительный доход каждый сотрудник принес в компанию за определенный период времени. «ПланФикс» дает возможность вести учет прозрачно, справедливо и с минимальными усилиями.

Если привязать систему оплаты труда бухгалтеров к доходу, который они приносят в компанию, сотрудники будут заинтересованы в финансовом результате организации.

Автоматический расчет вознаграждения

Как уже говорили выше, благодаря «ПланФиксу» можно учитывать трудозатраты сотрудников и настроить их премирование в зависимости от количества выполненных задач и затраченного времени. Рассчитать бонусную часть вознаграждения можно за несколько минут, и при этом у работников не возникнет вопросов о справедливости расчета — он основан на количественных данных из системы.

Создание единой базы знаний

В системе можно создать интуитивно понятную базу знаний со всеми необходимыми регламентами. Это поможет стандартизировать работу сотрудников, сократит время на их онбординг и адаптацию.

Контроль процессов в любое время в любом месте

С помощью «ПланФикса» вы можете контролировать работу компании из любой точки мира с помощью мобильного приложения.

Если состояние учета в вашей компании оставляет желать лучшего, вы устали от бесконечных проверок, штрафов и доначислений, неразберихи в расчетах с поставщиками и пассивной позиции вашего бухгалтера — передайте учет надежному партнеру Дебет.Кредит и вам не придется больше самостоятельно сводить дебет с кредитом. Мы предоставим удаленное бухгалтерское сопровождение с качественным результатом по адекватным тарифам. Оставить заявку

Заключение

Автоматизация процессов в аутсорсинговой бухгалтерии помогает бизнесмену отойти от рутинных операций и сосредоточиться на развитии своего дела.

Руководители, которые внедряют автоматизацию, могут оптимизировать рабочие процессы и переложить рутинные задачи на алгоритмы. Это освободит время сотрудников для более важных задач, а управленцы будут уделять больше внимания стратегическим вопросам.

Установка системы управления предприятием — важный шаг в развитии бизнеса. Благодаря автоматизации компания сможет упорядочить процессы и масштабироваться без снижения качества своих услуг.

«ПланФикс» — очень гибкий продукт, который можно самостоятельно настроить под свои процессы. А можно обратиться к интеграторам «ПланФикса», чтобы выбрать готовую конфигурацию, например, — «Аутсорсинг бухгалтерских услуг». С «ПланФиксом» вы не ограничены шаблонами и стандартами.

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