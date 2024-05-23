Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Надоело тратить часы, чтобы собрать всю информацию по клиенту, удобно ее структурировать и оформить каждый документ? Мы расскажем как автоматизировать эту работу и выполнять все эти действия в 2 клика.

Альтернатива

Создание документов вручную, поиск информации в сети и организация файлов на компьютере — это обычные рутинные задачи, с которыми сталкиваются бухгалтера при работе с клиентами. Но ведь часы, потраченные на эту рутину, можно использовать эффективнее.

Освободить время для более значимой работы можно с помощью ПланФикса. Это гибкий инструмент для автоматизации рабочих процессов, и бухгалтерия не исключение.

С помощью этого инструмента можно собрать все переписки в одном окне, отслеживать дедлайны, автоматически создавать новые документы, делать отчеты, вести базу знаний и, кончено, — автоматизировать работу с клиентами:

Карточка клиента

Первым делом для настройки автоматизации нужно перенести всю информацию о клиентах в ПланФикс. Например: ИНН, КПП, ОГРН, адрес, вид деятельности и другие необходимые данные.

Вот пример такой карточки:

Используя такой формат хранения информации, можно ссылаться на данные клиента, чтобы они автоматически подтягивались в нужный документ, отчет и т.д. А еще карточка может участвовать в автоматизации процессов.

Интеграция с DaData

Информации о клиенте может быть огромное количество, так какая разница где собирать ее вручную?

Разница большая — в ПланФиксе можно настроить интеграцию с DaData и автоматически заполнять карточку клиента нужными данными.

Вот как это работает:

Вы вводите ИНН в карточку клиента.

Нажимаете на кнопку «Заполнить данные».

ПланФикс автоматически подтягивает остальные данные о компании из DaData:

Проект с задачами

Автозаполнение данных — это не предел. Например, к карточке клиента можно привязать кнопку «Создать проект», которая в зависимости от его системы налогообложения создаст проект с перечнем требований, договоров, счетов и пошаговых действий:

Проект в ПланФиксе — это папка для задач. Задача в ПланФиксе — это любое действие бухгалтера, от первой встречи клиента до подготовки годового отчета по его компании.

Задачи и проект, конечно же, не берутся из воздуха, они создаются автоматически на основе заранее подготовленного шаблона:

Шаблоны задач и проектов — это гибкие каркасы для определенного типа задач, которые пока не содержат конкретных данных. Они подходят для быстрого создания однотипных задач или проектов с задачами.

С их помощью можно заранее:

Задать сроки выполнения (например, в соответствии с законодательством).

Назначить исполнителей и участников.

Описать требования и этапы работы.

Прикрепить дополнительные документы, связанные с процессом.

Работа с документами

В нашем примере некоторые задачи в проекте, который создался по клиенту, созвучны с названием документов. Это не случайно — к шаблонам этих задач прикреплен шаблон соответствующего документа.

Шаблон документа — это тоже каркас. В данном случае — это готовый документ, в который осталось добавить данные клиента.

В ПланФиксе нет необходимости вводить эти данные вручную — можно просто ссылаться на них.

Вот шаблон документа с такими «ссылками» в фигурных скобках:

В итоге при нажатии на кнопку «Создать проект» мы получаем не только проект со списком задач, но и сформированные документы с данными из карточки клиента.

А еще

Все настройки автоматизации, которые были приведены в качестве примера — базовые, их может повторить любой, знания программирования не нужны.

ПланФикс — гибкий инструмент, автоматизировать работу с клиентами можно и другими способами.

Тратить меньше времени на рутину — мечта каждого сотрудника и руководителя. Зарегистрируйтесь в ПланФиксе, чтобы автоматизировать работу с клиентами самостоятельно, или запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать больше о возможностях ПланФикса:

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