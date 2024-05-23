Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Альтернатива
Создание документов вручную, поиск информации в сети и организация файлов на компьютере — это обычные рутинные задачи, с которыми сталкиваются бухгалтера при работе с клиентами. Но ведь часы, потраченные на эту рутину, можно использовать эффективнее.
Освободить время для более значимой работы можно с помощью ПланФикса. Это гибкий инструмент для автоматизации рабочих процессов, и бухгалтерия не исключение.
С помощью этого инструмента можно собрать все переписки в одном окне, отслеживать дедлайны, автоматически создавать новые документы, делать отчеты, вести базу знаний и, кончено, — автоматизировать работу с клиентами:
Карточка клиента
Первым делом для настройки автоматизации нужно перенести всю информацию о клиентах в ПланФикс. Например: ИНН, КПП, ОГРН, адрес, вид деятельности и другие необходимые данные.
Вот пример такой карточки:
Используя такой формат хранения информации, можно ссылаться на данные клиента, чтобы они автоматически подтягивались в нужный документ, отчет и т.д. А еще карточка может участвовать в автоматизации процессов.
Интеграция с DaData
Информации о клиенте может быть огромное количество, так какая разница где собирать ее вручную?
Разница большая — в ПланФиксе можно настроить интеграцию с DaData и автоматически заполнять карточку клиента нужными данными.
Вот как это работает:
Вы вводите ИНН в карточку клиента.
Нажимаете на кнопку «Заполнить данные».
ПланФикс автоматически подтягивает остальные данные о компании из DaData:
Проект с задачами
Автозаполнение данных — это не предел. Например, к карточке клиента можно привязать кнопку «Создать проект», которая в зависимости от его системы налогообложения создаст проект с перечнем требований, договоров, счетов и пошаговых действий:
Проект в ПланФиксе — это папка для задач. Задача в ПланФиксе — это любое действие бухгалтера, от первой встречи клиента до подготовки годового отчета по его компании.
Задачи и проект, конечно же, не берутся из воздуха, они создаются автоматически на основе заранее подготовленного шаблона:
Шаблоны задач и проектов — это гибкие каркасы для определенного типа задач, которые пока не содержат конкретных данных. Они подходят для быстрого создания однотипных задач или проектов с задачами.
С их помощью можно заранее:
Задать сроки выполнения (например, в соответствии с законодательством).
Назначить исполнителей и участников.
Описать требования и этапы работы.
Прикрепить дополнительные документы, связанные с процессом.
Работа с документами
В нашем примере некоторые задачи в проекте, который создался по клиенту, созвучны с названием документов. Это не случайно — к шаблонам этих задач прикреплен шаблон соответствующего документа.
Шаблон документа — это тоже каркас. В данном случае — это готовый документ, в который осталось добавить данные клиента.
В ПланФиксе нет необходимости вводить эти данные вручную — можно просто ссылаться на них.
Вот шаблон документа с такими «ссылками» в фигурных скобках:
В итоге при нажатии на кнопку «Создать проект» мы получаем не только проект со списком задач, но и сформированные документы с данными из карточки клиента.
А еще
Все настройки автоматизации, которые были приведены в качестве примера — базовые, их может повторить любой, знания программирования не нужны.
ПланФикс — гибкий инструмент, автоматизировать работу с клиентами можно и другими способами.
Тратить меньше времени на рутину — мечта каждого сотрудника и руководителя. Зарегистрируйтесь в ПланФиксе, чтобы автоматизировать работу с клиентами самостоятельно, или запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать больше о возможностях ПланФикса:
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