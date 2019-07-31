В налоговой рассказали, как выявляют нарушения 54-ФЗ

Об онлайн-кассах и штрафах из первых уст.

Для соблюдения закона 54-ФЗ мало купить онлайн-кассу. Нужно помнить об оснащении ККТ фискальным накопителем и о подключении к ОФД. Эти правила обязательны для большинства предпринимателей сферы торговли и услуг. Однако по данным ФНС, последовали им далеко не все. Еще в конце июня налоговая служба сообщала, что перейти на онлайн-кассы должны порядка 300 тыс. ИП по всей стране. Некоторые из них узнают об обязанностях подключать онлайн-кассы и ОФД после инспекционных выездов налоговых органов, выяснил корреспондент проекта «Маркировка. ЭДО. ОФД» во время визита в одно из ИФНС по г.Москве. О том, как проходят такие проверки бизнеса, поделился налоговый инспектор Александр.

Как проверяют бизнесменов

— Мы с коллегами составляем экспертную группу, с которой выезжаем на адрес ведения бизнеса. Перед поездкой определяем, к кому именно ехать, т.е. у кого есть признаки нарушений. Это целая экспертиза. В подавляющем большинстве случаев, нарушения выявляются. ИП, при проверке которых их выявить не удалось, составляют лишь 1 на 100, — рассказывает инспектор Александр из г.Москва. — В основном, проблемные зоны по 54-ФЗ можно разделить на два типа — либо предприниматель не бьёт чеки, либо отсутствует сама касса.

Как правило, основанием для проверки служит заявление о нарушениях от покупателей, либо от недоброжелателей, к примеру, конкурентов. Далее, начинается «разработка». При этом учитываются различные сведения о предпринимателе, вплоть до информации о нем в интернете, не говоря уже о запрошенных данных от государственных структур. Анализируются сведения ОФД. На основе этих данных, эксперты налоговой службы определяют, стоит ли выезжать к коммерсанту на проверку, или нет.

— Коллеги стараются выбирать объект для проверки не только с расчетом обнаружить нарушение, но и с учетом реальности взыскания суммы штрафа с предпринимателя. Если эта вероятность минимальна, либо сумма незначительна, нет смысла тратить время. С помощью рейдов всех проверить невозможно физически. Но это не означает, что закон нужно игнорировать, — подчеркивает сотрудник ИФНС.

Согласно поручениям ФНС своим инспекциям в письме от 22 марта 2019 года № ЕД-4-20/5228, налоговые службы в регионах должны проводить активную информационно-разъяснительную работу и предупредить о штрафах компании и ИП, которые не перешли на онлайн кассы с 1 июля 2019 года

Проблемы и решения

— Перед «днём Ч» (1 июля 2019 г.) все в ИФНС, кто принимал участие в переводе оставшейся части бизнесменов на онлайн-кассы, трудились не покладая рук. Сам переход на онлайн-кассы в период «третьей волны» стал самым масштабным. 29 и 30 июня, в выходные дни, магазины по продаже техники не останавливали работу, СЦ и ЦТО активно регистрировали у нас кассы и ОФД, а налоговики в свой выходной продлили возможность регистрации, отделения регистрировали ККТ в рабочем режиме.

Таким образом, мы дали возможность успеть вовремя всем опаздывающим предпринимателям, — для получения налогового вычета за кассу, ФН и ОФД. Но вся сложность ситуации заключалась в низкой вовлеченности самого бизнеса в процесс перехода на онлайн-ККТ. До сих пор ряд предпринимателей не перешли на обязательный порядок применения касс. Это чревато штрафами с нашей стороны. Если мы выявляем, что торговля идет без использования кассы, таких бизнесменов штрафуем, и в дальнейшем сомнений в целесообразности использования касс у них уже не возникает.

Недавно налоговики Курганской области сообщили, что оштрафовали бизнесменов за работу без онлайн-касс на 275 тыс рублей.

Проблема таких предпринимателей в том, что они ошибочно отнесли себя к категории ИП, которым еще на 2 года продлили отсрочку. Вот об этом нужно задуматься. Хорошо, если бизнесмен установил кассу по всем требованиям закона до рейда налоговой. Если не успел, получит штраф.

Правильное поведение предпринимателя, столкнувшегося с налоговой проверкой — не препятствовать работе инспекторов, а незамедлительно приступить к устранению нарушения, — резюмирует Александр.