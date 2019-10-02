Вышло приложение для аналитики продаж от ОФД на Android

Магазины и кафе будут отслеживать свои продажи в смартфоне
«Платформа ОФД» выпустила новое мобильное приложение для пользователей устройств на Android.
Скачивание уже доступно в Google Play.
Приложение позволяет клиентам оператора фискальных данных «Платформа ОФД» получать аналитику и контролировать различные показатели продаж по кассовой технике в онлайн-режиме.
Владельцам, руководителям, менеджерам магазинов, заведений питания, различных торговых точек теперь доступна актуальная информация о развитии бизнеса:
— выручка по кассовым чекам, в т.ч. выручка по типам платежей (наличными, банковской картой, авансовыми и кредитными платежами, встречными предоставлениями)
— динамика дневной выручки и среднего чека по дням недели
— ТОП-5 магазинов с наибольшей выручкой
— ТОП-5 продаваемых товаров за последние 7 или 30 дней
В приложении удобный поиск, проверка кассовых чеков, их отправка покупателям через мессенджеры. Пользователям доступен чат со специалистами техподдержки.
Приложение доступно также в App Store.