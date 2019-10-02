Клерк.Ру
Онлайн-кассы и ОФД

Вышло приложение для аналитики продаж от ОФД на Android

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Магазины и кафе будут отслеживать свои продажи в смартфоне

«Платформа ОФД» выпустила новое мобильное приложение для пользователей устройств на Android.

Скачивание уже доступно в Google Play.

Приложение позволяет клиентам оператора фискальных данных «Платформа ОФД» получать аналитику и контролировать различные показатели продаж по кассовой технике в онлайн-режиме.

Владельцам, руководителям, менеджерам магазинов, заведений питания, различных торговых точек теперь доступна актуальная информация о развитии бизнеса:

— выручка по кассовым чекам, в т.ч. выручка по типам платежей (наличными, банковской картой, авансовыми и кредитными платежами, встречными предоставлениями)

— динамика дневной выручки и среднего чека по дням недели

— ТОП-5 магазинов с наибольшей выручкой

— ТОП-5 продаваемых товаров за последние 7 или 30 дней

В приложении удобный поиск, проверка кассовых чеков, их отправка покупателям через мессенджеры. Пользователям доступен чат со специалистами техподдержки.

Приложение доступно также в App Store.

 

ОФД онлайн-ККТ
Онлайн-кассы и ОФД

54-ФЗ, ККТ, ОФД, ФН. Главное. А также все, что будет интересно бухгалтеру и предпринимателю - по вопросам работы с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС, по новым инструментам аналитики бизнеса.

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