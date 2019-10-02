Вышло приложение для аналитики продаж от ОФД на Android

Над.К Вы по Китаю и Северной Корее то ли судите о других странах? ;)... В каком регионе уже вырубили интернет

Огурец Корнишонов Так в России интернет более свободный и, наверное, реально самый дешевый и доступный, чем в други... В каком регионе уже вырубили интернет

Над.К Какие "алкоголики" у мелкого бизнеса, а? ИПшники не могут торговать алкоголем вообще (кроме пива)... ЕНВД-апокалипсис: начало

Над.К Да нет, заставляет потребительский спрос. Потому что за 200 рублей калоши не купят, даже если не ... ЕНВД-апокалипсис: начало

Над.К Очень смешно. И деньги откуда-то возьмутся у мелких ИП на открытие магазинов и народ туда валом п... ЕНВД-апокалипсис: начало

Лион мелкий ип сможет "зайти " на рынок легального маркированного товара и конкурировать с крупной с... ЕНВД-апокалипсис: начало

Огурец Корнишонов Малому бизнесу тоже выгодна маркировка.Особенно это заметно по одежде. У нас в Самаре, например, ... ЕНВД-апокалипсис: начало

ptiz Я неправ - см. ниже :( ЕНВД-апокалипсис: начало

ptiz Пардон, действительно. В поправках в НК указаны конкретные виды товаров, а не все маркированные:"... ЕНВД-апокалипсис: начало

Слава Аксёнов Уже несанкционированные рынки на колёсах возникают. Народ торгует чем хочет и без всех этих замор... ЕНВД-апокалипсис: начало

Огурец Корнишонов такая же ерунда. есть качественные чебоксарские, допустим, рублей за 200. а есть контрафактные ка... ЕНВД-апокалипсис: начало

Слава Аксёнов Сори за ошибки Т9 автозамена. ЕНВД-апокалипсис: начало

Слава Аксёнов Знаю многих, кто лицензию продлевать не стали. Кто совсем без алкашки, кто так же, но без егаис, ... ЕНВД-апокалипсис: начало

2nom Я лично работаю с мелким бизнесом (в основном - "алкоголики"). И я лично своими ушами слышал всё ... ЕНВД-апокалипсис: начало

MissCherie Это был был как бы сарказм ) ЕНВД отменят с 2021 года

Над.К Т.е. вы сравниваете крупных сетевиков с торговлей алкоголем и мелкий бизнес, торгующий на рынках ... ЕНВД-апокалипсис: начало

Над.К Вопрос был не про то, маркируют сигареты или нет. А про то, что запрет на применение ЕНВД или ПСН... ЕНВД-апокалипсис: начало

Над.К Это зависит от решения местных законодателей. Вон в Пермском крае массово отменяют ЕНВД в муницип... ЕНВД-апокалипсис: начало

Слава Аксёнов Для кого-то "делов-то", а кто-то в электронике этой никакой. Спеца нанимать опять деньги плюс обо... ЕНВД-апокалипсис: начало

Denic Половина статей для этого придумана, чтобы в конце запихнуть рекламу курса. Без ссылок на постано... Номинальный директор рассчитывал избежать субсидиарки. Но впаяли по полной

Руслан_Мустаев приезжает мужчина с недельной командировки, а у него 7 штрафов, за курение на балконе!!! :-)... Окончательная версия новости про отмену курения на балконе

yante Странно, что они только сейчас это решили, хотя давным давно можно получать данные об отчетах в с... Бизнес освободят от сдачи отчетности в Росстат

id15603871 ЕНВДшники, не торгующие маркированным товаром, 2020 год пока на ЕНВД могут остаться? или пока еще... ЕНВД-апокалипсис: начало

hub Кассы проданы, ФН, ЭЦП и услуги ОФД оплачены... "Бабки" подняты... Цель достигнута))))Что Вы глуп... ЕНВД-апокалипсис: начало

bazhalex Что-то тишина про онлайн кассы. Получается 31 декабря ЕНВД или ПСН, а 1 января уже УСН (к примеру... ЕНВД-апокалипсис: начало

scvo70 Вот именно что компания должна это решать исходя из чего? из того что бухгалтера все могут? У бол... Кто будет заполнять новую СЗВ-ТД — тыжбухгалтер или кадровик?

Андрей Жильцов Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, обязательная марк... ЕНВД-апокалипсис: начало

hub Работают и будут продолжать работать. Потому что систему запустили, но реальность данных в этой с... ЕНВД-апокалипсис: начало

ptiz Сигареты - в первую очередь! Их уже маркируют. Можете скачать приложение "Честный знак" и проверя... ЕНВД-апокалипсис: начало

Fraxine Вот это "имелось ввиду" очень смущает. Как-то не очень понятно фраза написана.... ЕНВД-апокалипсис: начало

bestiya7460 И ещё как работают, красное белое чего стоит на каждом сантиметре уже, тут я думаю нытья конечно ... ЕНВД-апокалипсис: начало