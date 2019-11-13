Появилась аналитика и учет по маркированным товарам

Все доступно в личном кабинете ОФД.

Продажу маркированных товаров и отправку чеков от ОФД в систему «Честный знак» теперь просто контролировать, анализировать и вести по этим данным отчетность.

Клиентам «Платформы ОФД» стала доступна услуга «Учёт марок». Она обеспечивает полноценную работу бизнеса магазина на этапе выбытия товаров с кодами маркировки.

По тарифу «Учёт марок» предприниматель получает: аналитику на основе кассовых чеков с кодами маркировки (выручка, число чеков и товарных позиций, некорректные коды и др.)

фильтрование чеков с маркированными товарами в отчетах, выгрузку в Excel

мониторинг отправки чеков в ЦРПТ

проверку корректности кода маркировки

сводную информацию о продажах маркированных товаров

В личном кабинете «Платформа ОФД», таким образом, можно не только зарегистрироваться в системе «Честный знак», отправлять необходимые данные оператору системы «Честный знак» (Оператор-ЦРПТ), но и проводить мониторинг отправки чеков с кодами маркировки, вести товарный учет, видеть выручку и анализировать бизнес-показатели по продаже маркированной продукции, пользоваться электронным документооборотом («Платформа ЭДО»).

Услуга «Учёт марок» доступна для подключения в разделе «Маркировка товаров» на platformaofd.ru, а также в широкой партнерской сети компании — в центрах техобслуживания и в сервисных центрах по кассовой технике, во всех регионах России.

«Выпуском «Учёта марок» мы подтверждаем наш стратегический фокус на развитии полноценного сервиса для клиентов в рамках работы с маркировкой. Предпринимателю теперь не нужно менять пользовательские интерфейсы разных систем для выполнения бизнес-задач в этой сфере. Достаточно подключить новую услугу в личном кабинете «Платформы ОФД», — подчеркнул Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами, руководитель направления «Маркировка» компании «Платформа ОФД».