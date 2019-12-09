«Платформа ОФД» запустила новогоднюю акцию для бизнеса

Скидки на ОФД действуют до 31 декабря!

Каждый клиент, подключивший новую кассу к «Платформе ОФД» в период с 9 по 31 декабря 2019, получает скидку* в размере 30% на оплату услуг по передаче фискальных данных (отправка чеков с ККТ в ФНС).

Скидка распространяется на тарифы, действующие в течение одного года, 15 месяцев и трех лет.

Для активации скидки необходимо в личном кабинете клиента «Платформа ОФД» при регистрации кассы в поле «Промокод» указать специальный код из раздела «Акции» на сайте. Далее, при покупке подписки на ОФД, выбрать соответствующий тариф со скидкой.

Акция доступна для клиентов во всех регионах России.

Подключаясь к «Платформе ОФД», предприниматель не просто обеспечивает работу собственного бизнеса в рамках требований 54-ФЗ, а получает доступ к инструментам для управления и контроля продаж, работы с маркированными товарами, сдачи бухгалтерских отчетов и к другим сервисам. Для удобства клиентов, функционал доступен в мобильном приложении «Платформа ОФД» в App Store и Google Play.

*Скидка действует лишь в отношении первых 1000 касс, на которые будет оформлена подписка.