Как сдать отчет вовремя и не подхватить коронавирус

С заботой о бухгалтерах.

В связи с мировой пандемией коронавируса Сovid-19, ВОЗ рекомендует по-возможности воздерживаться от посещения мест большого скопления людей. В Москве уже запрещены массовые мероприятия. Но мероприятия по сдаче отчетности никто отменять не будет. Как подать отчетность без риска для здоровья?

Кто в зоне риска

С отчетностью за 1-й квартал в апреле 2020 года первыми столкнутся организации, использующие ЕНВД как систему налогообложения, а также работодатели, имеющие в штате сотрудников (страхователи). Первые подают декларацию по ЕНВД, а вторые — 4-ФСС. Требования по срокам сдачи такой отчетности в бумажном виде — до 20 апреля. Также до этой даты должны успеть отчитаться компании, имеющие водные объекты (декларация по водному налогу), а также не имеющие объекты налогообложения (единая упрощенная налоговая декларация). Для других видов бумажных деклараций и отчетов сроки подачи позже:

— До 27 апреля — декларация по НДС;

— До 28 апреля — декларации по налогу на прибыль;

— До 30 апреля — 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам за 1 квартал, плюс 3-НДФЛ и декларация по УСН за 2019 год.

Закономерно, при подаче отчетности в бумажном виде, риск заразиться вирусом увеличивается.

Где опасность больше

Подача отчетов на бумаге заставляет бухгалтера или предпринимателя:

— Лишний раз посещать места общего скопления людей. До налоговой или пенсионного фонда, во-первых, нужно добираться, часто — общественным транспортом. Далее — очереди в отделениях. Чем ближе крайний срок сдачи деклараций — тем опаснее — очереди в кабинеты госорганов длиннее, больше шансов заразиться.

— Передавать отчет из рук в руки. Физический контакт — один из самых распространенных способов заражения коронавирусом, наряду с воздушно-капельным. С виду здоровый человек может быть носителем вируса и в теории может заразить тех, кто с ним контактировал.

Профилактика и экономия

Снизить риск заражения можно, если избегать вышеперечисленных действий. У бухгалтеров и предпринимателей, подающих отчеты в электронном виде, отпадает необходимость личного посещения контролирующих органов и физического контакта со специалистами служб.

Кто перешел на такой способ взаимодействия, руководствовались в первую очередь удобством процесса и экономией времени. Электронную отчетность можно подавать в считанные минуты, не покидая рабочего места. Такая отчетность более точная, ведь при допущенных ошибках документ вернется обратно на исправление. К тому же, подача — допускает смещение крайних сроков — к примеру, электронную декларацию 4-ФСС можно подать до 27 апреля (в то время как бумажный — до 20 апреля). А что касается общения с госорганами, удобнее это делать на расстоянии, в режиме переписки.

Отчеты в электронном виде абсолютно идентичны бумажным аналогам с юридической точки зрения. Однако главное их преимущество — в доступности. Электронная отчетность помогает экономить! Например, решение «Платформа Госотчет» по цене от 500 рублей за годовой тариф — стоит столько же, сколько обычное безрецептурное противовирусное лекарство в аптеке.