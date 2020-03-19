ТОП-приложений ОФД для бухгалтеров

Отчет «в пару кликов». Обзор приложений оператора фискальных данных.

Пока офисные сотрудники переходят на удаленную работу в связи с коронавирусом, близится срок сдачи отчетности за 1-й квартал 2020 года.

Бухгалтерию и предпринимателей волнует традиционный вопрос: как подать отчеты точно и в срок? Не первый год на помощь приходят инструменты ОФД. Как это работают и какая польза, рассказали эксперты IT-компании «Платформа ОФД», и подобрали самые популярные сервисы.

Синхронизация с 1С:Бухгалтерия

Главная задача приложения - выгружать данные ОФД с онлайн-кассы в соответствующую программу. С помощью сервиса можно создавать номенклатуру, загружать документы из кассы, видеть детальную информацию о пробитых кассовых чеках. Уникальность программы в том, что создание номенклатуры и выгрузка документов осуществляется мгновенно - достаточно пары кликов мышкой, а точность данных идентична картине, которую видит налоговый инспектор.

Важным для предпринимателя является аналитический блок, который оценивает показатели работы магазина по четырем параметрам: средний чек, ТОП-продаж, выручка по дням и кассирам. Он позволяет принимать решения по повышению показателей работы магазина. Приложением чаще пользуется малый бизнес - магазины «у дома», кафе, небольшие рестораны.

Синхронизация с 1С:Торговля и 1С:Розница

Оба приложения по своему функционалу схожи с приложением по синхронизации данных ОФД с 1С:Бухгалтерией, но работают с другими инструментами от поставщика решений для бухучета. К примеру, синхронизация данных с 1С:Торговляпозволяет создавать более расширенные отчеты по торговой аналитике, а аналогичное приложение по синхронизации с 1С:Розница больше подойдет для выгрузки документов и специальных форм малым розничным магазинам и небольшим торговым сетям.

Выгрузка из ОФД в 1С:Бухгалтерия

Инструмент будет полезен бухгалтерам, которым приходится вручную создавать отчет о розничных продажах. Автоматизация этого процесса стала возможна после онлайн-фиксации всего товарного движения магазина с помощью ОФД. Это позволяет хранить данные о продажах и автоматически выгружать их в отчет, а также непосредственно из этого отчета создавать номенклатуру. Сопоставление данных ОФД с товарами в 1С осуществляется по наименованию, и если в 1С товар отсутствует, приложение поможет его создать.

Обмен данными с 1С:Предприятие 8 с ОФД

Приложение предназначено для выгрузки данных ОФД в отчет о продажах 1С:Предприятие 8. Оно позволит сделать отчет о розничных продажах в программе на основании данных кассовых чеков, а также создавать номенклатуру. Поскольку программа 1С:Предприятие универсальная, она подойдет более широкому кругу пользователей.

Выгрузка отчетов по продажам в Excel

Поскольку Excel традиционно популярен для составления отчетов, разработчики обратили внимание на потребности бизнеса и создали приложение для мгновенной выгрузки данных кассовых чеков в программу. Такие отчеты более наглядные, информативные и динамичные. Поэтому возможность составления отчета в «один клик» очень востребована среди бухгалтеров и предпринимателей.

В чем особенность бухгалтерских приложений от ОФД В первую очередь, их доступность. Всего 250- 300 рублей в месяц за приложение! Сравните, сколько бухгалтер потратит на одни телефонные звонки, пытаясь грамотно свести отчет. Решения от ОФД значительно упрощают жизнь бухгалтера, поскольку исключают ошибки в отчетах и автоматизируют ввод данных. Если раньше на формирование отчетности уходило полдня, то теперь это занимает пару минут.

А если вместе с приложениями также подключить электронную отчетность в налоговую и другие госорганы, предприниматель получает удобное и надежное решение всех основных бухгалтерских задач в одном окне. Просто, быстро, экономно.