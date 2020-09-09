Знать, чтобы избежать штрафов. Кассы и расчеты

Подборка свежих пояснений ФНС и инсайтов в сфере нарушений по ККТ и торговле

Корреспондент проекта «ОФД, ЭДО, маркировка» собрал самые обсуждаемые письма, пояснения от ФНС и экспертов, которые касаются сферы применения кассовой техники и организации розничной торговли.

Мораторий — проверкам не помеха

В начале апреля 2020 года в России был введен временный запрет проведение проверок соблюдения требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники — мораторий будет действовать до конца текущего года (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438).

Однако Федеральная налоговая служба ясно дала понять (Письмо ФНС России от 25.08.2020 N АБ-4-20/13616), что расслабляться бизнесу не стоит. Ведомство напомнило, что мораторий не мешает налоговикам проводить административные расследования в рамках статьи 28.7 КоАП, равно как и иные процессуальные действия.

При этом ФНС ссылается на Верховный суд РФ, который ранее допустил возможность проведения административного расследования по правонарушениям, предусмотренным статьями 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

В ФНС считают, что эти статьи вполне применимы и к нарушениям законодательства о применении ККТ.

Отсутствие ККТ обернулось арестом

К реальному сроку заключения был приговорен уральский бизнесмен, который проигнорировал требование о применении ККТ. В ходе проверки свердловские налоговики выяснили, что предприниматель получал платежи от клиентов с помощью 5 платежных терминалов, не используя при этом кассовый аппарат.

В результате бизнесмен был оштрафован в общей сложности на 50 тысяч рублей, однако в отведенные сроком 60 дней задолженность мужчина так и не погасил. После этого он стал фигурантом сразу пяти административных дел по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

В зал судебных заседаний предпринимателя привезли сотрудники полиции. Мировой судья отметил, что штрафы не подействовали на нарушителя, по этой причине мужчина был приговорен к административному аресту — на двое суток.

«Покаяние» снизит сумму штрафа

Основная ответственность за нарушения в работе онлайн-касс предусмотрена ч.2 и ч.3 ст. 14.5 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров». Для бизнеса нарушения по этой статье могут обернуться как штрафом, так и приостановлением деятельности.

Как отметил замначальника управления оперативного контроля ФНС Александр Сорокин, чтобы избежать тяжких последствий, нужно использовать ККТ при каждом расчете. В случае выявления ошибки сразу же предупреждать об этом налоговые органы.

При этом если первой ошибку выявляет ФНС, признание допущенной оплошности снижает сумму штрафа до 1/3 его минимального размера — «скидка» распространяется на случаи неприменения ККТ, применения ККТ с нарушением и невыдачу чека покупателю. За добровольное «покаяние» сумма штрафа буде снижена с 15 тысяч рублей до 500 рублей для ИП за применение ККТ с нарушениями, или для юрлиц в случае неприменения ККТ — с 30 тысяч рублей и более — до 10 тысяч рублей.

Не подарком единым

Можно ли обойти действие «кассового» закона, когда речь идет о вручении подарков? Ответ на этот вопрос однозначно дает Гражданский кодекс РФ . Согласно ему, в рамках договора дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу.

Однако если «подношениями» обмениваются обе стороны — ни о каком акте дарения здесь речь уже не идет. То же самое касается и случаев, когда покупатель получает подарок в обмен на приобретение определенных товаров, либо товаров и услуг на определенную сумму. С точки зрения закона, в данном случае между покупателем и продавцом фактически заключен договор купли-продажи нескольких товаров, следовательно — продавец обязан применять ККТ и выдать покупателю кассовый чек (БСО) с указанием в нем всех товаров, в том числе и подарка.

ККТ при расчетах между юрлицами и ИП

В ходе одного из онлайн-вебинаров с участием представителей ФНС был задан вопрос о том, как использовать ККТ, когда товар или услугу приобретают юрлица и индивидуальные предприниматели.

В ведомстве отметили, что в случае, когда, к примеру, услуга была оплачена, но еще не выполнена, в кассовом чеке можно указать «приход» — эта норма прописана п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.

ФНС также напомнила, что законодательство не предусматривает использование ККТ в случаях, когда покупателем выступает компания. Однако в ситуации, когда деятельность юрлица или ИП связана с приобретением товаров у физлиц для их дальнейшей реализации — организация обязана использовать ККТ и выдать (направить) кассовый чек (БСО).

Расшифровка чека станет обязательной для всех

С 1 февраля 2021 года для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, изменится список обязательных реквизитов в кассовом чеке. Пока они имеют право не указывать в чеке наименование товаров и услуг, а также их количество — это позволяет делать отсрочка, предусмотренная статьей 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ.