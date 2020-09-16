Интерес к новым сервисам ОФД вырос за год в несколько раз

Как меняется рынок технологий и сервисов от операторов фискальных данных, рассказали Сбербанк и ИТ-компания «Платформа ОФД».

Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка, и Алексей Баров, генеральный директор ИТ-компании «Платформа ОФД», провели пресс-конференцию, посвященную развитию российской системы ОФД.

4 года назад, с появлением рынка онлайн-касс и операторов фискальных данных, начался новый этап технологического изменения сферы розничной торговли и услуг. Возникли сервисы для бизнеса, связанные с управлением и анализом продаж, автоматизацией бухгалтерских задач, работой с официальной отчетностью, маркировкой товаров. За несколько лет сформировался отдельный пласт Big Data, основанный на агрегированных фискальных данных.

Признанным лидером рынка является «Платформа ОФД», входящая в экосистему Сбера. Это крупнейший оператор ОФД (по версии CNews Analytics), а также лицензированный оператор электронного документооборота и отчетности. Компания ежедневно обрабатывает 42 млн кассовых чеков, около 900 чеков в секунду. В системе содержит 1 млн онлайн-касс, которые принадлежат более 550 тыс. организаций и предпринимателей.

Данные ОФД служат определенным «маркером» рынка. С марта по июнь ИТ-компания готовила еженедельные сводки о состоянии розницы для органов власти и Сбербанка. С марта по август выпустила более 60 публичных исследований о потребительском поведении.

Предприниматели активно пользуются сервисами «Платформы ОФД» для решения задач бухгалтерии, управления бизнесом, контроля продаж:

маркировка товаров — ежедневно в систему цифровой маркировки товаров Честный ЗНАК передается 3 млн кодов маркировки. Для магазинов разработан комплексный сервис «Учет марок», число подключений к нему за год возросло в 8 раз;

— ежедневно в систему цифровой маркировки товаров Честный ЗНАК передается 3 млн кодов маркировки. Для магазинов разработан комплексный сервис «Учет марок», число подключений к нему за год возросло в 8 раз; ЭДО (электронный документооборот) — ежедневно через сервис «Платформа ЭДО» проходит 2 тыс. документов. Число подключений к решению ЭДО выросло за год в 4 раза;

— ежедневно через сервис «Платформа ЭДО» проходит 2 тыс. документов. Число подключений к решению ЭДО выросло за год в 4 раза; электронная отчетность — ежедневно в системе проходит 500-600 документов. Число подключений к сервису «Платформа Госотчет» выросло за год в 3 раза;

— ежедневно в системе проходит 500-600 документов. Число подключений к сервису «Платформа Госотчет» выросло за год в 3 раза; ОФД-приложения — пользователи приложений Платформы ОФД ежедневно скачивают и сверяют примерно 3 тыс отчетных документов. Число активных пользователей приложений за год выросло на 60%;

— пользователи приложений Платформы ОФД ежедневно скачивают и сверяют примерно 3 тыс отчетных документов. Число активных пользователей приложений за год выросло на 60%; арендные отношения магазинов с ТЦ — сервисом «Платформа Аренда», который организовывает сверку данных между ТЦ и торговыми точками, помогая тем самым платить аренду в зависимости от выручки, ежедневно пользуется сотня торговых центров. Число подключившихся к сервису торговых точек выросло за год в 4 раза.

Компания объявила бесплатным на срок до конца 2020 года сервис «Сравнение с рынком», который доступен в личном кабинете ОФД и дает клиентам из малого и среднего бизнеса анализ по рыночному окружению, а также сравнение своих показателей с другими в отрасли, в онлайн-режиме.

Александр Белокопытов, вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц:

«Развивая экосистему Сбера, мы фокусируемся на том, чтобы бизнес корпоративных клиентов становился эффективнее. Возросший интерес к продуктам на основе данных и сервисам „Платформы ОФД“ подтверждает, что предприниматель активно интересуется новыми современными решениями. ОФД сегодня гораздо больше, чем чеки и данные, как это было недавно. Более интенсивное развитие этого направления в экосистеме поможет нашим клиентам находить новые точки роста»

Алексей Баров, генеральный директор ИТ-компании «Платформа ОФД»:

«Экспертиза и объем данных компании растут. Наша задача — помогать предпринимателю в увеличении продаж, снижении издержек по „рутинным“ операциям бизнеса, упрощении взаимодействия с ФНС и другими госорганами. Очевиден запрос клиентов на простые, удобные и доступные сервисы. На базе действующих сервисов ОФД будут появляться новые решения для автоматизации процессов бухгалтера, менеджера, владельца бизнеса. Планируем также развивать партнерства по продуктам на данных с различными владельцами Big Data»