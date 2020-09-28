Октябрь маркировки: парфюм. С чего начать и как подготовить бизнес

1 октября 2020 года в России вводится обязательная маркировка парфюмерной продукции, как производимой внутри страны, так и ввозимой на ее территорию.

Это означает, что с этой даты участники рынка, которые прошли регистрацию в системе «Честный знак», должны будут передавать в нее данные о производстве, импорте, приемке, продаже продукции. При этом немаркированные товары, произведенные до 30 сентября 2020 года, можно будет продавать до 30 сентября 2021 года.

Какая именно парфюмерия подлежит обязательной маркировке?

Обязательной маркировке подлежат парфюмерные товары, относящиеся к кодам ТН ВЭД — 3303 и ОКПД-2 — 20.42.11, а именно: духи, туалетная вода, одеколоны. Новые требования не распространяются на тестеры и пробники, а также выставочные и экспериментальные образцы, которые не подлежат продаже.

Что необходимо для продажи маркированной парфюмерной продукции?

Подключиться к системе электронного документооборота (ЭДО). Оператор системы маркировки (оператор-ЦРПТ) переводит в «цифру» весь процесс передачи данных в систему и движения товара. Без электронного документооборота продажа маркированной продукции невозможна, так как ЭДО является связующим звеном для всех участников цепочки — от производителя до розничной точки. Получить КЭП. Для работы с маркированными товарами участники должны пройти регистрацию в Национальной системе цифровой маркировки «Честный знак» и получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). КЭП необходима для подписания универсальных передаточных документов (УПД) в системе ЭДО. Обзавестись онлайн-кассой и сканером DataMatrix, если их еще нет. Магазин в обязательном порядке должен иметь онлайн-кассу с актуальной прошивкой. Такая ККТ должна «уметь» пробивать в чеке реквизит «код товара», подразумевающий цифровой формат DataMatrix. Кроме того, в наличии обязательно должен быть специальный сканер, который считывает 2D штрих-код DataMatrix. Товароучетная система. Для обмен документацией через ЭДО и работой с системой «Честный знак» нужна товароучетная система, которая обеспечит хранение информации о продаже маркированных товаров. Для настройки системы необходимо обратиться к специалистам сервисного центра.

Что грозит за продажу немаркированной продукции?

Продажа, а также хранение и перевозка парфюмерной продукции без передачи данных в систему маркировки обернутся штрафами: для физического лица на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностного — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлица — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей. При этом оборот немаркированного парфюма свыше 1,5 млн может привести и к реальному сроку — до 3 лет с выплатой штрафа.

Как лучше подготовиться к грядущим изменениям?

Об этом расскажут в ходе вебинара ЦРПТ и «Платформы ОФД» на тему «Маркировка парфюмерной продукции: основные вопросы и решения».

Эксперты раскроют вопросы:

• Актуальные статусы и планы по маркировке парфюмерии

• Основные требования, штрафы и ответственность

• Что необходимо рознице, чтобы работать с маркированным товаром

• Как подготовить торговую точку. Основные инструменты для работы с маркировкой

• Особенности обмена документами через электронный документооборот (ЭДО)

• Советы от экспертов

• Ответы на вопросы

Спикеры:

• Сергей Парфенов, руководитель товарной группы, ЦРПТ

• Андрей Ананьев, эксперт по маркировке и ЭДО, Платформа ОФД