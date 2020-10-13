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Еще не поздно. Как перейти с ЕНВД на УСН в онлайн-режиме

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Для подачи заявления осталось 2,5 месяца. «Молчунов» переведут на общую систему налогообложения

C 1 января 2021 года в России прекращает действовать Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). С нового года организации и предприниматели, работавшие с ЕНВД и не выбравшие новую систему налогообложения (СНО), будут переведены на общую систему налогообложения (ОСНО), либо на ту систему налогообложения, которая применялась до или совмещалась с ЕНВД.

Переход на ОСНО, как правило, заметно увеличивает налоговое бремя, попутно усложняя учет и отправку отчетности в госорганы. Поэтому для многих предпринимателей более рациональным решением может стать переход на упрощенную систему налогообложения (УСН). Времени на подачу заявления остается все меньше — сделать это необходимо до 31 декабря текущего года. Если позже — переход на УСН будет осуществлен уже в 2022 году.

Условия применения УСН

  1. Среднесписочная численность сотрудников не превышает 100 человек
  2. Отсутствуют филиалы
  3. Доход не превышает 150 млн рублей в год
  4. Доля участия в организации других компаний не превышает 25 процентов

Как отправить заявление на УСН

Подать заявление в Федеральную налоговую службу можно тремя способами:

  1. Путем личного визита в отделение ФНС
  2. Отправить заявление по почте
  3. Отправить заявление о смене СНО в электронном виде. Отметим, что такую возможность предоставляется при подключении сервиса электронной отчетности «Платформа Госотчет». Для этого индивидуальному предпринимателю, например, достаточно подключить минимальный тариф «Отчеты в ФНС» всего за 500 рублей в год.

Порядок действий через сервис электронной отчетности:

  1. Приобретение лицензии на электронную отчетность в «Платформе Госотчет»
  2. Авторизация на gosotchet.platformaofd.ru с использованием логина и пароля.
  3. Нажать кнопку «Новый документ»
  4. Перейти в раздел «Документы в ФНС» и заполнить «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1)».

Отметим, что «Платформа Госотчет» позволяет отправлять электронные документы не только в Федеральную налоговую службу, но и другие госорганы, в том числе Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

Сервис поможет существенно сократить время на подготовку и отправку отчетных документов, а также отслеживать их статус. Программа самостоятельно проверит отчет на ошибки, что снимет потенциальные риски и вопросы со стороны надзорных органов.

Какие еще бонусы дает сервис электронной отчетности «Платформа Госотчет»:

  1. Отсутствие необходимости личного посещения госорганов
  2. Возможность отправки безлимитного количества отчетов
  3. Уведомления о наличии входящих требований от ФНС
  4. Оформление выхода на пенсию сотрудников
  5. Заполнение электронной трудовой книжки
  6. Облегченный режим работы с электронными листами нетрудоспособности
  7. Возможность вести переписку с госорганами и получение ответов на требования
  8. Календарь бухгалтера
  9. Отслеживание статуса отправленных документов онлайн

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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