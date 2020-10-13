Еще не поздно. Как перейти с ЕНВД на УСН в онлайн-режиме

Для подачи заявления осталось 2,5 месяца. «Молчунов» переведут на общую систему налогообложения

C 1 января 2021 года в России прекращает действовать Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). С нового года организации и предприниматели, работавшие с ЕНВД и не выбравшие новую систему налогообложения (СНО), будут переведены на общую систему налогообложения (ОСНО), либо на ту систему налогообложения, которая применялась до или совмещалась с ЕНВД.

Переход на ОСНО, как правило, заметно увеличивает налоговое бремя, попутно усложняя учет и отправку отчетности в госорганы. Поэтому для многих предпринимателей более рациональным решением может стать переход на упрощенную систему налогообложения (УСН). Времени на подачу заявления остается все меньше — сделать это необходимо до 31 декабря текущего года. Если позже — переход на УСН будет осуществлен уже в 2022 году.

Условия применения УСН

Среднесписочная численность сотрудников не превышает 100 человек Отсутствуют филиалы Доход не превышает 150 млн рублей в год Доля участия в организации других компаний не превышает 25 процентов

Как отправить заявление на УСН

Подать заявление в Федеральную налоговую службу можно тремя способами:

Путем личного визита в отделение ФНС Отправить заявление по почте Отправить заявление о смене СНО в электронном виде. Отметим, что такую возможность предоставляется при подключении сервиса электронной отчетности «Платформа Госотчет». Для этого индивидуальному предпринимателю, например, достаточно подключить минимальный тариф «Отчеты в ФНС» всего за 500 рублей в год.

Порядок действий через сервис электронной отчетности:

Приобретение лицензии на электронную отчетность в «Платформе Госотчет» Авторизация на gosotchet.platformaofd.ru с использованием логина и пароля. Нажать кнопку «Новый документ» Перейти в раздел «Документы в ФНС» и заполнить «Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1)».

Отметим, что «Платформа Госотчет» позволяет отправлять электронные документы не только в Федеральную налоговую службу, но и другие госорганы, в том числе Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральную службу государственной статистики (Росстат).

Сервис поможет существенно сократить время на подготовку и отправку отчетных документов, а также отслеживать их статус. Программа самостоятельно проверит отчет на ошибки, что снимет потенциальные риски и вопросы со стороны надзорных органов.

Какие еще бонусы дает сервис электронной отчетности «Платформа Госотчет»: