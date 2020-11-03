Оплата лицом, новый год без проверок и чаевых. К чему готовиться владельцам касс?

Нововведения, которые затронут или уже затронули всех, кто работает с кассами — в подборке проекта «ЭДО. Маркировка. Отчеты».

Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса продлили до конца 2021 года, самозанятым теперь можно стать на всей территории страны, а рестораторам запретят включать чаевые в кассовые чеки. Эти и другие нововведения, которые затронут или уже затронули всех, кто работает с кассами — в подборке проекта «ЭДО. Маркировка. Отчеты».

Запрещено «кошмарить» малый бизнес до конца 2021 года, но с оговорками

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить мораторий на плановые проверки предпринимателей до конца 2021 года. Текст соответствующего указала размещен на сайте Кремля спустя почти месяц после расширенного заседания президиума Госсовета.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление до 31 декабря 2021 года запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства», — говорится в документе.

При этом мораторий не распространяется на «налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса».

Запрет на плановые проверки малого бизнеса был введен в качестве одной из поддержки предпринимателей на фоне первой волны коронавируса. Эксперты отмечали, что временная мера привела к снижению числа штрафов и дополнительных начислений для индивидуальных предпринимателей.

В то же время Кабмин не планирует продлевать другие меры поддержки, считая, что представители МСП смогут преодолеть последствия кризиса самостоятельно.

Самозанятым можно стать во всех регионах РФ

Республика Ингушетия присоединилась к эксперименту по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» — таким образом, программа регистрации самозанятых теперь работает во всех регионах страны.

Льготный налоговый режим позволяет самозанятым платить налог по ставке 4 процента при работе с физлицами и 6 процентов — при работе с юрлицами или ИП. Для регистрации в качестве самозанятого достаточно скачать и установить мобильное приложение «Мой налог» — посещать отделение ФНС не нужно.

Согласно статистике, самозанятыми в стране сейчас числятся более 1,2 млн граждан. При этом те из них, кто встал на учет в 2020 году, получают дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей к уже существующему налоговому вычету в размере 10 тыс. рублей. При этом начисленный за 2020 год налог вычитается из этой суммы до конца текущего года до момента, пока лимит бонуса не будет израсходован.

Россиянам разрешат платить лицом и голосом

Законопроект о расширении биометрии будет принят до конца 2020 года. Об этом в интервью "Известиям«заявил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Это означает, что уже в недалеком будущем россияне смогут расплачиваться в магазинах или кафе собственными лицами или голосом.

Документ прошел первое чтение еще в июле 2019 года, однако затем рассмотрение закона было приостановлено. Сейчас применение технологий распознавания лица и голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) возможно только для удаленного открытия вкладов.

После окончательного принятия закона функционал действия биометрии может быть расширен. К примеру, к биометрическому эквайрингу через ЕБС, по данным издания, уже готовится сеть гипермаркетов «Лента».

При этом некоторые банки продолжительное время собирают «биометрические слепки» клиентов в свои базы. Так глава Сбера Герман Греф недавно заявил, что их система насчитывает уже «миллионы» слепков.

Биометрические покупки в России тестируются и через сторонние приложения. К примеру, в некоторых магазинах сети «Магнит», ресторанах фастфуда KFC и столовой в Иннополисе уже можно совершать покупки с помощью «слепка», связанного с платежными данными банковской карты.

Россияне не любят QR-коды

Пока же россияне с недоверием относятся к появившейся ранее системе оплаты с помощью QR-кодов. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ)

Большинство (84 процента респондентов) планируют оплачивать покупки QR-кодами, большинство из них тем не менее считают такой способ расчета неудобным. При этом 53 процента опрошенных готовы использовать эту систему для оплаты товаров только в знакомых или крупных торговых точках. Только 31 процент россиян готов платить через QR-коды где угодно.

В НАФИ отметили, что средний портрет россиянина, который готов использовать QR-коды для оплаты покупок, выглядит следующим образом: мужчина, представитель молодого поколения (18–34 года), житель крупного города".

Не доверяют этой системе, вполне ожидаемо, представители старшего поколения — 16 процентов опрошенных.

Без чаевых в чеке

Российское правительство утвердило новые правила оказания услуг общественного питания, предложенные ранее Роспотребнадзором. В целом новые нормы не сильно отличаются от прежних, однако есть некоторые существенные различия.

С 1 января 2021 года цена на услуги общественного питания должна определяться только стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте). Это означает, что заведение не сможет без согласия потребителя включать в цену продукции (услуги) любые комиссии и доплаты, включая чаевые.

Если доплаты все же были включены в договор — потребитель может отказаться от их оплаты, а если он их уже оплатил — он вправе требовать возврата средств.