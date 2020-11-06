«Авось» не повезет. Как ФНС может наказать за нарушения по ККТ

Корреспондент проекта «ЭДО. Маркировка. Отчеты» изучил ряд последних писем и пояснений от ФНС, касающихся применения ККТ. Что ждет перевозчиков, игорный бизнес, страховщиков и ИП — в обзорном материале.

На «авось» далеко не уедешь

1 октября 2020 года в России закончился срок действия запрета на привлечение к ответственности за неприменение ККТ при осуществлении перевозок людей общественным транспортом.

Федеральный закон от 03.07.2019 № 171-ФЗ приостанавливал до 1 октября 2020 года действие частей 2-4 и 6 статьи 14.5 КоАП в отношении применения ККТ водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при реализации проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.

Таким образом, перевозчики освобождались от административной ответственности за нарушение норм о применении ККТ.

При этом приказом ФНС от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ в России был введен мораторий на проверки применения ККТ до 1 мая 2020 года, позднее мораторий был продлен на весь 2020 год включительно (письмо ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-2/275@)

Однако в ФНС ранее уже предупреждали, что все жалобы граждан и организаций о фактах неприменения ККТ в период действия моратория могут быть рассмотрены, а результаты использованы при проведении контрольных мероприятий после снятия ограничений.

В конце августа вышло новое пояснение. Налоговая служба, ссылаясь на Верховный суд РФ, может начать административные расследования по правонарушениям, предусмотренным статьями 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В ФНС считают, что эти пункты распространяются и на нарушения законодательства о применении ККТ (письмо ФНС России от 25.08.2020 N АБ-4-20/13616)

Должны ли применяться ККТ при расчетах агента и принципала?

ФНС разъяснила, должна ли применяться ККТ в случаях, если агент получает деньги и вознаграждение от принципала по договору.

В письме ведомства № АБ-4-20/16229@ говорится о том, что ККТ должна использоваться при расчете, приеме, выплате денежных средств наличными и безналичными за услуги, товары (ст. 1.1. Федерального закона № 54-ФЗ).

Кассы также должны использовать ИП и организации, принимающие оплату от клиентов. Получение денег агентом от принципала не попадает под определение расчета Федерального закона № 54-ФЗ. Следовательно, ККТ здесь не используется.

Однако в случае, если агент будет получать вознаграждение после оказания услуг, применение кассы является обязательным.

Страховщикам разрешили не указывать данные клиентов в чеках

Вступил в законную силу Федеральный закон от 01.10.2020 № 313-ФЗ, который освобождает страховые компании от необходимости указывать в кассовых чеках наименование и ИНН клиента при получении страховой премии или страховой выплаты.

Кроме того, документ уточняет требования к кассовым чекам при выплате выигрыша более 15 тысяч рублей и покупке фишек и обменных знаков в казино и залах игровых автоматов. В чеке должны быть указаны ФИО и паспортные данные игрока, либо его ИНН. Указание этих данных должно облегчить налоговикам расчет суммы НДФЛ с выигрышей клиентов казино и залов игровых автоматов.

С 1 января 2020 года налоговая база по НДФЛ от таких доходов рассчитывается как разница между выигрышем и суммой, которая была потрачена игроком на приобретение обменных знаков.

Чек коррекции: как и в каких случаях

В ФНС России дали пояснение о том, как и в каких случаях должен формироваться чек коррекции (ст. 4.3 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).

Необходимость формирования чека коррекции наступает:

В случае осуществления расчета без применения ККТ При применение кассы с нарушением норм законодательства о ККТ.

Приказом ФНС РФ от 14.09.2020 №ЕД-7-20/662@ утверждены реквизиты чека коррекции. Кроме того, на сайте ведомства опубликованы рекомендации по формированию кассового чека коррекции (раздел «Методологические указания»).

Уравняют всех: ИП обяжут указывать товары и услуги в чеке

С 1 февраля 2021 года для индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальные налоговые режимы, будет изменен список обязательных реквизитов в кассовом чеке.

Ранее в рамках ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ действовала отсрочка, которая позволяла не указывать в чеке перечень товаров (услуг) и их количество, тогда как для организаций и ИП на ОСНО такой реквизит чека действует уже продолжительное время.

За нарушение этого требования предусмотрена материальная ответственность: за отсутствие обязательных реквизитов в чеке ИП и организацию оштрафуют на 5000-10000 рублей, должностное лицо — на 1500-3000 рублей.