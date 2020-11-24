Маркировка одежды: как работать с маркетплейсами и почему уже не схитрить

Все меньше времени остается до обязательной маркировки товаров легкой промышленности — новые нормы вступают в силу 1 января 2021 года. В прошлом материале мы рассказывали, какие именно категории товаров подпадают под требование о маркировке, до какого периода можно продавать немаркированную продукцию, и какая ответственность грозит за нарушение законодательства. Однако вопросов у участников рынка все еще много, свидетельствуют итоги вебинара, проведенного «Платформой ОФД» и ЦРПТ.

В этом материале приводим обзор наиболее актуальных, и ответы на них, прозвучавшие в ходе мероприятия.

— Как понять, подлежит ли производимый/реализуемый нами товар под требование об обязательной маркировке?

— Важно понимать, что под маркировку подпадает лишь определенный перечень товаров — согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД2, которые можно самостоятельно посмотреть на сайте системы Честный ЗНАК. Смотрим на описание товаров в этих кодах, а затем на описание того, что указано в разрешительной документации одежды (сертификаты соответствия, декларации соответствия и т. д.).

Если у вас есть совпадения по ТН ВЭД и ОКПД2 — значит ваш товар должен быть промаркирован.

Если вы чувствуете, что у продукции «пограничное» состояние и вы не уверены, подлежит ли она маркировке — можно воспользоваться услугами специальных компаний, занимающихся сертификацией. Они проведут повторную сертификацию и корректнее определят код ТН ВЭД и ОКПД2.

Есть сервис на Госуслугах по подаче сведений в таможню, с помощью которого можно заранее определить код ТН ВЭД товарных позиций — способ для тех, кто хочет быть уверен на 100 процентов.

— Можно ли переименовать товар и присвоить ему иной код ТН ВЭД или ОКПД2?

— Если производимый или реализуемый вами товар имеет «неоднозначные» характеристики, или вы хотите избежать требования об обязательной маркировке, обозначив товар по-другому — должны понимать, что несете полную ответственность за свои действия, а к ним могут возникнуть вопросы у Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службы или других органов в процессе контрольно-надзорной деятельности, проверок.

— При упрощенной схеме регистрации товара — имеются ли какие-то ограничения на срок его реализации? — Никаких временных ограничений на продажу такого товара нет. Установлен лишь срок на то, чтобы описать, нанести код и ввести товар в оборот, в том числе товарных остатков. Это нужно сделать до 1 февраля 2021 года.

— Нужно ли регистрироваться розничному магазину в системе GS1?

— Магазину нужно зарегистрироваться в системе маркировки Честный ЗНАК и в национальном каталоге. Необходимости регистрироваться в GS1 — нет. Доступ в национальный каталог у розничных магазинов будет сразу из личного кабинета ЧЗ. Если же вы и производитель, и импортер — членство в GS1 Rus необходимо. В национальном каталоге это членство можно получить за 3 тысячи рублей.

— Есть ли какие-то послабления для представителей розницы, работающих по патентной системе налогообложения?

— К сожалению, нет. Для продажи маркированных товаров ПСН (патент) не подойдет. Напоминаем, что до конца года нужно выбрать иной режим налогообложения и подать сведения в налоговую инспекцию.

— Мы работаем с популярным маркетплейсом, и сейчас у них на складе есть товар, подлежащий маркировке. Как нам произвести маркировку этой продукции, если мы работаем по договору оферты?

— Если товар принадлежит вам — необходимо связаться с маркетплейсом и решить с ним, как вы передадите ему сведения о промаркированном товаре. Тут несколько вариантов: либо закажете коды маркировки, приедете на склад, и промаркируете все сами. Либо передадите специалистам маркетплейса готовые этикетки, и уже они промаркируют товары. Также возможен вариант, что вам вернут непромаркированные остатки и вы введете их в оборот на своей площадке, после чего возвращаете их маркетплейсу. Крупные маркетплейсы продолжительное время продают маркированный товар, ту же обувь, поэтому у них уже есть действующие варианты решения таких задач.

— Являемся производителем постельного белья, продаем через маркетплейс. Кассового аппарата нет, как выводить товар после его продажи — вручную каждую позицию через «Честный знак»?

— Зависит от того, выступает ли маркетплейс в качестве площадки, на которой вы лишь ищете клиентов, а остальной функционал на вас, либо маркетплейс предоставляет полный сервис. Если вы доставляете товар клиентам сторонними службами доставок — можно подать сведения о выводе товара из оборота в личном кабинете ЧЗ и указать в качестве причины вывода «интернет-торговля» (дистанционная продажа«).

Согласно Федеральному закону № 54-ФЗ, сегодня торговля должна вестись с использованием кассовых аппаратов. Вывод товаров из оборота фиксируется через ОФД, куда ККТ передает информацию о продаже, и далее сведения поступают в систему маркировки Честный ЗНАК и ФНС.

— Должны ли маркировать товар комиссионные магазины?

— Если вы принимаете товар от населения и он не подпадает под категорию секонд-хенда, а значится как товар, переданный вам под реализацию — в этом случае вы его маркируете как товар, полученный от физического лица на комиссию.

— Возможна ли маркировка остатков одежды по упрощенной схеме, как это было с обувью?

— Да, именно сейчас такая схема и работает. Ей можно и нужно пользоваться.

— Мы розничный магазин одежды. Получив коды маркировки, должны сразу промаркировать товар или можно отложить это «на потом»?

— Вы сами решаете, когда наносить маркировку на товар. Вопрос в том, успеете ли вы ввести его в оборот, научиться работать с кодами маркировки, выводить их на ККТ и т.д.. Приведем пример: продавать немаркированную обувь, сославшись на то, что код маркировки лежит «где-то в ящике» — не получится. Надзорные органы однозначно сочтут это грубейшим нарушением. Код маркировки должен быть — на товаре, на упаковке, либо на товарном ярлыке. Иначе штраф.