«Платформа ЭДО» и SynerDocs обеспечили магазинам и поставщикам роуминг для работы с маркировкой

Благодаря сотрудничеству двух сервисов электронного документооборота (ЭДО) их пользователи могут оперативно обмениваться УПД с кодами маркировки, а также накладными, актами, счетами и другими документами.

Synerdocs и «Платформа ЭДО» запустили роуминг для абонентов. Эта технология помогает настроить бесшовный обмен юридически значимыми электронными документами даже при использовании разных операторов.

Учитывая, что операторы электронного документооборота участвуют в процессе маркировки, клиенты Synerdocs и «Платформы ЭДО» могут оперативно обмениваться УПД с уникальными идентификационными кодами товаров. Благодаря этому работа с системой Честный ЗНАК для представителей оптовой и розничной торговли становится более удобной.

Андрей Ананьев, руководитель направления ЭДО, ведущий менеджер направления «Маркировка» IT-компании «Платформа ОФД»: «Электронный документооборот становится для предпринимателя необходимым инструментом повышения эффективности бизнеса. Цифровизация экономики, внедрение системы маркировки товаров, распространение удаленных способов работы — требуют оперативности и легкости обмена документами. Настройка роуминга между разными операторами — важное условие развития всей инфраструктуры ЭДО в России. Сотрудничество „Платформы ЭДО“ и Synerdocs подтверждает, что сервисы документооборота настроены на совершенствование клиентского сервиса в пользу его удобства для абонентов».

Роуминг между Synerdocs и «Платформой ЭДО» позволяет перейти на безбумажный обмен с большим количеством контрагентов, а значит, максимально цифровизировать процесс документооборота.