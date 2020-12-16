Масштабный переход на ЭДО уже не за горами

ФНС приступила к разработке нормативных документов по созданию системы ЭДО. К чему готовиться бизнесу.

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в эфире федерального телеканала сообщил о том, что ведомство приступает к разработке нормативных документов по созданию системы электронного документооборота (ЭДО).

По словам Егорова, речь идет о системе, при которой ФНС получит возможность наблюдать прозрачные операции, а компании получат огромную экономию, невероятную скорость обработки информации, уменьшение количества ошибок в обработке информации — следовательно, конкурентные преимущества на рынке за счет того, что решения принимаются на основании данных, а не каких-то гипотез.

Руководитель ФНС добавил, что сейчас эта идея обсуждается кабинетом министров как концепция, одновременно идет обсуждение с крупными компаниями и деловыми ассоциациями. По подсчетам экспертов РАНХиГС, если бы система была внедрена уже сейчас — к 2024 году страна могла бы дополнительно получить к ВВП 1,34 процента.

Бумажный документооборот, пожирающий тысячи тонн бумаги, десятки и миллиарды часов на обработку данных, скоро уйдут в прошлое, уверен Д.Егоров.

«Мы создали модель, в которой реально сделать так, чтобы весь документооборот между компаниями тоже был электронным. Представьте, 16 млрд документов в год, это 5 млрд человеко-часов в год, более 3,5 трлн рублей, которые люди тратят на обработку бумажной информации», — цитирует главу ФНС сайт ведомства.

Посчитайте выгоду самостоятельно

В качестве дополнительного стимула к переходу на ЭДО, налоговая служба запустила специальный сервис «Калькулятор эффективности внедрения электронного документооборота».

Он позволяет рассчитать основные финансово-экономические показатели на юридически значимый документооборот как с внешними контрагентами, так и внутри организации.

Для оценки предполагаемых затрат пользователю достаточно ввести количество входящих и исходящих документов, количество договоров и среднюю сумму входящего НДС.

Доступна и расширенная версия расчета, которая поможет определить усредненные расходы по внедрению ЭДО на основании конкретных данных организации. Таким образом, можно получить расчетные показатели, отражающие затраты для каждого бизнеса.

Учитывайте работу ЭДО с другими ИТ-сервисами

При выборе того или иного оператора ЭДО принято учитывать особенности его интеграции с разными ИТ-системами.

Предприниматели и бухгалтеры, знакомые с личным кабинетом «Платформы ОФД», знают, что кроме работы с кассами, чеками и отчетами, здесь можно пользоваться и другими бизнес-инструментами. В том числе, переходить в смежный личный кабинет «Платформа ЭДО» для электронного документооборота. Иными словами, если вы пользователь ОФД — фактически, являетесь и пользователем ЭДО.

В свою очередь, операторы ЭДО сами стремятся «облегчить» клиентам работу с документами разных операторов и развивают «роуминг». Например, «Платформа ЭДО» поддерживает роуминговое партнерство с такими крупными операторами, как Е-ком, Корус, Тензор, Такском, Контур, Калуга-Астрал, Такснет, SynerDocs и ЭДО Лайт.

Активное распространение документооборота посредством ЭДО обеспечивает и система маркировки товаров Честный ЗНАК. Основной ее принцип — прослеживаемость продукции на каждом этапе — обеспечивается за счет передачи электронных накладных и других документов (УПД) по цепочке от производителя до розничного магазина, включая всех поставщиков.

В результате, вместе с новым инструментарием ЭДО возникают и дополнительные сервисы для работы с системой маркировки, такие как «Учёт марок», которые помогают в одном окне работать с «Честным знаком», отслеживать статус документов на стороне ЦРПТ, проводить помарочную сверку товаров, следить за корректностью чеков, делать аналитику по продаже маркированной продукции.

Для работы с ЭДО необходимо подключиться к сервису и выбрать походящий тариф, если хотите быть инициатором документооборота (вы как контрагент А отправляете документ контрагенту B). Входящие документы в ЭДО бесплатны.