Уйти и «обнулиться». Освободитесь от НДС при уходе с ЕНВД на ОСН

Нужно успеть подать заявку до 20 января и подтвердить выручку. А тем, кто не вел бухучет, помогут онлайн-кассы

В начале декабря уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов обратился к Минфину с просьбой уточнить правило освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) для организаций и ИП (статья 145 Налогового кодекса РФ), которые перейдут с ЕНВД на общий режим налогообложения.

В своем послании Титов посетовал на то, что в регионах сложилась разная практика предоставления документов на освобождение от НДС. К примеру, некоторые инспекции требуют предоставить данные о непревышении порога в 2 млн рублей за три месяца, предшествующие тому налоговому периоду, за который испрашивается освобождение от НДС.

При этом ЕНВД, как известно, не требовал ведения бухгалтерского учета, в связи с чем не все предприниматели могут подтвердить размер своих оборотов за последние три месяца 2020 года.

Спустя около месяца Минфин дал разъяснения, они были приведены в сообщенииФедеральной налоговой службы от 31.12.2020

Так, налогоплательщики, которые с 1 января 2021 года переходят с ЕНВД на общий режим налогообложения, с этого же дня могут получать освобождение от НДС.

Как отметили в ФНC, освобождение от налога на добавленную стоимость могут применять налогоплательщики, у которых выручка от реализации товаров, работ или услуг в период за октябрь по декабрь 2020 года не превысила двух миллионов рублей.

При этом организации и индивидуальные предприниматели, подходящие под данный критерий, в срок до 20 января 2021 года должны предоставить в отделение ФНС по месту учета уведомление. Вместе с ним нужно предоставить регистры бухгалтерского учета, которые подтверждают выручку от реализации товаров, работ и услуг за октябрь-декабрь прошлого года.

Однако если ИП, использовавшие ЕНВД, не применяли бухгалтерский учет, есть два варианта разрешения вопроса:

1. В случае использования при расчетах в установленных законодательством случаях онлайн-касс, либо если выручка поступала на банковский счет, в предоставлении каких-либо документов помимо уведомления нет необходимости.

2. В иных ситуациях предприниматель может ориентироваться на размер вмененного дохода по осуществляемому виду деятельности, либо предоставить иные документы, подтверждающие фактический размер выручки в октябре-декабре.

Не забудьте о страховых взносах

Для плательщиков ЕНВД недавно было установлено особое правило учета расходов на страховые взносы и пособия, уплаченные после 31 декабря 2020 года — нормы прописаны Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ

Согласно правилу, пособия и взносы, уплаченные после 31 декабря 2020 года организациями и ИП в пользу работников, занятых в сферах деятельности, по которым уплачивался ЕНВД, уменьшают сумму ЕНВД за IV квартал 2020 года (заключительный налоговый период применения «вмененки»).

То же самое распространяется и на фиксированные страховые взносы, уплаченные индивидуальными предпринимателями.

Таким образом, теперь уже бывшие плательщики ЕНВД не смогут перенести расходы на уплату страховых взносов за 2020 год на периоды 2021 года, в которых они будут применять другие режимы. Действие ЕНВД, напомним, прекратилось с 1 января 2021 года.