Контур.Диадок и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге

Сервисы электронного документооборота «Платформа ЭДО» (решение «Платформы ОФД») и Контур.Диадок (решение Контура) открыли роуминг.

Пользователи двух разных систем электронного документооборота (ЭДО) теперь смогут обмениваться документами — легко и оперативно. Это возможно, только когда между операторами ЭДО настроена роуминговая связь.

Технология упрощает обмен юридически значимыми документами с теми контрагентами, которые подключены к другому сервису ЭДО. Документы в роуминге передаются так же быстро, как и между клиентами одного оператора.

Абоненты Контур.Диадока и «Платформы ЭДО» смогут отправлять и принимать в электронном виде товарные накладные, акты, счета-фактуры, УПД и другие документы.

Роуминг обеспечивает корректную передачу данных о маркированном товаре в электронных УПД (универсальных передаточных документах). Благодаря ЭДО сведения из УПД автоматически направляются в систему маркировки, при подключении соответствующей опции.