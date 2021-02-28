Что ЭДО такое. ФНС подготовила реформу системы документооборота

Главное из новой Концепции развития ЭДО, утвержденной правительственной комиссией по цифровому развитию
В конце декабря 2020 года на сайте Федеральной налоговой службы появилось сообщение об утверждении Концепции электронного документооборота (ЭДО) в хозяйственной деятельности. Она разработана ФНС совместно с заинтересованными органами власти и представителями бизнес-сообщества.
Немного ранее, в начале декабря, глава ФНС Даниил Егоров заявил в эфире программы «Налоги», что в 2021 году ведомство намерено приступить к разработке нормативных документов для создания единой системы электронного документооборота. И дал понять, что речь идет о фундаментальных преобразованиях.
Из опубликованного документа стало понятно, что концепцией предусмотрен комплексный подход к нормативно-правовому регулированию в области применения ЭДО, архивного хранения электронных документов и обеспечения юридической значимости ЭДО в сфере хозяйственной деятельности.
В Концепции подчеркивается, что изменения могут затронуть все направления деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе внутренние бизнес-процессы деятельности с обеспечением прослеживания выполненных процедур подписания электронных документов. То есть, подразумевается ведение в электронной форме внутренних документов организаций без обязательного дублирования на бумаге, сокращение числа документов, обязательных для хранения.
Важное уточнение: концепция не распространяется на регулирование в части обмена платежными документами, требования к обмену которыми устанавливает Центральный банк РФ.
Что это означает на практике
Прежде всего, будет расширен утвержденный форматов документов для ЭДО. Это:
- Договоры с контрагентами и приравненные к ним документы, в том числе заказ-наряды, заявки на участие в торгах, оферты, акцепты.
- Акты сверки взаимных расчетов
- Транспортные и расходные накладные
- Ценовые спецификации
- Заказы и их подтверждения
- Счета на оплату
- Документы при возврате товара
- КС-2 (форма акта о приемке выполненных работ в строительстве)
- КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат)
В то же время ФНС отмечает, что большинство вышеуказанных документов нельзя привести к единому стандарту из-за неоднородности данных, которые в них содержатся. Для решения этой проблемы и автоматизации обработки документов будет создан единый многоуровневый (в соответствии с областями интереса и полномочиями) стандарт разработки, представления и публикации метаданных для описания различных элементов документа.
Кроме того, ведомство намерено усовершенствовать инструменты для работы с электронной подписью и электронными доверенностями, при этом сервисы по их проверке должны быть бесплатными.
Хранение документов
В концепции прописан порядок хранения электронных документов оператором ЭДО. Они должны будут обеспечить:
- Хранение документов, подтверждающих полномочия лица (в момент подписания), подписавшего документ.
- Хранение программного обеспечения для визуализации документов
- Возможность предоставления документа из информационной системы оператора ЭДО или ТС в адрес третьей стороны.
- Полную ответственность за хранение документа после его успешной передачи оператору ЭДО или ТС.
- Передачу документов при ликвидации оператора ЭДО или ТС на хранение другим операторам.
Как обстоят дела с ЭДО сейчас
По данным ФНС, в 2019 году в России в хозяйственный документооборот были вовлечены 3,7 млн юридических лиц и 4 млн ИП. В хозяйственной деятельности ежегодно создается порядка миллиарда документов (точный объем посчитать на текущий момент невозможно). Суммарные затраты хозяйствующих субъектов на создание, обработку и хранение бумажных документов по приблизительным оценкам ежегодно составляют 6 миллиардов человекочасов. Общие затраты, связанные с бумажными документами, составляют около 3,5 триллионов рублей, что, в свою очередь, составляет 3,4 процента от ВВП страны за 2018 год.
Несмотря на то, что в последние годы наблюдался рост электронных счетов-фактур на уровне 30 процентов, на текущий момент их доля составляет всего 9 процентов.
Международный масштаб. ЭДО между странами
Концепция предполагает возможность взаимодействия между контрагентами, представляющими юрисдикции разных стран. Однако авторы признают, что на этом пути пока есть существенные препятствия.
- Правовые. Наличие собственного регулирования иностранными юрисдикциями электронного документооборота, форм и форматов с различной степенью контроля и уровнем требований.
- Технические. Наличие собственных алгоритмов криптографии в иностранных юрисдикциях, проверка электронной подписи при использовании которых невозможна технически, но допускается юридически.
- Организационные. Отсутствие унифицированных подходов к формам, форматам, наборам данных, классификаторам информации на межгосударственном уровне.
Очевидно, будет проводиться работа по преодолению этих препятствий.
К чему придем в 2024 году
В случае успешного внедрения концепции, ее авторы ожидают, что к концу 2024 года:
В электронную форму будет переведено 95 процентов выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-фактур. А также 70 процентов формируемых хозяйствующими субъектами транспортных и товарных накладных.
С 2022 года: увеличение общего количества электронных документов, направляемых хозяйствующими субъектами друг другу в электронной форме, не менее, чем на 20 процентов в год
С 2023 года: снижение количества истребуемых бумажных документов в рамках мероприятий налогового контроля не менее, чем на 10 процентов в год.
Кроме того, реализация концепции даст:
- Сокращение затрат хозяйствующих субъектов на обработку и хранение бумажных документов по итогам внедрения электронного документооборота;
- Повышение прозрачности осуществляемых хозяйствующими субъектами сделок;
- Переход на использование информации и записи в информационной системе государственных органов вместо документов, представляемых хозяйствующими субъектами.
Иными словами, бизнесу приготовиться: в ближайшее время скорее всего будет принят комплекс нормативно-правовых документов, которые простимулируют активный переход компаний и предпринимателей на ЭДО.