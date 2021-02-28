Готовь кассы летом, а ФН зимой. Главное по ККТ в 2021 году

Действующим и будущим пользователям онлайн-касс пора готовиться к летней страде

В 2021 году пройдет заключительный этап перехода предпринимателей на онлайн-кассы. Он завершится 1 июля. Текущих владельцев ККТ также ожидает перевод техники на новый тип фискальных накопителей ФН 1.1 М — до августа. В материале расскажем, кто пока может обойтись без онлайн-касс, кто обязан на них перейти, и какие особенности применения новых ФН.

Отсрочка до лета

Для начала, кто из ИП еще имеет отсрочку на внедрение онлайн-ККТ до 1 июля 2021 года:

1. Индивидуальные предприниматели без сотрудников, реализующие товары собственного производства.

2. Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги или выполняющие работы.

Всем необходимо до июля приобрести кассу и подключиться к ОФД для передачи чеков в ФНС.

Под сотрудниками подразумеваются наёмные работники с трудовыми договорами. Гражданско-правовые договоры, в том числе подряда и оказания услуг, не считаются. Однако если ИП, получив отсрочку, все же нанял сотрудников — он должен приобрести и зарегистрировать кассу в течение 30 суток с даты заключения договора.

Кому можно работать без онлайн-касс

Некоторые предприниматели все-таки освобождены от использования онлайн-касс. В список исключения попали те, кто:

1. Ведет торговлю с лотков, тележек, в вагонах поездов.

2. Торгует на рынках вне крытых помещений и реализуете непродовольственные товары: носки, игрушки, белье и другие товары, которые вошли в перечень, утвержденный постановлением правительства 14.04.2017 N 698-Р

3. Продает мороженое или напитки через киоски вне торгового зала

4. Сдает в аренду свою квартиру или квартиру гаражом или машино-местом.

5. Изготавливает ключи

6. Ремонтирует обувь

7. Осуществляет уход за детьми, пожилыми людьми, инвалидами, больными

8. Реализует бахилы, в том числе через специализированные автоматы

9. Ведет деятельность в труднодоступной местности (в рамках законодательства субъекта федерации).

10. Чья деятельность указана во второй статье 54-ФЗ.

Если вы ведете деятельность как самозанятый, вам так же не нужно использовать онлайн-кассу. Сформировать чек можно через специальное приложение «Мой налог» от ФНС.

Под исключение попадают и предприниматели, которые реализуют товары через посредников и не выдают чеки напрямую покупателям. Так, при наложенных платежах, работе через курьерские службы или оплате через платежные сервисы, чек покупателю могут выдать посредники, но при этом они же будут нести ответственность за товар и являться его фактическими продавцами.

К августу переходим на новый тип фискального накопителя

21 декабря 2020 года вступил в силу Приказ ФНС России от 14.09.20 ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию». В нем содержится требование по новой версии ФФД, подходящего для маркировки, — ФФД 1.2.

Отметим, что формировать документы в рамках формата 1.2 должны только те, кто реализует маркированную продукцию. Остальные при реализации немаркированной продукции или оказании услуг могут применять формы версии 1.05 и 1.1.

Чтобы выпустить кассовый чек в определенном формате, нужно, чтобы его (формат) поддерживали ККТ, программное обеспечение ККТ и фискальный накопитель (ФН) — специальное устройство для шифрования и защиты фискальных данных, которое размещается в кассе.

Новый ФН-1.1М будет поддерживать все версии форматов фискальных данных (ФФД 1.05, 1.1., 1.2). При этом поддерживает ли ККТ и кассовое ПО формат ФФД 1.2 — зависит от производителя техники.

Однако с 6 августа регистрация ККТ с ФН, не поддерживающих ФФД 1.2, запрещена. Это означает, что с этой даты все должны будут использовать новый ФН-1.1 М. В том числе те, кто продает немаркированный товар. При этом продавцам маркированной продукции достаточно обновить прошивку ККТ и ФН, тогда как остальным — только ФН.

Еще одно важное уточнение: если вы успеете зарегистрировать накопитель старого формата до 6 августа 2021 года, работать с ним можно до конца его срока действия. Это правило распространяется и на продавцов маркированной продукции.

Штраф для ИП за отсутствие онлайн-кассы

За нарушение работы с кассой предусмотрена ответственность согласно ст. 14.5 КоАП РФ. Основные штрафы:

отсутствие или неприменение кассового аппарата — от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей;

повторное неприменение кассового аппарата — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

применение неисправной или незарегистрированной кассовой техники или ККТ, нарушающее требования закона № 54-ФЗ, — от 1,5 до 3 тыс. рублей;

невыдача покупателю чека — штраф 2 тыс. рублей или предупреждение.

Санкции для юридических лиц значительно строже, но об этом уже в других материалах.