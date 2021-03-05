Чеки, маркировка, ЭДО: обзор последних изменений

Бумажные чеки уходят в прошлое, а маркированные товары в недалеком будущем будет невозможно продавать без электронного документооборота. Об этом, а также новых изменениях в работе с чеками, переходе с ЕНВД на УСН — в обзорном материале проекта «ЭДО, маркировка, отчеты».

Переход на УСН продлили до конца марта

В январе Госдума приняла в третьем чтении законопроект, продлевающий срок подачи уведомления о перехода с ЕНВД на УСН. Документ вступил в силу 17 февраля 2021 года.

Предприниматели и организации, которые в четвертом квартале применяли спецрежим ЕНВД, должны были уведомить налоговую инспекцию о переходе на упрощенную систему налогообложения до 1 февраля 2021 года. (Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. № 8-ФЗ). Однако теперь перейти на УСН можно до 31 марта, сообщает сайт ведомства.

Уведомление нужно отправить в ФНС по форме № 26.2-1. Если не подать его вовремя, налоговая откажет в применении УСН и тогда перейти на «упрощенку» можно будет не раньше следующего года.

В то же время в налоговой напомнили, что организация может перейти на УСН только в том случае, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, попавшие под ЕНВД, не превысили 112,5 млн рублей.

Курьеров обяжут указывать «Код товара»

С 20 апреля 2021 года вступит в силу обязанность курьеров и Почты указывать реквизит «Код товара» в кассовом чеке при расчете за товары, подлежащие маркировке. В реквизите код товара нужно будет указывать код идентификации.

Согласно постановлению Правительства от 16.04.2020 № 521, при проведении расчета за маркированный товар через курьера или почту в чеке можно не указывать код товара. Однако эта мера носила временный характер. В ФНС подчеркивали, что отсрочка необходима для проработки способов передачи сведений о кодах идентификации товаров.

Маркированные товары переводят на ЭДО

Оператор системы маркировки ЦРПТ анонсировал план перехода на электронный документооборот для тех, кто работает с маркированными товарами.

С 1 января 2022 года производители, импортеры и продавцы должны будут использовать только электронные накладные и передавать данные о движении товаров с помощью электронного документооборота.

Также участники оборота получат возможность подавать информацию об отмене электронных документов, об использовании продукции для собственных нужно или безвозмездной передаче маркируемых товаров. Предусмотрена поддержка агентских и комиссионных схем в электронных документах.

Согласно статистике, сейчас с помощью ЭДО передается 74 процента документов, однако в случае с одеждой и обувью доля значительно меньше — не более 25 процентов.

В ЦРПТ пообещали оказать максимальную поддержку в процессе перехода в сотрудничестве с партнерами — операторами электронного документооборота.

«Переход на передачу сведений о маркированной продукции с помощью ЭДО сокращает временные и денежные издержки предпринимателей. Во-первых, за счет отказа от работы с бумажным документооборотом, во-вторых - отказа от подтверждения перехода права собственности и от проверки статуса этого процесса в системе «Честный знак», - говорит Андрей Ананьев, руководитель направления электронного документооборота (сервис «Платформа ЭДО») в IT-компании «Платформа ОФД»:

Стоимость отправки электронного документа на рынке сейчас от 3 до 10 рублей, в зависимости от объема отправляемых документов и условий конкретного оператора ЭДО. Это существенно дешевле бумажного документооборота, который требует затрат на бумагу, печати, прием/отправку документов, хранение архива.

«При подписании электронных «накладных» с маркированной продукцией информация передается операторами ЭДО в систему "Честный знак" автоматически. Клиент получает статус ее обработки (перехода права собственности на маркированную продукцию) и подробное описание. При этом данная функция предоставляется всем клиентам «Платформы ЭДО» бесплатно», - отмечает Андрей Ананьев.

Среди основных преимуществ электронного документооборота: позволяет обменяться документами в режиме онлайн и не направлять курьеров с бумажными счетами, ускоряет рабочие процессы, подписанный УКЭП документ обладает юридической силой, дает возможность хранения и поиска документов в нужном объеме и с нужной сортировкой.

ФНС создает сервис для хранения электронных чеков

ФНС объявила о разработке сервиса для хранения электронных чеков. В сообщении ведомства подчеркивается, что их система будет иметь ряд преимуществ для потребителей: они смогут получать полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также участвовать в различных программах лояльности, получать кэшбэки и бонусы.

В перспективе налоговые органы в будущем смогут автоматически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке лекарств.

В ФНС особо подчеркнули, что электронные чеки будут поступать в хранилище только с согласия самого покупателя — для этого они должны будут предоставить продавцу электронный адрес или номер телефона.

Потребитель сможет и сам отсканировать QR-код на бумажном чеке с помощью мобильного приложением ФНС России «Проверка чеков», отправив чек в хранилище.

В ведомстве добавили, что покупатели всегда смогут отказаться от электронного чека и получить его бумажную версию. При этом данные поступят в информационную систему ФНС без указания номера телефона или E-mail. Кроме того, ведомство заявило о том, что выдача чеков не будет синхронизироваться с операциями по банковским картам. Даже в случае оплаты картой и получении бумажного чека, информация о покупке в хранилище не поступит.

Маркировку остатков одежды могут продлить

С 1 января 2021 года стала обязательной маркировка товаров легкой промышленности. Не проданные остатки, которые были введены в оборот до 1 января, нужно было успеть промаркировать до 1 февраля. Однако многие участники рынка жаловались, что не успели уложиться в срок.

В результате Минпромторг предложил продлить крайний срок маркировку остатков товаров легкой промышленности, сначала до 1 апреля, затем — до 1 мая 2021 года.

Законопроект пока находится на завершающей стадии, следовательно, до вступления в силу нормы о продлении срока маркировать остатки пока не получится.