Цветы не в тренде?

По данным службы аналитики «Платформы ОФД», сравнение продаж за 1-8 марта 2021 и 2020 гг по всей стране показало следующие изменения в потребительском поведении россиян накануне Международного женского дня.
В топ-3 по объему продаж в денежном выражении оказались — смартфоны, обувь и цветы.
Картина продаж по отдельным категориям:
- букеты цветов — средний чек покупки 2688 руб, на 30% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 34%
- ювелирная бижутерия и украшения — средний чек 2658 руб, на 17% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 19%
- одежда — средний чек 1265 руб, на 30% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 61% (покупали часто и со скидками, но меньшими объемами и в онлайне)
- обувь — средний чек 2235 руб, на 24% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 13%
- шоколад и шоколадные конфеты — средний чек 228 руб, на 13% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилась на 3%
- предметы посуды — средний чек 394 руб, на 20% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 20%
- предметы женского нижнего белья — средний чек 569 руб, на 37% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 9%
- подарочный сертификат — средний чек 2380 руб, на 2% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 31%
- смартфон — средний чек 15 820 руб, на 24% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 1%
- робот-пылесос — средний чек 13 880 руб, на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 169%
- товары для взрослых — средний чек 1091 руб, на 10% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 188%
Эксперты службы аналитики «Платформы ОФД» отмечают, в этом году заметно выросла доля онлайн-шопинга, составив порядка 15% от общего объема продаж в массовых категориях товаров, используемых в качестве подарков. В прошлом году она была на уровне 5-7%.
По показателям прироста продаж «год к году» лидирует бытовая техника. В частности, резкое увеличение потребительского спроса заметно в категории смартфонов и роботов-пылесосов. Такую технику активно покупали в качестве подарка домохозяйкам. В целом, тенденция практичного подхода россиян к презентам сохраняется. Потребитель продолжает уходить в «хозяйственные» категории подарков.