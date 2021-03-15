Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
ЭДО, маркировка, отчеты
Просто, доступно, надежно
Перейти в профиль
5

Цветы не в тренде?

0 комментариев

По данным службы аналитики «Платформы ОФД», сравнение продаж за 1-8 марта 2021 и 2020 гг по всей стране показало следующие изменения в потребительском поведении россиян накануне Международного женского дня.

В топ-3 по объему продаж в денежном выражении оказались — смартфоны, обувь и цветы.

Картина продаж по отдельным категориям:

  • букеты цветов — средний чек покупки 2688 руб, на 30% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 34%
  • ювелирная бижутерия и украшения — средний чек 2658 руб, на 17% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 19%
  • одежда — средний чек 1265 руб, на 30% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 61% (покупали часто и со скидками, но меньшими объемами и в онлайне)
  • обувь — средний чек 2235 руб, на 24% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 13%
  • шоколад и шоколадные конфеты — средний чек 228 руб, на 13% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилась на 3%
  • предметы посуды — средний чек 394 руб, на 20% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 20%
  • предметы женского нижнего белья — средний чек 569 руб, на 37% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 9%
  • подарочный сертификат — средний чек 2380 руб, на 2% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 31%
  • смартфон — средний чек 15 820 руб, на 24% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 1%
  • робот-пылесос — средний чек 13 880 руб, на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 169%
  • товары для взрослых — средний чек 1091 руб, на 10% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 188%

Эксперты службы аналитики «Платформы ОФД» отмечают, в этом году заметно выросла доля онлайн-шопинга, составив порядка 15% от общего объема продаж в массовых категориях товаров, используемых в качестве подарков. В прошлом году она была на уровне 5-7%.

По показателям прироста продаж «год к году» лидирует бытовая техника. В частности, резкое увеличение потребительского спроса заметно в категории смартфонов и роботов-пылесосов. Такую технику активно покупали в качестве подарка домохозяйкам. В целом, тенденция практичного подхода россиян к презентам сохраняется. Потребитель продолжает уходить в «хозяйственные» категории подарков.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
ЭДО, маркировка, отчеты
Просто, доступно, надежно
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог