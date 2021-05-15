В ответе за базар. Розничные рынки переведут на кассы

Налоговики готовятся навести порядок на розничных рынках и обязать продавцов использовать кассы. Рассказываем, к чему готовиться, и кого нормы не коснутся.

В конце марта стала известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, писал РБК со ссылкой на материалы госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Предполагается, что скоро большинство работающих на рынках продавцов обяжут использовать кассы при расчетах с покупателями.

Чего ждать

Вероятнее всего, будут внесены поправки в законы «О применении контрольно-кассовой техники», «О розничных рынках» и КоАП. В рамках этих изменений ожидается:

Будет сокращен перечень случаев, при которых можно не использовать ККТ Арендаторов могут вынудить подтверждать наличие кассы перед заключением договора аренды, а управляющие рынками компании — проверять на постоянной основе наличие у арендаторов зарегистрированной ККТ. Управляющие компании также обяжут не допускать на рынки лица, чья деятельность была приостановлена. Введут упрощенный порядок привлечения продавцов к административной ответственности в виде предупреждения.

Разумеется, поправки еще обсуждаются, но очевидно, что продавцам и управляющим компаниям следует готовиться к изменениям.

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В каких случаях на рынках ККТ необходима

Использование кассы является обязательным в случае, если продавец изготавливает или продает:

Подакцизные товары, в том числе алкоголь, табак, топливо, автомобили и мотоциклы, спиртовые настойки — полный перечень в статье 181 Налогового кодекса РФ. Непродовольственные товары из перечня, утвержденного кабмином. В список входит большая часть одежды, обувь, автотранспорт, резиновые, пластмассовые и медицинские изделия, изделия из кожи, мебель — всего 17 категорий товаров. Товары, которые подлежат обязательной маркировке. На сегодняшний день это шубы, парфюмерия, фотоаппараты, обувь, товары легкой промышленности, в том числе некоторые виды одежды, табак. В 2021 году под обязательную маркировку попадут молочная продукция, питьевая бутилированная вода, велосипеды.

Касса должна быть подключена к оператору фискальных данных (ОФД).

Предприниматели, которые ведут деятельность в населенных пунктах до 10 тысяч жителей и с нестабильной связью, могут использовать онлайн-кассы без подключения к ОФД.

Списки таких населенных пунктов утверждаются властями каждого региона специальными постановлениями. Вместо чека предприниматели при желании могут выдать клиенту бумажную квитанцию или бланк строгой отчетности с указанием обязательных реквизитов (в соответствии со статьей 4.7 54-ФЗ «Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности»).

Когда можно обойтись без касс

Работать без касс пока могут предприниматели на любом СНО, у которых нет своих сотрудников. Но такие ИП должны либо продавать товары собственного производства или лично оказывать услуги. Правда, и для них отсрочка по кассам закончится совсем скоро: с 1 июля 2021 они тоже должны будут использовать ККТ. То есть, без касс ближайшие пару месяцев могут работать парикмахеры, фотографы, дизайнеры, «мужья нас час» и другие специалисты при зарегистрированной деятельности. Кассы могут не использовать ИП с патентной системой налогообложения, у которых нет наемных работников. Их деятельность должна подпадать под список, указанный в cт. 2 п. 2.1 54-ФЗ. Это, к примеру, пошив и ремонт одежды-обуви, химчистка, услуги прачечной и так далее. Однако предприниматель в момент расчета должен выдать документ, подтверждающий факт оплаты. Кассы на рынках не нужны (при продажах на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах), если торговля ведется в открытом помещении (прилавке). Однако это не распространяется на товары, указанные выше, в разделе «В каких случаях на рынках ККТ необходима». Кроме того, кассы не нужны при разносной торговле продовольственными и непродовольственными товарами с рук (лотков, корзин, тележек), мороженым в киосках, безалкогольными напитками в розлив, а также молоком или питьевой водой (правда, в этом году вступит в силу норма об обязательной маркировке молочной продукции). Кассовую технику можно не использовать при сезонной продаже фруктами и овощами на развалах, в том числе бахчевыми культурами, торговлю с автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, керосином, продажу лотерейных билетов. Без кассы можно продавать газеты и журналы, но при условии, что их доля в торговой точке составляет не менее 50 процентов). Не нужны кассы при приеме у населения стеклотары или иного утильсырья (за исключением металлолома), изготовлении и ремонте металлической галантереи и ключей.

Кассы не применяются в отдаленных и труднодоступных местностях. Список таких районов формируют региональные власти. При этом, в момент расчета ИП по требованию должен выдать вместо кассового чека другой документ о получении средств.

В каких еще случаях предприниматели работают без касс

Освобождены от ККТ самозанятые, в том числе имеющие ИП, которые уплачивают НПД. Вместо касс они должны использовать специальное приложение «Мой налог», через который отправляют клиентам электронные чеки, ведут учет и оплачивают налоги.

Если ведется продажа с автоматов, не подключенных к сети и принимающих только монеты. К примеру, автоматы по продаже жвачки, шариков, мелких игрушек, которые часто можно увидеть в магазинах.

Если продается товар с ЛПХ

Как быть гражданам, которые ведут личное подсобное хозяйство и хотят продавать излишки продукции с огорода?

В случае, если участок не превышает полгектара или другую предельно допустимую площадь, определяемую каждым регионом — кассы не нужны. Если площадь выше — закон рассматривает это как крестьянское (фермерское хозяйство) — то есть, надо регистрироваться, использовать ККТ, платить налоги.

Но даже если участок не превышает допустимую площадь, нужно получить справку, в которой будет указан собственник земли (сам продавец, либо его родственники), на которой выращена продукция с указанием площади. Также по правилам ряда рынков, необходимо получать разрешение на ведение торговли в местной администрации.

Если продаются товары на вещевом рынке

Вещевые рынки, так популярные в 90-х и начале нулевых, все еще работают в российских городах. И во многих случаях бойкая торговля там по-прежнему ведется без использования ККТ, хотя продавцы признаются, что администрация рынка предупредила их о грядущих изменениях. Многие уповают на то, что в 2021 году действует запрет на проведение плановых проверок у малого бизнеса. И зря.

«Ревизоры» могут посетить рынки с внеплановыми проверками по новым формам: например, рейдовый осмотр, контрольная закупка, выездное обследование и т. д. Еще в прошлом году Совет Федерации одобрил закон N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который был предложен Минфином и ФНС. Закон, касающийся в том числе торговли на рынках и расширяющий основания для их проверок, вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Будут ли увеличиваться штрафы

В рамках задач по усилению контроля за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках, Минфин России и ФНС России подготовили предложения:

«дополнить ст. 14.5 КоАП положением об ответственности для управляющей рынком компании за предоставление юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю торгового места на рынке в случае, если таким лицом не представлены документы о зарегистрированной в установленном порядке контрольно-кассовой технике».

Возможно и значительное увеличение размера штрафов:

на должностных лиц в размере от 45 тысяч до 50 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 350 тысяч до 800 тысяч рублей;

на юридических лиц — от 450 тысяч до 800 тысяч рублей.

Пока же базовые санкции за неиспользование ККТ следующие: