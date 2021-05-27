Как самостоятельно зарегистрировать кассу в ФНС. Инструкция для предпринимателя

Поставить ККТ на учет в налоговой за считанные минуты и своими силами? Да, теперь все просто. Показываем, как сейчас это происходит через личный кабинет «Платформы ОФД».

С 1 июля 2021 года истекает срок отсрочки по переходу на кассы для предпринимателей без сотрудников. Требование об обязательном использовании ККТ касается и продавцов на розничных рынках — о чем мы уже писали.

Контрольно-кассовую технику (ККТ) необходимо зарегистрировать в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Раньше для этого нужно было использовать разные личные кабинеты (ФНС и ОФД), отдельно заходить на сайт ФНС. Теперь — все в одном интерфейсе, у одного оператора фискальных данных. Достаточно иметь КЭП (квалифицированную электронную подпись).

Как быстро зарегистрировать свою онлайн-кассу в ФНС, разберем в инструкции ниже.

С чего начать

Зайдите в личный кабинет «Платформы ОФД».

Для регистрации онлайн-кассы в ФНС нужно иметь действующую квалифицированную электронную подпись (КЭП) и корректно установленный, соответствующий драйвер.

Переходим в личный кабинет «Платформы ОФД», выбираем раздел «Кассы». Далее нажать на подраздел «Регистрация в ФНС», а затем — «+ Создать заявка». После этого появится форма подачи заявления по регистрации ККТ.

Сбор основной информации о ККТ

Адрес установки

Укажите фактический адрес установки кассы. Если фактического места нет — необходимо указать ближайший доступный адрес. Однако выбрать можно только из тех, что доступны в выпадающей строке.

Наименование места установки кассы

Указывается в свободной форме. Например, касса № 333 по адресу г. Москва, Красная пл, д. 1.

Субъект Российской Федерации

Указывается в зависимости от адреса установки кассы.

Код налогового органа

Код налогового органа не входит в состав адреса налоговой инспекции, его не найти и в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Узнать код налогового органа можно на сайте налоговой инспекции.

Модель кассы

Модель ККТ нужно выбрать из выпадающего списка.

Заводской номер ККТ

Модель ФН

Модель фискального накопителя так же необходимо выбрать из выпадающего списка.

Заводской номер ФН

Указан в документах, входящих в комплектацию ФН, или на самом устройстве.

После завершения ввода всех данных необходимо нажать кнопку «Далее».

Сбор дополнительных сведений о кассе*

Данные, указанные в этом перечне, указываются при необходимости. После выбора одного или нескольких пунктов, проверьте выбранные пункты и нажмите кнопку «Отправить».

Подписание заявки

После нажатия кнопки отравить появится окно взаимодействия с драйвером КЭП (на примере КРИПТО-ПРО). При появлении всплывающего окна о взаимодействия драйвера с https://platformaofd.ru, подтвердите информацию, нажав кнопку «Да».

Затем выберете ваш персональный ключ из списка доступных.

Проверьте данные и нажмите кнопку «Загрузить».

После этого ваше заявление появится в списке заявок со статусом «Обработка в ФНС».

Спустя некоторое время статус изменится на «Ожидает регистрации». На данном этапе нужно нажать на заявку и просмотреть ее детали.

В деталях заявки будет доступен регистрационный номер ККТ, который был присвоен ей ФНС.

Также будет доступна ссылка на электронную версию документа в формате PDF. Он выглядит следующим образом:

Подключение кассы к серверу ОФД

Далее необходимо подключить вашу кассу к серверу «Платформы ОФД» и распечатать на ней отчёт о регистрации ККТ.

Настройки сервера:

Адрес — ofdp.platformaofd.ru.

Порт — 21101.

IP-адрес — 185.170.204.91.

Данные из чека внесите в соответствующие поля формы. Проверьте данные, после чего нажмите кнопку «Зарегистрировать».

Далее открывается окно взаимодействия с драйвером КЭП (на примере КРИПТО-ПРО). При возникновении всплывающего окна о взаимодействии драйвера с веб-сайтом https://platformaofd.ru — подтвердите операцию.

Выберите ваш персональный ключ из списка доступных и нажмите «Загрузить».

Далее в списке заявок появится заявка на регистрацию ККТ.

Спустя некоторое время статус заявки изменится на «Зарегистрирована».

В деталях заявки можно посмотреть её детали и электронную версию документа о регистрации вашей кассы.

Поздравляем! Теперь ваша касса официально зарегистрирована в ФНС!

Следить за статусом ККТ и видеть ровно то же самое, что и ФНС о вашей кассе, можно в блоке «Мониторинг» раздела «Кассы» в личном кабинете «Платформы ОФД».

Подробнее о регистрации касс и работе с ОФД — в Базе знаний «Платформы ОФД».