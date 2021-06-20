Как не допустить штрафов и блокировки по кассе: топ-7 ошибок и ограничений работы ККТ

Если чеки не уходят, касса попала в «бан» от ФНС, не отражает статус регистрации или имеет другие ограничения. Куда бежать?

Рассказываем, о чем говорят статусы регистрации контрольно-кассовой техники в личном кабинете «Платформы ОФД», что с ними делать, как не допустить нарушения кассовой дисциплины и причем здесь цвета светофора.

В последнее время Федеральная налоговая служба активно дорабатывала систему взаимодействия между ведомством и налогоплательщиками. Одним из результатов этого процесса стало внедрение новой системы мониторинга статуса регистрации ККТ.

Эти статусы получает оператор фискальных данных при каждой отправке фискального документа (кассового чека). Также ФНС доводит до сведения оператора информацию о необходимости исполнять ряд условий, в том числе блокировку или приостановку приема и передачи фискальных данных с некорректно зарегистрированных устройств.

В данный момент для всех пользователей оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которые совершают проверку статуса регистрации ККТ, выявляются какие-либо ограничения и ошибки. Это происходит автоматически — каждый раз, когда пользователь открывает кассовую смену на своем устройстве.

До недавнего времени все пользователи, которые регистрировали ККТ в налоговых органах или в личном кабинете оператора, информировались следующим образом:

касса проходит проверку;

касса зарегистрирована в налоговом органе;

касса не прошла регистрацию.

В последнем случае нужно было свериться с карточкой регистрации или проверить список действий в ходе самой процедуры регистрации. Однако при этом выявить ошибку можно было только по косвенным признакам.

Сейчас механизм изменился.

Система отправляет запрос в ФНС, в большинстве случаев приходит ответ «ККТ зарегистрирована». Однако время от времени могут происходить и другие ошибки, которые нужно устранить. Подробнее о них — ниже.

Статусы регистрации ККТ и самые распространенные ошибки

Снята ФНС. Это означает, что касса снята с регистрации по инициативе налогового органа. Необходимо немедленно прекратить передачу фискальных данных с данного устройства и обратиться в ИФНС по месту регистрации для разъяснений.

Снята с регистрации. Касса снята с регистрации по заявлению пользователя. Нужно закрыть кассовую смену на данном устройстве, завершить передачу данных с него и посмотреть, какое количество и на какую смену могли быть сформированы кассовые чеки. Желательно получить разъяснение, действительно ли этим чекам присвоен некорректный статус, необходимо ли пробивать на каждую конкретную фискальную позицию чек коррекции или же можно сформировать чек коррекции на сумму этих чеков.

РНМ + ФН. Эта ошибка означает, что указанная комбинация РНМ + ФН в ФНС не существует. Для устранения ошибки нужно сверить регистрационные данные, которые были получены в карточке регистрации ККТ, выданной ФНС, с теми, что были указаны в личном кабинете «Платформы ОФД».

Регистрация не завершена. Это означает, что регистрация устройства еще не завершена, нужно обратиться либо к интерфейсу, где идентифицировалась или перерегистрировалась ККТ, и посмотреть, в каком статусе находится ваше заявление. Возможно, требуются какие-либо уточнения, либо не был завершен второй этап регистрации после присвоения регистрационного номера. Также там будут доступны комментарии налоговой службы с тем, что именно нужно исправить.

Эта не самая распространенная ошибка, однако бывают случаи, что пользователи меняют фискальные накопители на своих устройствах, то есть совершают перерегистрацию, но забывают завершить процедуру до конца. Чеки, сформированные такой кассой до завершения процесса регистрации, будут считаться некорректными, что влечет за собой нарушение кассовой дисциплины.

ОФД не совпадает. Это ошибка означает, что оператор фискальных данных, который был указан при регистрации устройства, не совпадает с оператором, который передает данные в настоящий момент. Необходимо обратиться к интерфейсу, в котором проводилась регистрация (перерегистрация) ККТ, посмотреть в карточке регистрации, какой именно оператор был выбран изначально. Также необходимо проверить, не было ли перерегистраций на этом устройстве по причине смены оператора фискальных данных.

В случае выявления ошибки или неточностей необходимо произвести процедуру перерегистрации по причине смены оператора фискальных данных, после чего она исчезнет с экрана.

ККТ без передачи в ОФД. Речь идет о кассах, которые не передают фискальные данные в ОФД и ФНС в онлайн-режиме. Такие кассы работают в удаленных и труднодоступных областях, в которых отсутствует стабильная связь.

ККТ зарегистрирована. Этот статус свидетельствует о том, что с вашей кассой все в порядке.

Если род вашей деятельности связан с реализацией маркированной продукции — ваша касса должна уметь работать с кодами маркировки и передавать данные в систему «Честный Знак» через оператора фискальных данных. Работать с маркировкой можно в режиме «одного окна» через сервис «Учёт марок» от «Платформы ОФД».

Светофорная индикация: все интуитивно и просто

Для большего удобства, статусы регистрации ККТ подсвечиваются тремя цветами: зеленым, оранжевым и красным.

Зеленый цвет говорит о том, что прием и передача данных для данной кассы разрешены, ограничения отсутствуют.

Оранжевый цвет статуса говорит о том, что касса зарегистрирована, прием и передача фискальных документов производится, однако присутствуют некоторые ограничения. К примеру, не совпадает оператор фискальных данных или не до конца зарегистрировано само устройство. В этом случае необходимо в максимально сжатые сроки обратиться к интерфейсу, в котором проходила регистрация ККТ, и уточнить все регистрационные данные по устройству.

Красный статус регистрации ККТ. Прием и передача фискальных данных запрещены. То есть оператор, получив соответствующую информацию от ФНС в момент открытия кассовой смены, не будет принимать данные с устройства — чеки будут копиться в фискальном накопителе до момента, пока ситуация со статусом регистрации не будет разрешена.

Что делать, если касса заблокирована или имеются ограничения?

Отслеживать статус регистрации вашей кассы в личном кабинете нужно регулярно. Если касса не пробивала чеки какое-то время — «Платформа ОФД» все равно проверит статус регистрации аппарата даже без открытия на ней смены (к примеру, если речь идет о подменной или запасной ККТ).

Если вы заметили, что в личном кабинете на кассу наложены ограничения или запреты — можно обратиться в инструкцию «Базы знаний» на сайте «Платформы ОФД». Также можно смело попросить помощи у службы техподдержки с просьбой уточнить статус ККТ и получить рекомендации по устранению ошибок и блокировок.

В частности, можно будет узнать, когда был присвоен ограничительный статус, после какого события это произошло.

Нужно ли отправлять объяснительную в ФНС при формировании чека коррекции?

Если со стороны клиента было нарушение кассовой дисциплины — рекомендуется обратиться в налоговую службу и разъяснить причину, почему на конкретный кассовый чек был сформирован чек коррекции. Это обезопасит вас от ситуации, когда уже сама ФНС начнет проверки и зафиксирует нарушение, что, скорее всего, обернется штрафом.

К слову, для отчетов в ФНС (и не только) без личного посещения отделения как нельзя кстати подойдет сервис сдачи электронной отчетности «Платформа Госотчет».

Напомним, что по общему правилу (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ) пробитие чеков с ККТ, которая не соответствует установленному порядку, является нарушением. Оно влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от полутора тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц — предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.