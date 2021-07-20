Предприниматели сэкономят на ЭДО и электронной отчётности: акция для новых клиентов

«Платформе ОФД» в этом году исполняется 5 лет. В преддверии праздничного события, компания открыла акцию для новых клиентов.

Предпринимателям дают скидку 40% на сервисы «Платформа ЭДО» (электронный документооборот) и «Платформа Госотчет» (электронная отчётность в ФНС и другие госорганы), при подключении кассы к ОФД.

Предложение действует до 30 сентября 2021 года. Акция распространяется на клиентов, которые ранее не обслуживались в компании и впервые активировали подписку ОФД на ККТ в период с июля по сентябрь 2021 года.

Скидка автоматически появится в личном кабинете клиента и будет доступна в течение 30 дней после активации тарифа ОФД (услуга по передаче чеков в ФНС). Пользователю останется лишь выбрать подходящий сервис и активировать спецпредложение на «Платформу ЭДО» и/или «Платформу Госотчет».

Акция действует во всех российских регионах.

Платформа ЭДО – это сервис электронного документооборота, который обеспечит оперативный обмен счетами, актами и другими документами с контрагентами. В системе налажен роуминг со всеми крупными операторами, есть бесплатные обработки к программам 1С. Для работы подходит электронная подпись любого удостоверяющего центра. Сервис интегрирован с системой маркировки «Честный Знак» и аккредитован ЦРПТ.

Платформа Госотчет – удобное решение для работы с электронной отчетностью. Позволяет сдавать отчеты в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат в онлайн-режиме. Перед отправкой система проверит отчет на наличие ошибок, а после - поможет отслеживать статус документа и общаться с госорганами, не выходя из программы.

«Мы видим интерес со стороны наших клиентов к сервисам по работе с документами и отчетами в онлайн-режиме. Вместе с базовой услугой ОФД, это дает бизнесу необходимый комплекс услуг в одном окне и позволяет снижать издержки на рутинные процессы, экономить время бухгалтера. Проведением этой акции мы хотим помочь предпринимателям, которые недавно перешли на онлайн-кассы, апробировать простые, удобные инструменты коммуникации с контролирующими органами и контрагентами. Сейчас это действительно легко, доступно и эффективно», - отмечает Дмитрий Афанасьев, директор по продукту для массового рынка IT-компании «Платформа ОФД».

«Платформа ОФД» - № 1 на рынке операторов фискальных данных. Помогает бизнесу развивать продажи, сокращать издержки на рутинные процессы и чётко соблюдать закон. Компании доверяет 600 тыс. предпринимателей и организаций по всей стране. В системе более 1 млн онлайн-касс. Ежедневно в адрес ФНС и ЦРПТ передается свыше 40 млн кассовых чеков.