Маркировка молочки всех запутала: разбираем ее на конкретных примерах

С приближением дедлайнов по новым правилам маркировки молочной продукции появляется все больше вопросов от производителей и продавцов. Маркировка нацелена на отслеживание пути товара от производителя до потребителя. Производитель наносит маркировку на товар, информация передается в «Честный ЗНАК», потом данные в систему вносит оптовик, розничный продавец. И вроде бы все очень просто, однако нужно еще наладить обмен информацией, обеспечить выбытие товаров, а это уже сложнее. Давайте сегодня подробно разберемся, что и как нужно маркировать, в какие сроки, и какие штрафы ждут нарушителей.

Как будет вводиться маркировка?

Вот этапы внедрения маркировки молочной продукции:

С 20 января 2021 г. началась процедура добровольной маркировки.

С 1 июня 2021 года обязательная маркировка для мороженого и сыра.

Важно! Если розничный магазин самостоятельно разделил головку сыра на куски для продажи покупателям, маркировка таких кусков не требуется. По причине того, что КМ на фасовке будет отсутствовать, вывод из оборота происходит не через онлайн-кассу, а путем передачи данных в «Честный ЗНАК» через параметр «Продажа на развес» в течение трех дней после первого разделения сыра на части.

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С 1 сентября 2021 года обязательная маркировка для всех остальных подгрупп молочной продукции сроком годности более 40 дней (сюда входит молоко, кроме сырого, сухое молоко, масло сливочное, творог, сливки, сгущенка, кисломолочные продукты с расширенным сроком годности и т. д.).

С 1 декабря 2021 года обязательная маркировка для молочки со сроком годности менее 40 дней (творог, молоко (не ультрапастеризованное), кефир, ряженка, йогурты, сырки глазированные, творожная масса и т. д.).

С 20 января 2022 года вступает в силу необходимость фиксации выбытия маркированной продукции сроком годности 40 дней и менее через кассы.

С 1 июня 2022 года вступает в силу необходимость фиксации выбытия маркированной продукции сроком годности более 40 дней через кассы и ОФД.

кассы и ОФД. C 1 сентября 2022 года для оптового и розничного рынка вводится объемно-артикульный учет, а также для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе продукции из оборота в виде объемно-сортового учета.

C 1 декабря 2022 года Маркировка становится обязательной для фермеров, крестьянских фермерских и подсобных хозяйств.

Если вы фермер и хотите продавать, например, сыр, то пока можете продавать его без маркировки. Но со следующего года продавать продукцию без кодов будет нельзя. До 1 декабря 2022 года вам нужно:

Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» и заполнить информацию о своем товаре. Заказать коды маркировки. Найти типографию, где распечатают этикетки, или купить оборудование, которое будет их печатать.

C 1 декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней, а также для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе продукции из оборота.

Пример: у вас магазин, в ассортименте которого разная молочная продукция — сырки, кефир, молоко, сметана, мороженое, масло и т.д. У этих продуктов разный срок годности. Что вам следует сделать:

Пересмотреть ассортимент товаров и выяснить, какие из них подлежат маркировке, а какие нет. Например, глазированные сырки менее 30 грамм не требуют нанесения кодов, а вот молоко или кефир — да. Разобраться со сроками — маркировка продукции со сроком годности более 40 дней начнется с 1 сентября 2021, а со сроком годности менее 40 дней — с 1 декабря 2021 г. Подготовиться к процедуре маркировки — приобрести необходимое оборудование, обновить ПО существующей техники Ближе к срокам маркировки получить УКЭП и зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» Настроить оборудование для работы с «Честным ЗНАКом» Заполнить карточки товаров и заказать коды маркировки Подключиться к сервису по работе с маркировкой оператора фискальных данных Подключить сервис ЭДО для работы с УПД

Подключиться к оператору фискальных данных Платформа ОФД для передачи информации в Честный ЗНАК и доступа к полному функционалу работы с маркировкой.

До сентября у производителей молочной продукции с длинным сроком годности еще есть возможность подготовиться, закупить оборудование и обучить сотрудников процедуре маркировки. К тому же, продукция, выпущенная до обозначенной даты (например 1 сентября для тех, кто производит продукцию со сроком годности более 40 дней) не подлежит обязательной маркировке, а только та, что будет выпущена 1 сентября и позднее.

Срок годности молочной продукции устанавливается производителями исходя из того, какие стабилизаторы, консерванты и загустители добавлены в состав. Производитель обязан пройти тестирование и утвердить срок хранения на каждый свой продукт. Может случиться ситуация, когда производитель выпускает товары как с большим сроком хранения, так и с коротким.

Исключением из правил (т. е. не подлежат маркировке) являются следующие виды товаров:

молочная продукция, упакованная не промышленным способом в организациях розничной торговли (все что продается в развес, в разлив, в нарезку не маркируется. Т.е. если вы на месте разливаете молоко по бутылкам, то маркировать его не нужно);

детское питание для детей до 3 лет;

специализированное диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание;

молочная продукция весом 30 грамм и менее (глазированные сырки с небольшим весом или сливки, однако почти вся молочная продукция весит более 30 грамм, а значит, нуждается в маркировке).

Как маркировать молочку?

Когда молочная продукция готова к реализации, производитель наносит на нее специальный знак с цифровым кодом. Наличие кода говорит о том, что информация передана в систему маркировки и товар введен в оборот.

Оптовые компании регистрируют получение и передачу товара далее по цепочке посредством оператора ЭДО.

Розничные реализаторы принимают молочную продукцию и фиксируют это через оператора ЭДО, а продажу конечному потребителю регистрируют с помощью онлайн-кассы и ОФД, передавая информацию о продаже товара в «Честный ЗНАК».

Давайте посмотрим на схему работы маркировки:

Производитель заказывает коды в системе маркировки и после наносит их на произведенный товар. После продажи их оптовику производитель обязан выдать электронный УПД с кодами упаковок всех проданных молочных продуктов. При получении товара оптовый дистрибьютор сверяет коды с фактически имеющимися и передает данные в систему маркировки через оператора электронного документооборота. При продаже товара в розничные магазины оптовики также формируют электронные УПД с теми же кодами маркировки. Получив молочную продукцию розничный магазин должен сверить коды, если все хорошо, то подтвердить приемку товара. Когда товар наконец находит конечного покупателя, то продавец сканирует код маркировки, оператор фискальных данных добавляет данные о нем в чек и передает информацию в систему «Честный ЗНАК». Товар считается выбывшим из оборота, код аннулируется.

Таким образом можно отследить где и когда находился товар, через сколько посредников он прошел в поисках своего потребителя, а главное, не вышел ли срок годности.

Пошаговая инструкция по маркировке сыра

Итак, вы изготовили сыр и хотите его реализовать. Что нужно сделать, чтобы все было в рамках новых законодательных требований:

1. Оформите усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрируйтесь в системе «Честный ЗНАК».

2. В личном кабинете заполните обязательные атрибуты в карточке произведенного товара и отправьте ее на проверку. По результатам положительного решения, подписать карточку УКЭП. Заполненная и подписанная карточка становится доступна для всех операций в системе маркировки «Честный ЗНАК».

Какая информация должна быть в маркировке:

ИНН производителя;

код товара GTIN;

наименование молочной продукции;

код ТНВЭД;

товарный знак;

страна производства;

тип продукта;

происхождение (тип сырья);

массовая доля жира, %;

заявленный объем товара;

состав продукта;

номер и дата декларации/сертификата/свидетельства (если есть);

заменитель молочного жира (да или нет);

ГОСТ или ТУ.

3. Закажите и оплатите коды для маркировки. Оплатить коды можно двумя способами: по эмиссии или по отчету о нанесении.

4. Выберите техническое решение для нанесения маркировки. Наносить маркировку можно путем прямого нанесения на упаковку, типографским способом (т.е. заказываете упаковку сразу с маркировкой) или распечатать этикетку и наклеить. Также можно наносить маркировку вручную или поставить все на конвейер. В зависимости от этого выбирается техническое решение.

Обратите внимание! Маркировка сыра имеет особенности. Этот продукт относится к товарам с переменным весом, что влияет на его стоимость. Поэтому в цифровом коде должна быть информация о том, сколько граммов в упаковке. В остальном сведения в DataMatrix для сыров ничем не отличаются от тех, что содержатся в кодах другой молочной продукции. Важно! Если сыр поступает в розничные магазины уже в расфасованном виде, то такие куски должны быть промаркированы. Вывод из оборота осуществляет розничный магазин передавая данные о продаже в «Честный ЗНАК» в течение 3х дней.

Ситуация, когда обязательная маркировка уже началась, а в магазине есть немаркированная продукция, предусмотрена законом. Для категории товаров «остатки» выделен дополнительный период для маркировки. За это время необходимо:

Внести сведения об остатках в «Честный ЗНАК». При необходимости получить GTIN* на каждую единицу. Сформировать заявку на получение кодов для «остатков». Распечатать и нанести коды маркировки.

Как маркировать

Все молочные продукты, подлежащие обязательной маркировке должны быть промаркированы знаками с цифровым криптокодом в формате Data Matrix. Код можно наносить на крышку путем прямого нанесения или наклеив этикетку. Размер кода должен быть 15×15 мм.

Код маркировки молочных продуктов, включает в себя четыре группы данных и идентифицируется атрибутами (идентификаторами применения, AI), предусмотренными стандартом GS1 DataMatrix:

Первая группа содержит код товара. Вторая группа — содержит индивидуальный серийный номер упаковки молочной продукции. Третья группа — содержит информацию о сроках хранения товара. Четвертая группа — содержит коды проверки.

Таким образом, можно проверить не только информацию о производителе, но и сроках хранения товара, что должно минимизировать риски по продаже товаров с уже вышедшим сроком годности.

Что нужно, чтобы начать работать с маркированной продукцией

Маркировка продукции это головная боль не только производителя, но и розничного продавца, потому что вывод из оборота продукции и передача информации в «Честный ЗНАК» лежит именно на нем, т.е. розничный магазин это завершающее звено в процессе маркировки товара. От того, насколько добросовестными будут все элементы цепочки маркировки, зависит эффективность самой маркировки. Для того, чтобы работать с маркированными товарами, розничному магазину нужно:

Получить электронную цифровую подпись. Зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК». Приобрести оборудование для маркировки (т к. некоторые товары могут быть маркированы розничным продавцом, например, остатки товаров, по которым уже введена обязательная маркировка). Подключиться к оператору фискальных данных и его соответствующему сервису по работе с маркировкой. Подключить сервис ЭДО для приема и передачи УПД. Настроить онлайн-кассу, с поддержкой формата фискальных данных ФФД 1.2. Проинструктировать сотрудников о порядке работы с маркированными товарами.

А штрафы?

Куда же без штрафов. За производство молока и молочной продукции без кодов маркировки штраф для юридических лиц от 50 000 до 100 000 рублей. За продажу, хранение и перевозку без передачи сведений в систему маркировки от 50 000 до 300 000 рублей.

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