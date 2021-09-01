«Платформа ОФД» рассказала о драйверах цифровизации торговли

На пресс-конференции «5 лет системе ОФД в России. Что дальше?» эксперты компании «Платформа ОФД» рассказали, как меняется сфера торговли и каковы драйверы ее цифровизации.

Алексей Баров, генеральный директор компании, отметил, за пять лет базовая задача ОФД трансформировалась в комплексную услугу. Через оператора фискальных данных предприниматели и организации сейчас решают блок вопросов, включая работу с системой маркировки, электронный документооборот, отчетность в госорганы, инструменты контроля торговли и анализа продаж.

Драйверами цифрового развития торговли на ближайшие годы станут ЭДО (электронный документооборот) и маркировка товаров. Поэтому растёт интерес к связанным с этими направлениями решениям.

«Платформой ОФД» зафиксированы 3-кратный рост (в сравнении «год к году») подключений клиентов к сервису по работе с цифровой маркировкой товаров, 2-кратный рост — к системе электронного документооборота и 2-кратный рост — к сдаче электронной отчетности.

Предприниматели активно пользуются сервисами оператора фискальных данных в режиме одного окна:

Маркировка товаров — ежедневно в систему Честный ЗНАК передается 10 млн кодов маркировки в день (в прошлом году было 3 млн кодов). Для магазинов разработан комплексный сервис «Учет марок»

— ежедневно в систему Честный ЗНАК передается 10 млн кодов маркировки в день (в прошлом году было 3 млн кодов). Для магазинов разработан комплексный сервис «Учет марок» ЭДО (электронный документооборот) — ежедневно клиенты компании через ЭДО отправляют 3,5 тыс. документов (в прошлом году было 2 тыс документов). Растет популярность сервиса «Платформа ЭДО»

— ежедневно клиенты компании через ЭДО отправляют 3,5 тыс. документов (в прошлом году было 2 тыс документов). Растет популярность сервиса «Платформа ЭДО» Электронная отчетность — ежедневно в системе проходит 1500 документов (в прошлом году было 600 документов). Для упрощения работы с электронными документами создан сервис «Платформа Госотчет».

До 2024 года маркировка становится обязательной для большинства категорий розничной торговли. Она вводится поэтапно и сейчас уже распространяется на такие товары, как табачная продукция, лекарства, обувь, некоторые виды одежды и текстиля, парфюмерия, шины и покрышки.

Также в течение 3 лет планируется активное вовлечение бизнеса в применение системы ЭДО. В рамках проекта «Цифровая экономика», государство намерено перевести в электронную форму 90-95% счетов-фактур, не менее 70% товарных и транспортных накладных, участвующих в хозяйственном обороте.

«Платформа ОФД» ежедневно обрабатывает 48 млн кассовых чеков в день. В системе компании уже 55 млрд фискальных документов.

На основе накопленного опыта работы с агрегированными обезличенными данными — компания разработала собственное ноу-хау — технологию обработки коротких текстов, которая позволяет точно определять и идентифицировать товары и категории, указанные в чеках.