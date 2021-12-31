Что бухгалтеру магазина нужно знать о маркировке молочки: чек лист и инструкции. Для закрепления — бесплатный вебинар

Пройдем по срокам запуска маркировки молочных продуктов, пошаговому подключению к системе и штрафам. Расскажем, как отследить ошибки при отправке сведений в Честный знак. Бонус — ссылка на вебинар 10 ноября.

Календарь маркировки

Сначала разложим по датам внедрение маркировки в текущем, 2022 и 2023-м годах. Вам кажется, что время еще есть, но на самом деле 2022 год уже меньше чем через 2 месяца, и уже к январю вам нужно подготовить свои кассы к работе с маркированной молочкой. Помните, какой ажиотаж был при регистрации онлайн-касс в конце июня? А как перегружен был Честный знак на старте обязательной маркировки обуви? Не ждите последнего дня — готовьтесь сейчас. Освежим информацию по дедлайнам.

2021 год

1 июня 2021 года — начало маркировки категорий «мороженое» и «сыры».

1 сентября 2021 года — список маркированной молочки пополняется продукцией со сроком годности > 40 дней.

1 декабря 2021 года — предстоит маркировать кодами молочные продукты сроком годност и ≤ 40 дней (сорок дней и менее).

2022 год

20 января 2022 года — молочные товары нужно сканировать и отправлять данные об их продаже в ЧЗ через ОФД и онлайн-кассы. Касается продукции сроком годности ≤ 40 дней (сорок дней и менее).

1 июня 2022 года — нужно делать то же самое, только для продукции со сроком годности > 40 дней.

1 сентября 2022 года — розница обязана принимать маркированные товары только при помощи ЭДО. Товар надо пересчитать и сверить его название по документам.

2023 год

1 декабря 2023 года — магазинам придется проверять каждый код маркировки (продукция сроком годности > 40 дней).

Подключение магазина к маркировке за 6 шагов

Помните, что на реализацию каждого шага может потребоваться время, например, выбрать и закупить нужное оборудование, провести настройку ПО, договориться о работе через ЭДО с поставщиками и т. д.

Шаг № 1: электронная подпись

Без нее вы не сможете провести ни одно действие по маркировке — начиная с регистрации в Честном знаке и заканчивая приемкой документов в системе ЭДО.

Вам потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), выданная директору или предпринимателю (если регистрацию проходит ИП).

Не забудьте, что для работы КЭП нужно установить систему криптозащиты информации (СКЗИ). Без нее подпись работать просто не будет. Платформа ОФД предлагает установить СКЗИ КриптоПро CSP. Его можно поставить на компьютер или сразу встроить в сертификат (тогда вы сможете пользоваться токеном с такой КЭП на любом устройстве без дополнительной установки и настройки защиты).

Шаг № 2: регистрация в Честном знаке

Подробно расписывать процедуру не будем. Для этого есть инструкции и видеоролики на самом сайте ЧЗ. Вот, к примеру, ролик о регистрации в ЛК:

Шаг № 3: проверить вашу онлайн-кассу на возможность работы с маркировкой

Во-первых, программное обеспечение (прошивка) самой кассы должно поддерживать работу с маркированными товарами.

Во-вторых, розница должна использовать при работе с маркировкой особый формат фискальных документов — ФФД 1.2. Для новых касс, приобретаемых после 6 августа 2021 года и тех, которые проходят перерегистрацию (например, при замене фискального накопителя) после этой даты, нужно использовать только новый формат.

Тем, у кого срок использования прежнего ФН (без ФФД 1.2) еще не закончился, можно подождать его окончания.

Подробнее о ФФД 1.2 читайте тут

В личном кабинете Платформы ОФД вам всегда доступны данные о вашей кассе, сроке действия фискального накопителя и другая важная информация.

Шаг № 4: подключить дополнительное оборудование и настроить его для работы с маркированными товарами

В список входит прежде всего 2D-сканер.

Это может быть как отдельное устройство (рис. выше), так и встроенный сканер или специальное приложение для терминала, которое позволяет читать коды при помощи камеры.

Вы можете протестировать собственный сканер на сайте, используя тестовый код для молочной продукции.

Шаг № 5: подключиться к передаче данных в ЧЗ через оператора ОФД

Платформа ОФД предлагает использовать для работы с маркированными товарами (не только молочной продукцией) сервис «Учет марок».

Это полный комплекс решений для работы с маркировкой, в т. ч. интеграция с системой Честный знак.

«Учет марок» позволяет отслеживать ошибки, допущенные в чеках с маркированными товарами, и вовремя их исправлять.

За предоставление недостоверной информации в систему организации или ИП грозят штрафы (о них расскажем чуть ниже).

Как подключить «Учёт марок»

Войти в личный кабинет «Платформа ОФД».

Выбрать раздел «Учет марок».

Определиться с тарифом .

тарифом Активировать доступ с баланса или введя ключ активации, полученный у партнера.

Обратите внимание! Вы можете подключиться к Платформе ОФД и получить большие скидки: 50% на ОФД при открытии счета в СберБизнес;

40% на ЭДО и электронную отчетность для новых клиентов (в т.ч. при переходе от других операторов).

Шаг № 6: перейти на ЭДО с поставщиками

Многие предприниматели и небольшие организации пока предпочитают использовать для отправки документов обычные каналы — почту, курьеров и нарочных. Но, учитывая последние тенденции в документообороте, переход на электронку все равно придется освоить всем.

Согласно Концепции, разработанной ФНС, к 2024 году 95% счет-фактур и 70% накладных станут электронными.

Подключить ЭДО от 2,7 рублей за документ

Штрафы в случае нарушений правил маркировки

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает следующие штрафы:

на должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей;

на юрлиц — от 50 000 до 300 000 рублей.

Штрафы применяются вместе с конфискацией товаров без нанесенных кодов маркировки.

Если маркировку нанести, но сделать это неправильно (например, не включить в нее всю необходимую информацию или нанести код на неверное место), то штраф для ИП составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для организаций от 50 до 100 тысяч рублей.

Вебинар «Маркировка молока и молочной продукции»

Мы решили провести совместный вебинар: эксперт Платформы ОФД Андрей Ананьев (руководитель направления ЭДО и маркировка) и представитель Честного знака (ЦРПТ) Константин Сереженков (руководитель новых товарных групп) расскажут обо всех требованиях по маркировке молочки, ее сроках, автоматизации и ЭДО.

Когда пройдет: 10 ноября, 11.00.

Как зарегистрироваться: подайте заявку по ссылке.

О чем вебинар: