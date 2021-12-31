Новшества в электронном документообороте: что ждет бизнес в 2022 году

Расскажем о новых особенностях применения ЭДО в работе с маркированными товарами, кадровом электронном документообороте, требованиях к операторам ЭДО. А также о планах государства по внедрению электронных первичных документов в 2022 году: акта сверки расчетов и транспортной накладной.

Новые требования к операторам ЭДО

С 1 марта 2022 года вступит в силу приказ ФНС от 29 октября 2021 г. № ЕД-7-26/936@. Этим приказом налоговая служба введет в строй новый Реестр операторов электронного документооборота.

Тех операторов ЭДО, которые на текущий момент включены в перечень ФНС, переведут в новый реестр автоматически, но не больше, чем на 90 дней. В дальнейшем операторам придется в заявительном порядке обратиться в ФНС и подтвердить, что они соответствуют всем установленным требованиям.

Цель налоговиков — объединить в единый реестр операторов ЭДО:

которые обеспечивают обмен счетами-фактурами в системе прослеживаемости (в приказе ФНС — Услуга 1);

которые обеспечивают взаимодействие между коммерческими структурами и контролирующими органами: передача электронной отчетности, обмен письмами, требованиями и т. д. (в приказе ФНС — Услуга 2).

Причем запись в реестре будет иметь свой срок «годности»: для операторов, которые оказывает обе услуги одновременно — 24 месяца;

для операторов, которые оказывают только одну услугу — 18 месяцев.

Реестр будет размещен на портале ФНС. Таким образом, компании и ИП смогут отслеживать актуальный статус оператора ЭДО, с которым они заключили договор на обслуживание.

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Кадровый электронный документооборот

Официально эксперимент Минтруда по кадровому документообороту был завершен 15 ноября 2021 года. Законодатели решили его не продолжать, а сразу запустить переход на цифру.

Таким образом, работодатели, которые не участвовали в эксперименте, могут перейти на кадровый ЭДО уже сейчас (закон № 377-ФЗ от 22.11.2021). А для участников эксперимента установили переходный период до 1 июля 2022 года.

Для перехода на кадровый ЭДО компаниям нужно будет подготовить техническую базу и оформить руководителю и работникам электронные подписи.

Пока тем, кто решит перейти на цифру, придется использовать собственную разработку или решения, которые представлены на рынке (например: дополнительное ПО, которое интегрируется с учетной программой).

А с 1 сентября 2022 года обмен кадровыми документами между работодателем и работниками будет доступен через государственный портал «Работа в России». Доступ к платформе будет осуществляться, в том числе, через портал Госуслуги.

Отметим, что в нормативных актах все чаще встречается отсылка к приложению «Госключ». Речь идет об усиленной неквалифицированной электронной подписи для использования на едином портале Госуслуги (УНЭП ЕПГУ). В частности, уже сейчас физические лица могут применять эту подпись для заключения договоров на услуги мобильной связи. По данным СМИ чиновники планируют доработать приложение, и, возможно, уже в ближайшее время подпись «Госключ» станет квалифицированной.

Электронный акт сверки расчетов с контрагентами

Акт сверки расчетов тоже станет электронным. ФНС уже разработала соответствующий проект приказа.

По задумке госорганов, новый электронный документ можно будет использовать:

для инвентаризации расчетов между контрагентами;

для представления в налоговую службу в ответ на полученное требование.

Цель внедрения новшества — сократить бумажный документооборот, автоматизировать обработку информации в программах учета, ускорить обмен данными между контрагентами и контролирующими структурами.

По мнению налоговой службы, новшество поможет налогоплательщикам снизить издержки и нагрузку на персонал.

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Электронная транспортная накладная

Уже с 1 января 2022 года грузоперевозчики смогут оформлять первичные документы в электронной форме через новый сервис: «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов».

Сервис будет функционировать на базе портала Госуслуги. Обмен электронными документами пока будет добровольным (закон от 02.07.2021 № 336-ФЗ, постановление Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200). Однако уже с 2023 года он может стать обязательным.

В электронной форме можно будет оформить:

транспортную накладную;

путевой лист, включающий данные о пред- и послерейсовом осмотре водителей;

спецразрешения на перевозку грузов.

По оценкам разных экспертов, уже сегодня 70 — 80% предприятий, которые работают в транспортной отрасли, используют собственные цифровые решения. Такой подход снижает издержки и повышает эффективность работы.

Формат электронной транспортной накладной должна разработать ФНС в самое ближайшее время.

Обязательная маркировка и ЭДО

С 1 января 2022 года все участники оборота маркированных товаров должны подключить ЭДО через оператора.

Напомним, что пока передать в систему Честный ЗНАК сведения о выбытии товара можно двумя путями:

прямым сообщением (через личный кабинет на портале Честный ЗНАК);

через оператора ЭДО.

Новый порядок затронет следующие товары: шины, обувь, духи, фототехнику и изделия легкой промышленности. Для прочих категорий товаров, подлежащих маркировке, порядок перехода на ЭДО еще не установлен.

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Приятная новость: обязательную маркировку для розничной торговли молочной продукцией немного сдвинули: с 20 января на 31 марта 2022 года.

Таким образом новые сроки запуска маркировки молочки будут следующими: