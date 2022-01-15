Календарь отчетности ИП на 2022 год

Все сроки подачи налоговых деклараций, расчетов и форм для индивидуальных предпринимателей. А также бланки отчетности, которые действуют в 2022 году.

Декларации по применяемому налоговому режиму

ИП на ОСНО

По итогам налогового периода сдают декларацию 3-НДФЛ.

Последний день, когда можно сдать отчет за 2021 год – 04.05.2022.

За 2021 год ИП сдают декларацию по новой форме (приказ ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@),

По окончании каждого квартала сдают декларацию по НДС. Сроки подачи:

За последний квартал 2021 года декларацию сдают по форме, утвержденной приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (в ред. приказа от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@). С I квартала 2022 года будет применяться обновленная форма декларации (проект изменений).

ИП на УСН

По итогам года сдают декларацию по УСН.

Последний день, когда можно сдать отчет за 2021 год – 04.05.2022.

Декларация с прошлого года не изменилась. ИП сдают форму, утвержденную приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@.

ИП на ЕСХН

По итогам года сдают декларацию по ЕСХН.

Последний день, когда можно сдать отчет за 2021 год – 31.03.2022.

Декларация не менялась. ИП сдают форму, утвержденную приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ (ред. от 18.12.2020).

ИП на патенте и НПД

Декларации не сдают.

Единая упрощенная декларация

Если у ИП не было деятельности в налоговом (отчетном) периоде:

движений по кассе или расчетному счету;

объектов налогообложения в рамках применяемого режима,

он вправе подать единую упрощенную декларацию (ЕУД).

Сроки подачи ЕУД:

Декларацию законодатели не меняли. Действует форма, утвержденная приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н.

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Отчетность за работников

В налоговую инспекцию

Ежеквартально ИП-работодатели обязаны сдавать:

Расчет по страховым взносам (РСВ). Сроки подачи:

За 2021 годРСВ сдают по старой форме (приказ ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ в ред. от 15.10.2020). А уже с I квартала 2022 года – по новой форме (приказ ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@).

Форму 6-НДФЛ. Сроки подачи:

Форму налоговики обновили. Уже за 2021 год ИП сдают форму с учетом изменений (приказ ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753 в ред. приказа от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845).

В Пенсионный фонд

ИП-работодатели ежемесячно сдают:

Форму СЗВ-М. Сроки подачи:

Форма прежняя, утверждена Постановлением Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п.

Сведения о страховом стаже (СЗВ-СТАЖ). Сроки подачи:

Сведения сдают по форме, утвержденной постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п (в ред. от 06.09.2021).

Форма СЗВ-ТД сдается, если есть основания для заполнения. При сдаче формы в случае приема, перевода, увольнения работника (срок подачи не позднее 15-го числа, следующего за месяцем, в котором произошло кадровое событие) нужно ориентироваться на даты, указанные для подачи СЗВ-М.

Действующая форма утверждена постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п (ред. от 27.10.2020).

В Фонд соцстраха (ФСС)

ИП-работодатели ежеквартально представляют расчет 4-ФСС. Сроки подачи расчета на бумажном носителе:

Сроки подачи расчета в электронной форме:

Форму расчета не меняли (приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381).

Кроме того, ИП следует ежегодно сдавать в ФСС заявление и справку-подтверждение основного вида деятельности. Сроки подачи:

Бланки не изменились (приказ Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55).

Отчетность в Росстат

Набор отчетности в Росстат индивидуален для каждого ИП. Узнать, какие статформы и в какие сроки нужно сдать в текущем году можно здесь. Достаточно ввести ИНН (ОКПО или ОГРНИП) предпринимателя в соответствующей строке и нажать кнопку «Получить».

С 1 января 2022 года первичные статистические данные предоставляются только в электронной форме.