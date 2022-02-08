Переход на ФФД 1.2 завершен или нет? Что нужно знать пользователям онлайн-касс

01.02.2022 закончился переход на новый формат фискальных документов — ФФД 1.2. Новый формат обязателен для тех, кто торгует маркированным товаром. Кому продлили сроки, что делать, если ККТ не попала в реестр налоговой службы, какие штрафы грозят нарушителям — читайте в обзоре.

Кто должен применять ФФД 1.2

Новый формат должны применять все пользователи онлайн-касс, которые продают маркированные товары.

Исключение: продажа алкоголя, ювелирных изделий, а также шуб и изделий из меха.

О моделях касс и реестре ККТ

В письме от 31.01.2022 № АБ-4-20/1054@ налоговики указали, что в реестр ККТ уже включены 104 модели онлайн-касс, которые обеспечивают формирование фискальных документов по формату ФФД 1.2.

Для пользователей, которые применяли ККТ и фискальные накопители с поддержкой формата ФФД 1.2, был установлен переходный период до 01.02.2022. За это время они должны были настроить или установить подходящие программные решения, подготовить кассовую технику и перейти на новый формат.

С 01.02.2022 продавцы маркированных товаров, которые обязаны применять ФФД 1.2, не смогут зарегистрировать в налоговой онлайн-кассу, если она новый формат не поддерживает.

Пока еще не завершена экспертиза некоторых моделей, в том числе:

«Дримкас Ф»;

«Облако-1Ф»;

«Viki Tower F»;

«POSCENTER-A7L-Ф»;

«Салют 12Ф» и «Салют 08Ф»;

«Меркурий-105Ф» и «Меркурий-119Ф»;

«МЁБИУС.NET.T18-Ф»;

«ИмодиумПро-01ФА»;

«МКАССА RS9000-Ф»;

«Уникум-ФА».

Срок завершения экспертизы этих ККТ — до 01.04.2022.

Что делать тем, кто пользуется кассами, которые еще не прошли экспертизу?

Пока работать по-старому, то есть формировать фискальные документы по формату ФФД 1.05 и 1.1. Далее:

если модель ККТ до 01.04 2022 включат в реестр, то можно продолжать работу на этом аппарате, но в течение трех месяцев нужно перейти на ФФД 1.2;

если модель ККТ в реестр не попадет — придется заменить кассу по истечении срока службы фискального накопителя.

Информацию о своей кассе и ФН вы можете узнать в личном кабинете клиента Платформы ОФД. Нужен новый фискальный накопитель? Закажите его прямо из личного кабинета. Платформа ОФД — официальный поставщик ФН для ФФД 1.2.

Для кого еще действуют исключения по срокам

Кроме пользователей ККТ с незавершенной экспертизой, есть пользователи с правом перейти на ФФД 1.2 позже 01.02.2022.

Послабление касается тех, у кого:

В ККТ стоит фискальный накопитель, который не поддерживает формат ФФД 1.2. Они вправе работать по старым форматам, пока срок службы ФН не истечет, затем его нужно заменить на накопитель, который поддерживает новый формат. ККТ не поддерживает ФФД 1.2. Кассу можно использовать до истечения срока службы ФН. Затем кассовый аппарат нужно заменить. ККТ и ФН поддерживают ФФД 1.2, но кассу включили в реестр под ФФД 1.2 меньше 3-х месяцев назад. Нужно перейти на новый формат не позднее 3-х месяцев с даты включения ККТ в реестр под ФФД 1.2.

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Штрафы для нарушителей

Нарушение срока перехода на новый формат фискальных документов влечет административную ответственность.

За применение кассовой техники, не соответствующей требованиям, грозит наказание по ч. 4 ст. 14.5 КоАП: