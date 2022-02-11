Маркировка молочной продукции-2022: топ-12 вопросов и ответов от экспертов

В 2022 продолжится внедрение обязательной маркировки молочной продукции. Как продавать товар с учетом новых требований? Собрали ответы экспертов ЦРПТ и «Платформы ОФД» на вопросы пользователей о нюансах внедрения и работы с маркировкой.

Общие сведения

Законодатель планирует, что с сентября 2022 года на территории РФ начнется полная прослеживаемость молочных продуктов, она будет проходить по объемно-сортовому принципу. Это значит, что в составе универсального передаточного документа (УПД) необходимо будет передавать код товара и количество маркированной продукции.

Далее, с декабря 2023 года нас ждет поэкземплярная прослеживаемость всех товаров сроком годности более 40 дней, а для скоропортящейся молочки сохранится объемно-сортовой учет.

Пока освобождены от маркировки следующие группы:

товары весом до 30 гр.;

детское питание;

специализированное и профилактическое питание.

Платформа ОФД и ЦРПТ провели совместный вебинар об обязательной маркировке молочной продукции. Представители бизнеса задавали множество вопросов о том, как строить работу с маркировкой, настраивать оборудование, проверять коды и о многом другом. Приводим ответы экспертов на самые актуальные вопросы.

Что нового для розницы с начала 2022 года?

При продаже молочной продукции розничным торговцам придется сканировать коды маркировки на кассе и передавать сведения о продажах в систему Честный ЗНАК через оператора ЭДО.

Перед началом продаж необходимо протестировать процессы и обеспечить наличие 2D-сканеров на кассах, а также, при необходимости, обновить кассовое ПО.

Каковы сроки внедрения новшеств?

Розница обязана фиксировать выбытие:

мороженого и сыра со сроком годности 40 дней и менее — с 20.01.2022; маркированной молочной продукции сроком годности 40 дней и менее — с 31.03.2022; маркированной продукции сроком годности более 40 дней — с 01.06.2022.

Предусмотрена ли отсрочка для фермеров?

Для фермерских хозяйств, реализующих продукцию через собственную розничные точки, законодателем дана отсрочка — до 1 декабря 2022 года.

Если розничная точка не использует ККТ, как передать сведения о выбытии?

В таких случаях сведения о выбытии молочной продукции передаются в систему напрямую. Так, в личном кабинете пользователя на портале Честный ЗНАК есть функция: «Вывод из оборота путем розничной продажи».

Как подготовиться к продажам новой розничной точке?

Оформить квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и установить ПО для работы с ней. Подходит УКЭП для сдачи отчетности. Зарегистрироваться в личном кабинете и заполнить профиль на ресурсе Честный ЗНАК. Заключить договоры с оператором-ЦРПТ, оператором ЭДО и оператором ОФД. Уточнить у поставщиков решений, требуется ли обновление кассового и учетного ПО для работы с молочной продукцией. Проверить чтение кодов сканером, при необходимости обновить прошивку. Подключить при необходимости сервис для упрощенной работы с маркировкой и контроля корректности чеков, переданных кодов

Платформа ОФД собрала все необходимые опции в одном личном кабинете. Вы можете поставить на учет или перерегистрировать кассу, проверить чеки и автоматически отправить сведения о выбытии маркированной продукции. А также изучать аналитику продаж, сдавать отчетность и обмениваться документами через ЭДО.

Как проходит проверка кода маркировки?

Раньше коды проверяли постфактум, когда некорректный чек уже попал в систему.

Теперь проверка кода маркировки проходит в три шага в онлайн-режиме, т. е. в момент сканирования.

Шаг 1. Проверяем формат код маркировки, наличие всех данных разделителей, проводим проверку наличия всех групп данных, согласно законодательству, по каждой товарной группе.

Шаг 2. Проверяем был ли эмитирован код маркировки.

Шаг 3. Проводим проверку крипто-подписи.

Если хотя бы одно условие не выполнено, то код маркировки считается некорректным.

Как в готовом чеке отразятся статусы прохождения проверок?

Покупатель сможет увидеть через статусы легальность товаров в бумажном и электронном чеке:

«М-» — код маркировки не подтвержден;

«М» — код маркировки не удалось проверить (например, пропала связь из-за технических причин)

«М+» — код маркировки подтвержден.

Если на кассе не считывается маркировка, что делать продавцу?

Такую продукцию нельзя продавать в розницу, иначе продавцу грозят серьезные штрафы по КоАП. Процесса перемаркировки для молочной продукции на сегодняшний день не существует.

Поэтому рекомендуем, во-первых, проверить целостность упаковки (возможно товар был поврежден на полке), а затем — если упаковка не имеет недостатков — связаться с производителем / поставщиком и урегулировать спор в претензионном порядке (через возврат продукции).

Как отражать выбытие молочной продукции, если она входит в состав блюд (для общепита)?

С сентября 2022 при переработке молочной продукции в блюда предприниматели должны подавать сведения в объемно-сортовом виде. Укажите, что списываете в собственное производство такой-то код товара в определенном количестве. Таким образом, это будет списание на производственные цели.

Как проводить продажи сыров, которые поступают в магазин цельным кругом (брусом), а для реализации их нарезают?

Сыр приходит на торговую точку, уже промаркированный поставщиком. При нарезке продавец должен сообщить в системе код маркировки и указать, что товар реализуется на развес.

Сама же нарезка не маркируется. И в кассовом чеке коды маркировки по такому товару не указываются.

Для магазина с сентября 2022 года добавится обязанность делать вывод кода маркировки цельного круга сыра путем прямой подачи сведений в систему.

У организации несколько обособленных подразделений. Нужно ли перемещение товаров между своими товарными точками фиксировать в системе?

Все перемещения в системе происходят по ИНН. Если у компании несколько торговых точек, которые отличаются только КПП, отражать движение маркированного товара в системе не нужно.

Какой штраф, если маркировка нанесена неверно?

С 1 декабря 2021 года, согласно статье 15.12 КоАП, если маркировку нанести, но сделать это неправильно (например, не включить в нее всю необходимую информацию или нанести код с ошибками), то штраф для ИП составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а для организаций от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.