ЭДО по цене пачки бумаги? Проверьте своего оператора в реестре ФНС

Реестр операторов ЭДО

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ от 29.10.2021 № ЕД-7-26/936@, которым ФНС утвердила Реестр операторов электронного документооборота.

Скачать реестр, чтобы проверить, есть ли в нем ваш оператор, можно на портале ФНС

Также в реестре можно посмотреть срок действия статуса оператора ЭДО для разных услуг:

Услуга 1: обеспечение обмена счетами-фактурами в системе прослеживаемости;

Услуга 2 : взаимодействие через ЭДО между коммерческими предприятиями, а также представителями бизнеса и контролирующими службами.

У реестровых записей есть срок действия. Операторов ЭДО, которые оказывают обе услуги одновременно, ФНС включает в аккредитованный список на 24 месяца, только одну услугу — на 18 месяцев.

Первично всех операторов ЭДО ФНС включила в реестр автоматически, но на ограниченный срок — 90 дней. Теперь до 1 июня 2022 года операторам ЭДО предстоит подтвердить соответствие установленным требованиям. А бизнесу важно отследить, чтобы оператор, с которым у него заключен договор, имел действующий статус.

Платформа ОФД, в числе первых вошла в новый реестр операторов ЭДО от ФНС. Организуйте ЭДО с контрагентами и госслужбами через наши сервисы: «Платформа ЭДО» и «Платформа Госотчет» — оцените, насколько это удобно.

Зачем бизнесу ЭДО

Электронный документооборот существенно экономит деньги. Весной 2022 года резко подскочили цены на бумагу, картриджи и краски для принтеров, услуги почты и курьерских служб.

Минимальная стоимость печати и отправки одного документа простым письмом через почту обойдется в 50 рублей (расходы на бумагу, печать документа на принтере, почтовая доставка). Если прибегнуть к курьерским услугам — стоимость серьезно вырастет. Бумажные документы требуют обработки, то есть рабочих рук, нужно платить зарплату. Бумажные архивы придется хранить и платить за лишние арендуемые площади. Или занимать собственные помещения, которые можно использовать гораздо рациональнее.

Стоимость отправки одного электронного документа в сервисе «Платформа ЭДО» — от 2,7 рублей. А входящие — бесплатно. Электронный архив не требует места. Не нужно компоновать, прошивать и каталогизировать документацию, обеспечивать ее хранение и отвлекать персонал для поиска определенного документа. Согласитесь, это действительно выгодно.

Но сокращение расходов — это еще не все преимущества ЭДО.

Внедрение электронного документооборота позволяет:

Сократить время на получение документов

Доставка почтой или курьером может занять несколько дней. Иногда — это критично. Документы могут понадобиться срочно для закрытия отчетного периода, корректного расчета налогов, ответа на требование контролирующих органов и т. д.

Облегчить труд бухгалтера

Формализованные документы проходят обязательную автоматическую проверку. В случае обнаружения ошибки система обязательно предупредит пользователя и покажет, что нужно исправить.

Предотвратить утерю документов и доступ к ним третьих лиц

Системы ЭДО создают несколько резервных копий каждого документа. Утеря исключена. Вы можете настроить аутентификацию и никто посторонний доступ к документам не получит.

ЭДО на год — по цене пачки бумаги

Подключить ЭДО несложно. Даже если ваш контрагент работает с другим оператором — есть роуминг: работайте со всеми партнерами без ограничений.

И сразу посчитайте, сколько вы сегодня тратите на бумагу. Например, средняя цена на пачку мелованной бумаги на популярных маркетплейсах в марте составляла 1200-1600 рублей. Сколько таких пачек бумаги вам нужно на год?

А теперь оцените, сколько стоят тарифы на ЭДО.

Самый популярный тариф «Платформа ЭДО»: 200 документов за 1 400 рублей. Срок действия лицензии после активации — 1 год.

Фактически, ЭДО на год — по цене пачки бумаги. Подключайте сервис «Платформа ЭДО» — экономьте время и ресурсы.