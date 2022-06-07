Календарь отчетности на 2 полугодие 2022

Декларация по налогу на прибыль

Кто сдает: в общем случае — организации, применяющие ОСНО.

Куда сдавать отчет: в налоговую инспекцию по месту регистрации бизнеса.

Актуальная форма декларации: утверждена приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 (в ред. Приказа ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869).

Самые последние новшества формы были связаны с изменением штрих-кодов, были добавлены строки для отражения инвестиционного вычета, учтены изменения порядка отражения дивидендов международных холдингов, добавлен новый признак налогоплательщика 20.

Срок сдачи отчета: до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Таким образом при ежеквартальном предоставлении отчета:

за первое полугодие 2022 г. декларацию по налогу на прибыль предоставляем до 28.07.2022 ;

за 9 месяцев 2022 г. — до 28.10.2022 ;

по результатам года — до 28.03.2023 .

При ежемесячной сдаче декларации на предстоящий отчет сроки следующие:

январь-июнь — до 28.07.2022;

январь-июль — до 29.08.2022;

январь-август — до 28.09.2022;

январь-сентябрь — до 28.10.2022;

январь-октябрь — до 28.11.2022;

январь-ноябрь — до 28.12.2022;

за 2022 — до 28.03.2022 .

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Декларация по НДС

Кто сдает: организации и ИП — плательщики НДС, и неплательщики, которые выставляли счета-фактуры с выделенным НДС.

Куда сдавать отчет: в налоговую инспекцию по месту нахождения организации, для ИП — по месту жительства.

Актуальная форма декларации: утверждена приказом ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149.

Изменения в форме отчетности применяются с отчета за 1 квартал 2022 и сводятся в основном к следующему: поменяли штрих-коды, добавили строку для отражения кода причин на право возмещать НДС в заявительном порядке, появились новые коды операций, освобожденных от НДС.

Срок сдачи отчета:

за 2 квартал декларацию по НДС сдаем до 25.07.2022 ;

по итогам 3 квартала — до 25.10.2022 ;

за 4 квартал — до 25.01.2023 .

Расчет 6-НДФЛ

Кто сдает: все, кто выплачивал доходы физическим лицам.

Куда сдавать отчет: в налоговую инспекцию по месту регистрации юридического лица, месту нахождения филиала, для ИП — по месту жительства.

Актуальная форма расчета: утверждена приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@. Форма действует с 1 января 2022 года.

Главной новацией формы расчета 6-НДФЛ стало то, что справка 2-НДФЛ перестала существовать в виде отдельного отчета и вошла в состав расчета 6-НДФЛ как приложение. Остальные изменения носят больше технический характер и сводятся к замене штрих-кодов, появлению новых полей для доходов высококвалифицированных специалистов и отражения размера зачета налога на прибыль предприятия при выплате дивидендов.

Срок сдачи отчета:

за полугодие сдаем расчет 6-НДФЛ до 01.08.2022 ;

по итогам 9 месяцев — до 31.10.2022 ;

за год — до 01.03.2023 .

Расчет по страховым взносам

Кто сдает: все, кто выплачивал доходы физическим лицам.

Куда сдавать отчет: в налоговую инспекцию по месту регистрации юридического лица, месту нахождения филиала, для ИП — по месту жительства.

Актуальная форма расчета: утвержденная приказом ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@. Впервые по ней отчитались в минувшем I квартале 2022 года.

Все изменения связаны в основном с переходом на прямые выплаты от ФСС. Убрали ОКВЭД с титульного листа, поле «признак выплат» тоже теперь отсутствует. Приложение 5.1 стало Приложением 3.

Срок сдачи отчета:

за полугодие — до 01.08.2022 .

по итогам 9 месяцев — до 31.10.2022 ;

за год — до 30.01.2023 .

Декларация по УСН

Кто сдает: организации и предприниматели, применяющие в качестве системы налогообложения УСН.

Куда сдавать отчет: в налоговую инспекцию по месту нахождения организации, для ИП — по месту жительства.

Актуальная форма декларации: утверждена приказом ФНС от 25 декабря 2020 года № ЕД-7-3/958@.

Изменение формы стало необходимым из-за введения переходного периода утраты права на УСН в 2021. Если организация или ИП превысили стандартные лимиты, то платили налог по более высоким ставкам: 8% вместо 6% на объекте «Доходы» и 20% вместо 15% на объекте «Доходы минус расходы».

Кроме того в новой форме предусмотрена возможность сослаться на код-обоснование применения сниженной ставки.

Срок сдачи отчета:

Отчет годовой и сдается по итогам 2022 года:

организации — до 31 03.2023 ;

ИП — до 02.05.2023 .

Отчеты в ПФР

Ежемесячно сдаем форму СЗВ-М до 15 числа месяца следующего за отчетным.

В отчетности за второй квартал и далее до конца 2022 года не пропускаем сроки сдачи:

за июнь — до 15.07.2022 ;

за июль — до 15.08.2022 ;

за август — до 15.09.2022 ;

за сентябрь — до 17.10.2022 ;

за октябрь — до 15.11.2022;

за ноябрь — до 15.12.2022 ;

за декабрь — до 16.01.2023 .

СЗВ-ТД при приеме на работу и увольнении предоставить нужно не позднее следующего рабочего дня после даты приказа. При других мероприятиях по кадрам сведения подаются ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

СЗВ-СТАЖ — годовая форма отчетности. За 2022 год надо отчитаться до 01.03.2023.

Отчетность в ФСС

В Фонд социального страхования предоставляется отчет по форме 4-ФСС ежеквартально:

за полугодие — до 20.07.2022 ;

за 9 месяцев — до 20.10.2022 ;

за год — до 20.01.2023 ,

если форма на бумаге.

При электронном способе подачи:

за полугодие — до 25.07.2022 ;

за 9 месяцев — до 25.10.2022 ;

за год — до 25.01.2023 ,

Важно! Таблицы 3 и 4 формы 4-ФСС в 2022 году не заполняются и не представляются. Это связано с повсеместным переходом на прямые выплаты застрахованным лицам. Более подробно об этом можно посмотреть в письме ФСС от 09.03.2021 года № 02-09-11/05-03-5777.

Формы отчетов в фонды пока остаются прежними. Однако грядут большие перемены и реформа страховых взносов, что несомненно получит свое отражение в отчетности. С 1 января 2023 года планируется объединение ПФР с ФСС в Социальный Фонд России. Информацию из пяти отчетов (СЗВ-М, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС) могут свести в одну форму.

Сведения о застрахованных лицах

Эти сведения ФСС обязал работодателей представлять в 2022 году.

Актуальная форма сведений: утверждена приказом ФСС от 04.02.2021 № 26 (Приложение № 2).

В форме указывают:

ФИО, дату рождения, СНИЛС, ИНН сотрудников;

сведения о документе, удостоверяющем личность;

сведения о месте регистрации (фактического пребывания);

реквизиты для выплаты причитающихся пособий;

с 31 мая 2022 — пол застрахованного лица.

Сотрудники обязаны сообщать работодателю указанные сведения при трудоустройстве, а также в случае изменения предоставленных ранее данных. Работодатель в свою очередь в трехдневный срок направляет сведения в ФСС.

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Перенос сроков уплаты налогов и взносов в 2022 году

В рамках мер поддержки бизнеса произвели перенос уплаты страховых взносов и налога при УСН.

Правительство продлило на 6 месяцев срок уплаты единого налога при УСН за 2021 год и авансового платежа при УСН за 1-й кв. 2022 года для организаций и предпринимателей, занятых определенными видами деятельности. Перечень ОКВЭД приведен в постановлении от 30.03.2022 № 512.

Сумму налога за год можно разбить на 6 частей и перечислять их в бюджет постепенно.

Так, организации могут внести первую часть (1/6 суммы налога) не позднее 31.10.2022, следующую 1/6 часть суммы налога — не позднее 30.11.2022 и так далее.

Предприниматели — 1/6 суммы налога не позднее 30.11.2022, затем 1/6 суммы налога не позднее 31.12.2022 и так далее до полного расчета.

Аванс по УСН за 1-й кв. 2022 года уплачивается организациями и предпринимателями в размере 1/6 аванса не позднее 30.11.2022, 1/6 аванса не позднее 31.12.2022 и так далее до полной уплаты.

Уплата страховых взносов перенесена на следующие даты для организаций и ИП, занятых определенными видами деятельности (проверить ОКВЭД можно в постановление Правительства от 29.04.2022 № 776):

за апрель 2022 — до 15.05.2023 ;

за май 2022 — до 15.06.2023 ;

за июнь 2022 — до 17.07.2023 ;

за июль 2022 — до 15.08.2023 ;

за август 2022 — до 15.09.2023 ;

за сентябрь 2022 — до 16.10.2023 .

1% с дохода ИП превышающего 300 тысяч рублей за 2021 год в ПФР можно перечислить до 03.07.2023, если вид деятельности ИП попадает в перечень из постановления № 776.

Автоматическая упрощенка (АУСН)

Калужская область и Республика Татарстан, а также Москва и Московская область стали полигоном для проведения эксперимента по внедрению нового налогового режима. С 1 июля 2022 года перейти на АУСН могут новые организации и ИП, для действующих субъектов бизнеса есть возможность определиться и присоединиться к эксперименту с 1 января 2023 года.

До конца года есть время взвесить все «за» и «против». Смысл нового налогового режима следующий: ФНС ведет учет самостоятельно — на основании данных, предоставленных уполномоченными банками и контрольно-кассовой техникой (через ОФД).

Выездные проверки тем самым исключаются. На АУСН действуют повышенные налоговые ставки: 8% с доходов и 20% при базе «доходы минус расходы». Есть ограничения: не более 5 работников и доход не должен превышать 60 млн руб. в год.

﻿Единый налоговый платеж

С 1 июля 2022 года компании и ИП, которые подали уведомление до 4 мая, смогут применять единый налоговый платеж. Остальные — с 01.01.2023.

Смысл единого налогового платежа заключается в том, что компании не придется определять нужный КБК для каждой налоговой платежки. Инспекторы спишут нужные суммы в уплату тех или иных налогов, взносов, пеней и штрафов.

Итог

Таким образом при подготовке отчетности за второй квартал 2022 применяем формы, используемые при предыдущей отчетности за первый квартал 2022 с учетом изменений. При приеме сотрудников не забываем о сжатых сроках предоставления формы СЗВ-ТД (не позже следующего дня за днем приема) в ПФР и «Сведений о застрахованных лицах» (3 дня) в ФСС.