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Проверьте ФФД на кассе. Что нового в маркировке?

Изменений по применению ККТ и ОФД уже не так много, как было раньше, но следить за ними предпринимателям и бухгалтерам порой все так же некогда. Отсюда нарушения и штрафы. Собрали для вас обзор о свежих изменениях в ФФД и маркировке.

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Проверьте ФФД на кассе. Что нового в маркировке?

Новый формат фискальных документов

Проверьте, какой ФФД сейчас на вашей кассе. Есть только 4 варианта:

  • ФФД 1.0.

ФФД 1.0 не используется с 1 января 2019 года. Вряд ли такой есть на вашей ККТ.

  • ФФД 1.05.

Это пока самый распространенный вариант ФФД — для большинства бизнесов его достаточно, чтобы соблюсти законодательство по применению контрольно-кассовой техники.

  • ФФД 1.1.

В формате фискальных документов 1.1 больше полей, печатаемых на чеках и передаваемых в ФНС.

  • ФФД 1.2.
Данный формат является обязательным для тех, кто продает маркированные товары. Учитывая, что под маркировку попадает все больше продукции, а Минпромторг уже рассматривает старт экспериментов по маркировке консервов, детских товаров, электроники и т. д., то переход на новый ФФД вскоре может коснуться еще большего числа предпринимателей и магазинов.

В ФФД 1.2 автоматически производятся операции по:

  • созданию запроса о коде маркировки;
  • отправке уведомлений о реализации маркированных товаров;
  • формированию квитанций в уведомлении.

Для ФФД 1.2 в чек также добавлены дополнительные реквизиты:

  • Операционный реквизит чека (в электронном формате чека): дата и время операции, идентификатор операции и данные операции.
  • Отраслевой реквизит чека. Обязательный для товаров с маркировкой.
  • Сведения о покупателе. Обязательны для электронного формата чека, когда это необходимо по нормам 54-ФЗ: при расчетах между юридическими лицами / ИП, при страховых выплатах и выплатах выигрыша.

Сейчас при замене фискального накопителя по причине окончания срока действия или смены реквизитов организации можно приобрести только ФН-1.1М, который поддерживает работу с ФФД 1.2.

Платформа ОФД полностью поддерживает ФФД 1.2. Комплекс услуг по работе с онлайн-кассами в одном месте: покупка фискального накопителя и оформление договора на передачу фискальных данных в налоговую. Почти 30% касс в России работают с Платформой ОФД.

Нововведения в маркировке: новые сроки

Постановлением Правительства № 477 от 26.03.2022 были изменены сроки обязательной маркировки для некоторых групп товаров.

Маркировка упакованной питьевой воды

Для организаций и ИП, занимающихся розничной торговлей:

  • срок обязательной маркировки бутилированной воды и подачи сведений в систему «Честный ЗНАК» перенесен на 1 марта 2023 года;
  • срок передачи сведений о выводе товара из оборота (не для дальнейшей реализации) отложен до 30 ноября 2023 года.

Маркировка молочной продукции

Предыдущие сроки по обязательной регистрации выбытия маркированной продукции через кассу были с 20 января 2022 года (для продукции со сроком годности до 40 дней) и с 1 июня 2022 года (для продукции со сроком больше 40 дней). Данные сроки отложены:

  • для продукции, хранящейся до 40 дней, новый срок — 1 сентября 2022 года;
  • для продукции, хранящейся больше 40 дней, новый срок — тоже 1 сентября 2022 года.

Для молочной продукции, произведенной фермерскими или крестьянскими хозяйствами, также определен новый срок обязательной маркировки — 1 декабря 2023 года (ранее срок был 1 декабря 2022 года).

Если молочная продукция выводится из оборота в целях дальнейшего использования, а не продажи, то в данном случае сроки передачи данных в систему отложены на 30 ноября 2023 года.

Молочная продукция, которая не подлежит обязательной маркировке:

  • продукция с массой нетто до 30 г включительно;
  • продукция, упакованная непромышленным способом на розничных предприятиях;
  • детское питание, предназначенное для детей до трехх лет;
  • диетическое, лечебное и профилактическое питание.

Предприятия, работающие в сфере HoReCa, будут обязаны передавать сведения в систему «Честный ЗНАК» о выбытии молочной продукции и воды из оборота с 1 декабря 2023 года. До этого времени это входит в обязанности поставщиков.

Сервис Учёт марок от Платформы ОФД — это работа с маркировкой товаров в режиме одного окна по всем требованиям законодательства. Сервис работает с любой ККТ.

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Маркировка велосипедов

Ранее были определены сроки обязательной маркировки велосипедов — до 1 марта 2022 года. Сейчас же у производителей велосипедов есть еще почти год — срок перенесли на март 2023 года.

Сводная таблица по перенесенным срокам маркировки:

Маркировка других товаров

На данный момент проходят эксперименты по маркировке следующих товаров:

  • БАДЫ (окончание эксперимента 31 августа 2022 года);
  • антисептики (окончание — 31 августа 2022 года);
  • пиво (срок окончания эксперимента перенесен, новая дата окончания эксперимента — 23 февраля 2023 года);
  • электронные сигареты и никотиносодержашие жидкости (срок окончания эксперимента — 28 февраля 2023 года).

Планировалось начать эксперименты по маркировке:

  • отдельных видов алкогольной продукции, в том числе вина;
  • рыбных, мясных, овощных и фруктовых консервов;
  • кормов для домашних животных;
  • детской воды;
  • соков, соковой продукции и другой безалкогольной продукции;
  • некоторых видов игрушек (краски, пластилин, куклы, настольные игры и др.).

Но проведение новых экспериментов по маркировке временно приостановлено.

Мы внимательно следим за новостями о маркировке — читайте наш блог и будьте в курсе последних нововведений.

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