Проверьте ФФД на кассе. Что нового в маркировке?

Новый формат фискальных документов
Проверьте, какой ФФД сейчас на вашей кассе. Есть только 4 варианта:
- ФФД 1.0.
ФФД 1.0 не используется с 1 января 2019 года. Вряд ли такой есть на вашей ККТ.
- ФФД 1.05.
Это пока самый распространенный вариант ФФД — для большинства бизнесов его достаточно, чтобы соблюсти законодательство по применению контрольно-кассовой техники.
- ФФД 1.1.
В формате фискальных документов 1.1 больше полей, печатаемых на чеках и передаваемых в ФНС.
- ФФД 1.2.
В ФФД 1.2 автоматически производятся операции по:
- созданию запроса о коде маркировки;
- отправке уведомлений о реализации маркированных товаров;
- формированию квитанций в уведомлении.
Для ФФД 1.2 в чек также добавлены дополнительные реквизиты:
- Операционный реквизит чека (в электронном формате чека): дата и время операции, идентификатор операции и данные операции.
- Отраслевой реквизит чека. Обязательный для товаров с маркировкой.
- Сведения о покупателе. Обязательны для электронного формата чека, когда это необходимо по нормам 54-ФЗ: при расчетах между юридическими лицами / ИП, при страховых выплатах и выплатах выигрыша.
Сейчас при замене фискального накопителя по причине окончания срока действия или смены реквизитов организации можно приобрести только ФН-1.1М, который поддерживает работу с ФФД 1.2.
Платформа ОФД полностью поддерживает ФФД 1.2. Комплекс услуг по работе с онлайн-кассами в одном месте: покупка фискального накопителя и оформление договора на передачу фискальных данных в налоговую. Почти 30% касс в России работают с Платформой ОФД.
Нововведения в маркировке: новые сроки
Постановлением Правительства № 477 от 26.03.2022 были изменены сроки обязательной маркировки для некоторых групп товаров.
Маркировка упакованной питьевой воды
Для организаций и ИП, занимающихся розничной торговлей:
- срок обязательной маркировки бутилированной воды и подачи сведений в систему «Честный ЗНАК» перенесен на 1 марта 2023 года;
- срок передачи сведений о выводе товара из оборота (не для дальнейшей реализации) отложен до 30 ноября 2023 года.
Маркировка молочной продукции
Предыдущие сроки по обязательной регистрации выбытия маркированной продукции через кассу были с 20 января 2022 года (для продукции со сроком годности до 40 дней) и с 1 июня 2022 года (для продукции со сроком больше 40 дней). Данные сроки отложены:
- для продукции, хранящейся до 40 дней, новый срок — 1 сентября 2022 года;
- для продукции, хранящейся больше 40 дней, новый срок — тоже 1 сентября 2022 года.
Для молочной продукции, произведенной фермерскими или крестьянскими хозяйствами, также определен новый срок обязательной маркировки — 1 декабря 2023 года (ранее срок был 1 декабря 2022 года).
Если молочная продукция выводится из оборота в целях дальнейшего использования, а не продажи, то в данном случае сроки передачи данных в систему отложены на 30 ноября 2023 года.
Молочная продукция, которая не подлежит обязательной маркировке:
- продукция с массой нетто до 30 г включительно;
- продукция, упакованная непромышленным способом на розничных предприятиях;
- детское питание, предназначенное для детей до трехх лет;
- диетическое, лечебное и профилактическое питание.
Предприятия, работающие в сфере HoReCa, будут обязаны передавать сведения в систему «Честный ЗНАК» о выбытии молочной продукции и воды из оборота с 1 декабря 2023 года. До этого времени это входит в обязанности поставщиков.
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Маркировка велосипедов
Ранее были определены сроки обязательной маркировки велосипедов — до 1 марта 2022 года. Сейчас же у производителей велосипедов есть еще почти год — срок перенесли на март 2023 года.
Сводная таблица по перенесенным срокам маркировки:
Маркировка других товаров
На данный момент проходят эксперименты по маркировке следующих товаров:
- БАДЫ (окончание эксперимента 31 августа 2022 года);
- антисептики (окончание — 31 августа 2022 года);
- пиво (срок окончания эксперимента перенесен, новая дата окончания эксперимента — 23 февраля 2023 года);
- электронные сигареты и никотиносодержашие жидкости (срок окончания эксперимента — 28 февраля 2023 года).
Планировалось начать эксперименты по маркировке:
- отдельных видов алкогольной продукции, в том числе вина;
- рыбных, мясных, овощных и фруктовых консервов;
- кормов для домашних животных;
- детской воды;
- соков, соковой продукции и другой безалкогольной продукции;
- некоторых видов игрушек (краски, пластилин, куклы, настольные игры и др.).
Но проведение новых экспериментов по маркировке временно приостановлено.
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