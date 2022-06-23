Проверьте ФФД на кассе. Что нового в маркировке?

Новый формат фискальных документов

Проверьте, какой ФФД сейчас на вашей кассе. Есть только 4 варианта:

ФФД 1.0.

ФФД 1.0 не используется с 1 января 2019 года. Вряд ли такой есть на вашей ККТ.

ФФД 1.05.

Это пока самый распространенный вариант ФФД — для большинства бизнесов его достаточно, чтобы соблюсти законодательство по применению контрольно-кассовой техники.

ФФД 1.1.

В формате фискальных документов 1.1 больше полей, печатаемых на чеках и передаваемых в ФНС.

ФФД 1.2.

Данный формат является обязательным для тех, кто продает маркированные товары. Учитывая, что под маркировку попадает все больше продукции, а Минпромторг уже рассматривает старт экспериментов по маркировке консервов, детских товаров, электроники и т. д., то переход на новый ФФД вскоре может коснуться еще большего числа предпринимателей и магазинов.

В ФФД 1.2 автоматически производятся операции по:

созданию запроса о коде маркировки;

отправке уведомлений о реализации маркированных товаров;

формированию квитанций в уведомлении.

Для ФФД 1.2 в чек также добавлены дополнительные реквизиты:

Операционный реквизит чека (в электронном формате чека): дата и время операции, идентификатор операции и данные операции.

Отраслевой реквизит чека . Обязательный для товаров с маркировкой.

Сведения о покупателе . Обязательны для электронного формата чека, когда это необходимо по нормам 54-ФЗ: при расчетах между юридическими лицами / ИП, при страховых выплатах и выплатах выигрыша.

Сейчас при замене фискального накопителя по причине окончания срока действия или смены реквизитов организации можно приобрести только ФН-1.1М, который поддерживает работу с ФФД 1.2.

Платформа ОФД полностью поддерживает ФФД 1.2. Комплекс услуг по работе с онлайн-кассами в одном месте: покупка фискального накопителя и оформление договора на передачу фискальных данных в налоговую. Почти 30% касс в России работают с Платформой ОФД.

Нововведения в маркировке: новые сроки

Постановлением Правительства № 477 от 26.03.2022 были изменены сроки обязательной маркировки для некоторых групп товаров.

Маркировка упакованной питьевой воды

Для организаций и ИП, занимающихся розничной торговлей:

срок обязательной маркировки бутилированной воды и подачи сведений в систему «Честный ЗНАК» перенесен на 1 марта 2023 года;

срок передачи сведений о выводе товара из оборота ( не для дальнейшей реализации ) отложен до 30 ноября 2023 года.

Маркировка молочной продукции

Предыдущие сроки по обязательной регистрации выбытия маркированной продукции через кассу были с 20 января 2022 года (для продукции со сроком годности до 40 дней) и с 1 июня 2022 года (для продукции со сроком больше 40 дней). Данные сроки отложены:

для продукции, хранящейся до 40 дней, новый срок — 1 сентября 2022 года;

для продукции, хранящейся больше 40 дней, новый срок — тоже 1 сентября 2022 года .

Для молочной продукции, произведенной фермерскими или крестьянскими хозяйствами, также определен новый срок обязательной маркировки — 1 декабря 2023 года (ранее срок был 1 декабря 2022 года).

Если молочная продукция выводится из оборота в целях дальнейшего использования, а не продажи, то в данном случае сроки передачи данных в систему отложены на 30 ноября 2023 года.

Молочная продукция, которая не подлежит обязательной маркировке:

продукция с массой нетто до 30 г включительно;

продукция, упакованная непромышленным способом на розничных предприятиях;

детское питание, предназначенное для детей до трехх лет;

диетическое, лечебное и профилактическое питание.

Предприятия, работающие в сфере HoReCa, будут обязаны передавать сведения в систему «Честный ЗНАК» о выбытии молочной продукции и воды из оборота с 1 декабря 2023 года. До этого времени это входит в обязанности поставщиков.

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Маркировка велосипедов

Ранее были определены сроки обязательной маркировки велосипедов — до 1 марта 2022 года. Сейчас же у производителей велосипедов есть еще почти год — срок перенесли на март 2023 года.

Сводная таблица по перенесенным срокам маркировки:

Маркировка других товаров

На данный момент проходят эксперименты по маркировке следующих товаров:

БАДЫ ( окончание эксперимента 31 августа 2022 года );

окончание эксперимента 31 августа 2022 года антисептики ( окончание — 31 августа 2022 года );

окончание — 31 августа 2022 года пиво ( срок окончания эксперимента перенесен, новая дата окончания эксперимента — 23 февраля 2023 года );

срок окончания эксперимента перенесен, новая дата окончания эксперимента — 23 февраля 2023 года электронные сигареты и никотиносодержашие жидкости ( срок окончания эксперимента — 28 февраля 2023 года ).

Планировалось начать эксперименты по маркировке:

отдельных видов алкогольной продукции, в том числе вина;

рыбных, мясных, овощных и фруктовых консервов;

кормов для домашних животных;

детской воды;

соков, соковой продукции и другой безалкогольной продукции;

некоторых видов игрушек ( краски, пластилин, куклы, настольные игры и др. ).

Но проведение новых экспериментов по маркировке временно приостановлено.

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