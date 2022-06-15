В эксперименте по маркировке еды и алкоголя примут участие добровольцы

Обращение с предложением начать в этом году добровольные эксперименты по маркировке новых товарных групп направил в правительство замминистра промышленности и торговли Василий Шпак, узнали «Ведомости».

Маркировка необходима для контроля за рынком в условиях легализации параллельного импорта и для смягчения требований по оценке качества товаров.

Маркировка также будет предоставлять продавцам более оперативную информацию о ценах и товарных рынках. Другие инструменты контроля пока не обладают такими возможностями.

Эксперименты носят добровольный характер и не требуют от участников финансовых затрат, так как плата за код маркировки не взимается.

Бесплатное оборудование на время эксперимента предоставляет оператор.