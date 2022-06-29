Тренды госконтроля и зачем предпринимателю ОФД. Часть 1

Эту статью смело можно забрать себе в избранное, ведь мы собрали самые важные тренды государственного контроля на 2022 год.

Нормативные акты по ККТ

Есть три главных документа, которые регулируют применение контрольно-кассовой техники:

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Приказ ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию». Протокол информационного обмена между ТС ОФД и АИС ФНС России — отдельно для разных версий ФФД 1.05, 1.1, 1.2.

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Новые правила проверок ККТ

Правила проведения проверок по применению контрольно-кассовой техники регламентируются следующими нормативными актами:

Федеральный закон от 11.06.2021 № 170-ФЗ. Постановление Правительства от 28.02.2022 № 272. Приказ Минфина от 01.03.2022 № 27н. Приказ Минфина от 01.03.2022 № 81.

Госконтроль предусматривает проведение мероприятий двух видов:

1. Профилактические, в которые входят:

Обобщение правоприменительной практики — ежегодно на сайте ФНС публикуется доклад, который может посмотреть любой налогоплательщик.

Информирование — с новостями налогообложения и обновлениями в законодательстве каждый предприниматель может ознакомиться на сайте ФНС, в СМИ, при личном визите в отделение ФНС или в личном кабинете налогоплательщика.

Объявление предостережения — при обнаружении нарушений или предпосылок к ним ( например, незавершенная регистрация ККТ или окончание срока действия ФН ) налоговая служба предложит принять меры по соблюдению обязательных требований.

например, незавершенная регистрация ККТ или окончание срока действия ФН Консультирование — при возникновении вопроса всегда можно обратиться в ФНС лично по адресу территориального отделения, по телефону или во время контрольной проверки.

Профилактический визит — представители ФНС могут прийти по месту ведения деятельности для проведения профилактической беседы или назначить встречу по видеосвязи.

2. Контрольные, в которые входят:

Контрольная закупка — представитель ФНС обращается в качестве «тайного покупателя», проводит тест-ситуацию и обращает внимание на соблюдение всех требований применения онлайн-касс.

Документарная проверка — сотрудники налоговой службы могут запросить документы или объяснения, подтверждающие соблюдение законодательства ( например, книгу доходов и расходов ). Их нужно предоставлять строго в установленный срок.

например, книгу доходов и расходов Наблюдение за соблюдением обязательных требований — проведение анализа данных получаемых из любых источников: данные АИС Налог 3, база ОФД, сведения из Интернета, использование ТС фиксации нарушений с функциями: фото- и киносъемки, видео- и аудиозаписи.

Выездное обследование — осмотр места ведения деятельности.

Выездная внеплановая проверка — осмотр, опрос, истребование документов, получение письменных объяснений, экспертиза, эксперимент. Такая проверка проводится без предупреждения предпринимателя.

Изменения в правилах проверки ККТ

Важно знать, что правила проведения проверок применения ККТ изменились с 01.03.2022:

Плановые проверки отменены! Но внеплановые сохранились, поэтому налоговые служащие все также могут посетить предпринимателя по месту ведения деятельности.

О проведении внеплановой проверки служащие ФНС не уведомляют предпринимателя — визит проводится неожиданно, чтобы проверить правильность применения ККТ на постоянной основе.

Проверки могут проводиться в любом месте, в том числе и в жилых помещениях — контрольные мероприятия проводятся на месте установки онлайн-кассы.

Но все не так страшно: представители налоговой службы делают упор на проведение профилактических мероприятий, т. е. стремятся к тому, чтобы предприниматели были в курсе изменений в законодательстве и самостоятельно выполняли требования, без назначения дополнительных штрафных санкций.

Проведение контрольных мероприятий может быть назначено в следующих случаях:

1. Жалобы покупателей (например, не выдан чек или отсутствие чека на сайте ФНС).

Проверьте чек прямо на сайте «Платформа ОФД». Перейти к проверке.

2. Автоматический анализ базы АИС ФНС, в которой срабатывают индикаторы риска. На данный момент утвержден один индикатор: отсутствие передачи данных с ККТ в течение 60 дней.

Планируемые индикаторы:

Аномальность ошибок в фискальных документах ( не пройден форматно-логистический контроль ) — перспектива разрыва связи с ККТ.

не пройден форматно-логистический контроль Отсутствие перерегистрации кассы в установленных случаях ( смена адреса, переход из автономного режима в режим передачи данных и другое ).

смена адреса, переход из автономного режима в режим передачи данных и другое Неснятие с учёта ККТ по окончании срока действия ФН.

Как избежать внеплановых проверок?

С одной стороны ответ прост — четко соблюдать законодательство о применении ККТ.

Но на практике причины ошибок могут быть разными. Например, человеческий фактор. Тогда можно посоветовать перепроверять себя, чтобы выявлять нарушения раньше служащих налоговой.

В этом поможет Личный кабинет ОФД.

Ведь проведение контрольных мероприятий означает, что представители налоговой службы уже выявили нарушение в ведении деятельности, а проверка только докажет имеющиеся нарушения.

Итак, как сервисы ОФД облегчат жизнь предпринимателю?

1. При пользовании сервисами ОФД пользователь ККТ может самостоятельно проводить регулярную сверку отчетов, а при выявлении отклонений — своевременно уточнять свои налоговые обязательства. Это делается с помощью уточненной отчетности либо корректировкой фискального документа.

Как исправить некорректный чек мы рассказывали в статье.

База по ФД (фискальным документам) — официально используется налоговыми органами для сверки показателей по выручке с отчетностью, поэтому этот источник достоверный — вы будете пользоваться той же базой, что и налоговики.

Фискальные документы можно отслеживать в мобильном приложении. «Платформа ОФД» поможет разобраться в продажах и аналитике. Скачать приложение.

2. Сервисы Платформы ОФД позволят подготовить бизнес и быстрее других разобраться в нововведениях по применению ККТ: например, планируется расширение сферы обязательности применения касс, прошел первое чтение «законопроект о рынках» (новые обязательства для управляющих компаний, новые пользователи ККТ, новая административная ответственность для всех).

Да, законопроекты еще не приняты. Но введение планируется, на конец 2022 — начало 2023 года. Потенциальным пользователям онлайн-касс нужно уже сейчас подключаться к системе применения ККТ. Это позволит успеть понять все процессы, связанные с использованием касс, а также законодательные требования в этой сфере.

3. Сервисы ОФД сэкономят время, деньги и лишние нервы в процессе доказательства налоговой правильности операций и отчетов. Походов в ИФНС можно будет вообще избежать.

Сейчас ведется масштабная автоматизация и оцифровка базовых процессов контроля над соблюдением требований законодательства о применении ККТ, в том числе:

использование ФНС в режиме 24/7 автоматизированной системы по мониторингу работы касс;

удаленный доступ налоговых органов к ККТ, к базе данных ОФД;

ведение фото и видеофиксации и другое.

Возможно, появится система автоматического предупреждения или штрафов на основании зафиксированных нарушений.

Сервисы ОФД помогут избежать назначения санкций — вы сможете осуществлять постоянный мониторинг данных с ККТ через ОФД.

Временную отмену плановых проверок нужно использовать для пользы — укрепите свои знания в сфере законодательства о применении ККТ, проверьте правильность операций и отработайте сценарии исправления возможных допускаемых нарушений.

По нарушениям в сфере ККТ установлен срок исковой давности — один год, поэтому важно проверять сейчас все проведенные операции, чтобы потом при возобновлении проверок не обнаружились нарушения.

В следующем материале рассмотрим, какие конкретно инструменты ОФД позволяют предотвратить нарушения и уберечь бизнес от наступления негативных последствий!