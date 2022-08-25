Автоматизация учета

Электронная КУДиР. Зачем она вам нужна?

Бизнес постепенно автоматизирует многие процессы, следуя законодательным нормам или по собственной инициативе. Развиваются электронная отчетность и документооборот. Но еще много направлений, где можно и нужно упрощать работу, в первую очередь — индивидуальным предпринимателям. Расскажем, зачем вашему бизнесу электронная КУДиР.

Версия для печати
Электронная КУДиР. Зачем она вам нужна?

Тренды госконтроля стимулируют переход бизнеса от «бумаги» в онлайн. Быстро растет объем электронных документов. Уже работает ЭДО с ФСС по назначению и выплате больничных, подача электронной отчетности в госслужбы (если число работников выше лимита для подачи отчетности на бумаге), ЭДО по маркировке и прослеживаемым товарам.

Для повседневной работы тоже удобнее пользоваться различными программами и сервисами автоматизации. В конечно итоге все равно многие данные придется переводить в электронный вид.

КУДиР нет обязанности заполнять электронно, даже сдавать ее, как, например, декларацию, не требуется. Но ФНС может в любой момент запросить у вас книгу для проверки. Сравнивать будут доходы по кассе и банку, а для подтверждения расходов могут попросить представить первичные документы.

Штрафы за нарушенияощутимые, особенно для малого бизнеса:

  • Если вы не вели КУДиР или указали в ней неверные данные — штраф от 10 000 до 30 000 рублей.
  • Если при расчете налога по книге ошиблись и недоплатили, то придется не только погасить недоимку, но и заплатить штраф 20% от суммы неуплаченного налога.

Заполняйте КУДиР автоматически и без ошибок через сервис Электронная КУДиР от Платформы ОФД.

Кто и зачем ведет КУДиР

КУДиР должны вести:

  • ИП на УСН, патенте, ЕСХН и ОСНО.
  • Юридические лица на УСН.

Форма и разделы, которые нужно заполнять, зависят от системы налогообложения.

Подробнее про правила заполнения мы рассказывали в этой статье.

Вести КУДиР необходимо всем, хоть и не требуется ее предоставлять в ИФНС по итогам налогового периода. Обратите внимание, что сравнивать данные по КУДиР будут не только с доходами и расходами, но еще и с данными, представленными в декларации.

К примеру, в КУДиР для УСН есть раздел, где указываются суммы страховых взносов, и если вы указали там неверную сумму или вообще не заполнили раздел, ФНС может попросить вас уточнить — почему данные книги и декларации (в которой взносы есть) расходятся? Возможно придется признать, что вы раздел пропустили, а за неверное заполнение КУДиР может грозить штраф.

Заполнять книгу нужно по мере осуществления операций, в хронологическом порядке, и одну книгу ведут по всей организации или ИП. Например, у вас несколько торговых точек, или одна точка — большой магазин, но в нем несколько касс. Книгу нужно вести общую. При этом следить, все ли внесли и насколько правильно, бывает трудно.

Чаще всего ошибки в заполнении КУДиР связаны с невнимательностью. Например, указываете всю сумму выручки за день, которая включает и продажи за наличные и по картам, а затем второй раз показываете выручку, используя уже выписку банка.

С Электронной КУДиР вы защищены от таких ошибок. Сервис собирает данные из ОФД и банковских счетов и заполняет книгу так, как надо.

Это гарантирует:

  • Внесение данных в полном объеме: ничего не будет пропущено или забыто. Ведь при совершении операций с помощью ОФД все доходы передаются в ФНС.
  • Исключение несоответствия сумм операций.
  • Избежание возможных штрафов от ИФНС: книга заполнена в соответствии с законодательством.

Есть вопросы по КУДиР и ее электронному заполнению? База знаний «Платформа ОФД» поможет разобраться. Здесь также собраны ответы на популярные вопросы по работе с ККТ и маркировкой.

Что может сервис «КУДиР»?

  1. Автоматическое заполнение: из ОФД данные выгружаются самостоятельно, из банковских выписок — после загрузки выписок в сервис из программы 1С.
  2. Возможность редактирования данных: удаление, изменение, добавление. Отдельно заверять корректировки не нужно. Эта функция может быть полезна, например, при расчете наличными или при временном отсутствии интернет-соединения.
  3. Определение типов операций в банковской выписке: приход или расход.
  4. Распечатка книги. Например, по требованию налоговой или окончании налогового периода. Книга выгружается в удобном Excel-формате.
  5. Автоматическое формирование годовой декларации по УСН: помогает экономить время и исключить ошибки при заполнении.
  6. Обновление формы КУДиР автоматически: данные в сервисе всегда соответствуют последним нововведениям в законодательстве. Даже если вы упустили изменения, сервис все равно сделает верно — за вас.
  7. Надежная защита данных: вся ответственность за сохранность лежит на компании «Платформа ОФД».

Обращаем внимание, что даже при заполнении КУДиР в электронном формате ее необходимораспечатывать, сшивать, пронумеровывать и подписывать по окончании налогового периода, чтобы книга считалась действительной.

При подключении сервиса Электронная КУДиР в течение года данные текущего отчетного периода (с 1 января) подгрузятся из ОФД автоматически. Более ранние периоды не используются.

Кому нужна электронная КУДиР?

Электронная КУДиР будет полезна:

  • ИП на патенте для контроля суммы доходов — важная величина для возможности применения ПСН.
  • ИП и ООО на УСН — для контроля доходов, которые влияют на право применения УСН, и для определения налоговой базы по объектам, подлежащим налогообложению.
  • Предпринимателям на АУСН или тем, кто планирует переход на АУСН.

Как подключить сервис Электронная КУДиР? Смотрите в инструкции по ссылке.

Зачем электронная КУДиР на АУСН?

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — специальный налоговый режим, при котором расчет налога производится автоматически, а сдача отчетности практически отменена.

До 31 декабря 2027 года АУСН является экспериментальной программой в четырех регионах (Москва, Московская область, Калужская область, республика Татарстан).

В требованиях для подключения к АУСН нет обязанности ведения книги учета доходов и расходов. Даже, наоборот, прописано, что предпринимателям на этом режиме не нужно вести КУДиР.

Почему же рекомендуется ее вести?

  • Тем, кто рассматривает возможность перехода на АУСН по «доходам», это поможет в подсчете доходов — ведь они на АУСН считаются практически так же, как на АУСН, для расчета берутся поступления на счет и по онлайн-кассам.

Это поможет вам увидеть свою вероятную налогооблагаемую базу глазами налоговиков и определиться, нужно ли переходить на данную систему налогообложения.

  • Тем, кто уже применяет АУСН, электронная КУДиР дает возможность проверить точность подсчета доходной части и сравнить их с суммами, которые учитывает ФНС. Это дополнительный способ контроля.

Автоматизация прочно закрепилась в бизнесе — уже мало кто выбирает ведение документов только на бумаге или рассчитывает налоги вручную. Электронные сервисы могут максимально разгрузить руководителя и бухгалтера от решения текущих задач и освободить время для развития дела.

Платформа ОФД
Платформа ОФД
Просто, доступно, надежно

Зарплата

Перечислять зарплату сотрудникам можно будет по номеру телефона без указания их банковского счета

Несколько банков сейчас тестируют новый механизм зачисления зарплаты через систему быстрых платежей по платежному идентификатору работника. При этом работодатель даже не будет знать, в какой банк и на какой счет в конечном итоге поступит зарплата.

Транспортный налог

ЮК Лекс Альянс доказала налоговым органам, что Bentley Continental GT 2008 года — это не роскошь

Наш Доверитель, физическое лицо, приобрел в сентябре 2014 года а/м Bentley Continental GT 2008 года выпуска с двигателем мощностью 560 л.с. За 2014 год налог был начислен без повышающих коэффициентов, а в уведомлении за 2015 год уже был применен коэффициент «3» и сумма налога выросла с 84 тыс. руб. до 252 тыс. руб.

ЮК Лекс Альянс доказала налоговым органам, что Bentley Continental GT 2008 года — это не роскошь

Повышение квалификации

Подотчет, командировки

Выплата суточных по России и за границей. Что надо знать бухгалтеру

С одной стороны частным работодателям предоставлен полный карт-бланш в вопросе величины суточных, с другой — в налоговом учете эти расходы нормированы. Но это не значит, что нужно балансировать на грани.

Выплата суточных по России и за границей. Что надо знать бухгалтеру

Мероприятия

Разместить

Безвозмездная передача недвижимости. Когда она действительно безвозмездна

В письме Минфина от 03.08.2022 № 03-07-11/74909 чиновники напомнили, что передача недвижимости в безвозмездное пользование «карается» дополнительными налоговыми начислениями. Поэтому рекомендуем при нестандартных условиях передачи убедиться, что сделка действительно возмездна.

Безвозмездная передача недвижимости. Когда она действительно безвозмездна
Пенсии

Узнать размер своей будущей пенсии можно в ПФР. Готовы правила выдачи этой информации

Мужчины и женщины в возрасте 45 и 40 лет соответственно через Госуслуги получат от ПФР сообщения о размере будущей пенсии и пенсионных накоплениях. Те, у кого нет записи в Госуслугах, могут запросить данные лично в ПФР.

Читать еще