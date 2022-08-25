Электронная КУДиР. Зачем она вам нужна?

Тренды госконтроля стимулируют переход бизнеса от «бумаги» в онлайн. Быстро растет объем электронных документов. Уже работает ЭДО с ФСС по назначению и выплате больничных, подача электронной отчетности в госслужбы (если число работников выше лимита для подачи отчетности на бумаге), ЭДО по маркировке и прослеживаемым товарам.

Для повседневной работы тоже удобнее пользоваться различными программами и сервисами автоматизации. В конечно итоге все равно многие данные придется переводить в электронный вид.

КУДиР нет обязанности заполнять электронно, даже сдавать ее, как, например, декларацию, не требуется. Но ФНС может в любой момент запросить у вас книгу для проверки. Сравнивать будут доходы по кассе и банку, а для подтверждения расходов могут попросить представить первичные документы.

Штрафы за нарушенияощутимые, особенно для малого бизнеса:

Если вы не вели КУДиР или указали в ней неверные данные — штраф от 10 000 до 30 000 рублей.

Если при расчете налога по книге ошиблись и недоплатили, то придется не только погасить недоимку, но и заплатить штраф 20% от суммы неуплаченного налога.

Заполняйте КУДиР автоматически и без ошибок через сервис Электронная КУДиР от Платформы ОФД.

Кто и зачем ведет КУДиР

КУДиР должны вести:

ИП на УСН, патенте, ЕСХН и ОСНО.

Юридические лица на УСН.

Форма и разделы, которые нужно заполнять, зависят от системы налогообложения.

Подробнее про правила заполнения мы рассказывали в этой статье.

Вести КУДиР необходимо всем, хоть и не требуется ее предоставлять в ИФНС по итогам налогового периода. Обратите внимание, что сравнивать данные по КУДиР будут не только с доходами и расходами, но еще и с данными, представленными в декларации.

К примеру, в КУДиР для УСН есть раздел, где указываются суммы страховых взносов, и если вы указали там неверную сумму или вообще не заполнили раздел, ФНС может попросить вас уточнить — почему данные книги и декларации (в которой взносы есть) расходятся? Возможно придется признать, что вы раздел пропустили, а за неверное заполнение КУДиР может грозить штраф.

Заполнять книгу нужно по мере осуществления операций, в хронологическом порядке, и одну книгу ведут по всей организации или ИП. Например, у вас несколько торговых точек, или одна точка — большой магазин, но в нем несколько касс. Книгу нужно вести общую. При этом следить, все ли внесли и насколько правильно, бывает трудно.

Чаще всего ошибки в заполнении КУДиР связаны с невнимательностью. Например, указываете всю сумму выручки за день, которая включает и продажи за наличные и по картам, а затем второй раз показываете выручку, используя уже выписку банка.

С Электронной КУДиР вы защищены от таких ошибок. Сервис собирает данные из ОФД и банковских счетов и заполняет книгу так, как надо.

Это гарантирует:

Внесение данных в полном объеме: ничего не будет пропущено или забыто. Ведь при совершении операций с помощью ОФД все доходы передаются в ФНС.

Исключение несоответствия сумм операций.

Избежание возможных штрафов от ИФНС: книга заполнена в соответствии с законодательством.

Есть вопросы по КУДиР и ее электронному заполнению? База знаний «Платформа ОФД» поможет разобраться. Здесь также собраны ответы на популярные вопросы по работе с ККТ и маркировкой.

Что может сервис «КУДиР»?

Автоматическое заполнение : из ОФД данные выгружаются самостоятельно, из банковских выписок — после загрузки выписок в сервис из программы 1С. Возможность редактирования данных : удаление, изменение, добавление. Отдельно заверять корректировки не нужно. Эта функция может быть полезна, например, при расчете наличными или при временном отсутствии интернет-соединения. Определение типов операций в банковской выписке : приход или расход. Распечатка книги . Например, по требованию налоговой или окончании налогового периода. Книга выгружается в удобном Excel-формате. Автоматическое формирование годовой декларации по УСН : помогает экономить время и исключить ошибки при заполнении. Обновление формы КУДиР автоматически : данные в сервисе всегда соответствуют последним нововведениям в законодательстве. Даже если вы упустили изменения, сервис все равно сделает верно — за вас. Надежная защита данных : вся ответственность за сохранность лежит на компании «Платформа ОФД».

Обращаем внимание, что даже при заполнении КУДиР в электронном формате ее необходимораспечатывать, сшивать, пронумеровывать и подписывать по окончании налогового периода, чтобы книга считалась действительной.

При подключении сервиса Электронная КУДиР в течение года данные текущего отчетного периода (с 1 января) подгрузятся из ОФД автоматически. Более ранние периоды не используются.

Кому нужна электронная КУДиР?

Электронная КУДиР будет полезна:

ИП на патенте для контроля суммы доходов — важная величина для возможности применения ПСН.

ИП и ООО на УСН — для контроля доходов, которые влияют на право применения УСН, и для определения налоговой базы по объектам, подлежащим налогообложению.

Предпринимателям на АУСН или тем, кто планирует переход на АУСН.

Как подключить сервис Электронная КУДиР? Смотрите в инструкции по ссылке.

Зачем электронная КУДиР на АУСН?

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — специальный налоговый режим, при котором расчет налога производится автоматически, а сдача отчетности практически отменена.

До 31 декабря 2027 года АУСН является экспериментальной программой в четырех регионах (Москва, Московская область, Калужская область, республика Татарстан).

В требованиях для подключения к АУСН нет обязанности ведения книги учета доходов и расходов. Даже, наоборот, прописано, что предпринимателям на этом режиме не нужно вести КУДиР.

Почему же рекомендуется ее вести?

Тем, кто рассматривает возможность перехода на АУСН по «доходам», это поможет в подсчете доходов — ведь они на АУСН считаются практически так же, как на АУСН, для расчета берутся поступления на счет и по онлайн-кассам.

Это поможет вам увидеть свою вероятную налогооблагаемую базу глазами налоговиков и определиться, нужно ли переходить на данную систему налогообложения.

Тем, кто уже применяет АУСН, электронная КУДиР дает возможность проверить точность подсчета доходной части и сравнить их с суммами, которые учитывает ФНС. Это дополнительный способ контроля.

Автоматизация прочно закрепилась в бизнесе — уже мало кто выбирает ведение документов только на бумаге или рассчитывает налоги вручную. Электронные сервисы могут максимально разгрузить руководителя и бухгалтера от решения текущих задач и освободить время для развития дела.