Электронная КУДиР. Зачем она вам нужна?

Тренды госконтроля стимулируют переход бизнеса от «бумаги» в онлайн. Быстро растет объем электронных документов. Уже работает ЭДО с ФСС по назначению и выплате больничных, подача электронной отчетности в госслужбы (если число работников выше лимита для подачи отчетности на бумаге), ЭДО по маркировке и прослеживаемым товарам.
Для повседневной работы тоже удобнее пользоваться различными программами и сервисами автоматизации. В конечно итоге все равно многие данные придется переводить в электронный вид.
КУДиР нет обязанности заполнять электронно, даже сдавать ее, как, например, декларацию, не требуется. Но ФНС может в любой момент запросить у вас книгу для проверки. Сравнивать будут доходы по кассе и банку, а для подтверждения расходов могут попросить представить первичные документы.
Штрафы за нарушенияощутимые, особенно для малого бизнеса:
- Если вы не вели КУДиР или указали в ней неверные данные — штраф от 10 000 до 30 000 рублей.
- Если при расчете налога по книге ошиблись и недоплатили, то придется не только погасить недоимку, но и заплатить штраф 20% от суммы неуплаченного налога.
Заполняйте КУДиР автоматически и без ошибок через сервис Электронная КУДиР от Платформы ОФД.
Кто и зачем ведет КУДиР
КУДиР должны вести:
- ИП на УСН, патенте, ЕСХН и ОСНО.
- Юридические лица на УСН.
Форма и разделы, которые нужно заполнять, зависят от системы налогообложения.
Подробнее про правила заполнения мы рассказывали в этой статье.
Вести КУДиР необходимо всем, хоть и не требуется ее предоставлять в ИФНС по итогам налогового периода. Обратите внимание, что сравнивать данные по КУДиР будут не только с доходами и расходами, но еще и с данными, представленными в декларации.
К примеру, в КУДиР для УСН есть раздел, где указываются суммы страховых взносов, и если вы указали там неверную сумму или вообще не заполнили раздел, ФНС может попросить вас уточнить — почему данные книги и декларации (в которой взносы есть) расходятся? Возможно придется признать, что вы раздел пропустили, а за неверное заполнение КУДиР может грозить штраф.
Заполнять книгу нужно по мере осуществления операций, в хронологическом порядке, и одну книгу ведут по всей организации или ИП. Например, у вас несколько торговых точек, или одна точка — большой магазин, но в нем несколько касс. Книгу нужно вести общую. При этом следить, все ли внесли и насколько правильно, бывает трудно.
Чаще всего ошибки в заполнении КУДиР связаны с невнимательностью. Например, указываете всю сумму выручки за день, которая включает и продажи за наличные и по картам, а затем второй раз показываете выручку, используя уже выписку банка.
С Электронной КУДиР вы защищены от таких ошибок. Сервис собирает данные из ОФД и банковских счетов и заполняет книгу так, как надо.
Это гарантирует:
- Внесение данных в полном объеме: ничего не будет пропущено или забыто. Ведь при совершении операций с помощью ОФД все доходы передаются в ФНС.
- Исключение несоответствия сумм операций.
- Избежание возможных штрафов от ИФНС: книга заполнена в соответствии с законодательством.
Есть вопросы по КУДиР и ее электронному заполнению? База знаний «Платформа ОФД» поможет разобраться. Здесь также собраны ответы на популярные вопросы по работе с ККТ и маркировкой.
Что может сервис «КУДиР»?
- Автоматическое заполнение: из ОФД данные выгружаются самостоятельно, из банковских выписок — после загрузки выписок в сервис из программы 1С.
- Возможность редактирования данных: удаление, изменение, добавление. Отдельно заверять корректировки не нужно. Эта функция может быть полезна, например, при расчете наличными или при временном отсутствии интернет-соединения.
- Определение типов операций в банковской выписке: приход или расход.
- Распечатка книги. Например, по требованию налоговой или окончании налогового периода. Книга выгружается в удобном Excel-формате.
- Автоматическое формирование годовой декларации по УСН: помогает экономить время и исключить ошибки при заполнении.
- Обновление формы КУДиР автоматически: данные в сервисе всегда соответствуют последним нововведениям в законодательстве. Даже если вы упустили изменения, сервис все равно сделает верно — за вас.
- Надежная защита данных: вся ответственность за сохранность лежит на компании «Платформа ОФД».
Обращаем внимание, что даже при заполнении КУДиР в электронном формате ее необходимораспечатывать, сшивать, пронумеровывать и подписывать по окончании налогового периода, чтобы книга считалась действительной.
При подключении сервиса Электронная КУДиР в течение года данные текущего отчетного периода (с 1 января) подгрузятся из ОФД автоматически. Более ранние периоды не используются.
Кому нужна электронная КУДиР?
Электронная КУДиР будет полезна:
- ИП на патенте для контроля суммы доходов — важная величина для возможности применения ПСН.
- ИП и ООО на УСН — для контроля доходов, которые влияют на право применения УСН, и для определения налоговой базы по объектам, подлежащим налогообложению.
- Предпринимателям на АУСН или тем, кто планирует переход на АУСН.
Как подключить сервис Электронная КУДиР? Смотрите в инструкции по ссылке.
Зачем электронная КУДиР на АУСН?
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — специальный налоговый режим, при котором расчет налога производится автоматически, а сдача отчетности практически отменена.
До 31 декабря 2027 года АУСН является экспериментальной программой в четырех регионах (Москва, Московская область, Калужская область, республика Татарстан).
В требованиях для подключения к АУСН нет обязанности ведения книги учета доходов и расходов. Даже, наоборот, прописано, что предпринимателям на этом режиме не нужно вести КУДиР.
Почему же рекомендуется ее вести?
- Тем, кто рассматривает возможность перехода на АУСН по «доходам», это поможет в подсчете доходов — ведь они на АУСН считаются практически так же, как на АУСН, для расчета берутся поступления на счет и по онлайн-кассам.
Это поможет вам увидеть свою вероятную налогооблагаемую базу глазами налоговиков и определиться, нужно ли переходить на данную систему налогообложения.
- Тем, кто уже применяет АУСН, электронная КУДиР дает возможность проверить точность подсчета доходной части и сравнить их с суммами, которые учитывает ФНС. Это дополнительный способ контроля.
Автоматизация прочно закрепилась в бизнесе — уже мало кто выбирает ведение документов только на бумаге или рассчитывает налоги вручную. Электронные сервисы могут максимально разгрузить руководителя и бухгалтера от решения текущих задач и освободить время для развития дела.